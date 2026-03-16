【シロカ】千代田区と連携し、高齢者の生活を支援する「ちよだアクティブシニア塾」に協力企業として参加

シロカ株式会社

シロカ株式会社（東京都・千代田区）は、東京都千代田区（区長：樋󠄀口 高顕）との間に、高齢者に対する生活支援等サービスの実施に関する協定を締結しました。本協定に基づき、高齢者の介護予防やフレイル対策、社会参加を促進するための取り組みである「ちよだアクティブシニア塾」に協力企業として参加します。

協定締結式の様子左より、千代田区長 樋口高顕氏、シロカ株式会社 営業本部 本部長 太田佐斗志

シロカでは“毎日がちょっと特別に”という言葉を掲げ、みなさまの悩みや願いに寄り添いながら、負担を和らげ、暮らしにうるおいをお届けしたいという想いでものづくりを行っています。高齢世帯でも日々お料理を楽しんでいただきたいと、火を使わずに電子レンジだけで簡単＆安心に調理できるレシピの提案を行っているほか、自宅での熱中症対策やヒートショック対策に役立つ季節家電も販売。室温が24℃を超えると自動で室温に合わせた風量で送風する「みまもりモード」を搭載した扇風機や、設定温度を保って運転を続ける「温度調整機能」を搭載したヒーターなどを取り扱っています。

千代田区の「高齢者に対する生活支援等サービス」は、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送れるよう、地域で活動するさまざまな主体の連携による、「地域の力で高齢者の生活を支えるしくみ」の構築を目的とした事業の一環です。中でも、「ちよだアクティブシニア塾」は、高齢者の介護予防やフレイル対策、社会参加を促進するための取り組みであり、シロカの家電製品を通じて暮らしのヒントや楽しみをお届けすることで、高齢者の方々の健康づくりやアクティブな生活に寄与できればと考えています。

今後当社では「ちよだアクティブシニア塾」において、火を使わずに電子レンジだけで作るお料理教室をはじめ、扇風機やサーキュレーターといった季節家電を使い、自宅での効果的な熱中症対策についてレクチャーする講座などを実施していく予定です。（※講座内容は一部変更になる可能性があります）

締結協定 概要

【協定名】

千代田区と事業者の連携による高齢者に対する生活支援等サービスの実施に関する協定

【締結日】

2026年3月13日(金)

【本協定の目的】

千代田区在住の高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられる地域社会の実現を目指して、千代田区並びにシロカが連携し、生活支援等サービスを実施することで、高齢者を支える地域づくり及び地域包括ケアのさらなる推進を図ることを目的とします。

【取り組み内容】

・生活支援等サービス実施のための人的・物的資源の提供

・千代田区が実施する同サービスへの協力

・千代田区、その他関係機関との連携による地域貢献活動

シロカ株式会社について

日々の暮らしに小さな喜びや心地よさをもたらし、彩りを添えられるよう

ワクワクする機能や、暮らしになじむデザインにこだわった家電製品をお届けします。

シロカ公式サイト：https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店：https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram：https://www.instagram.com/siroca.jp/

【クレジットは下記の通りお願いいたします】

シロカ株式会社

〒101-0051東京都千代田区神田神保町2丁目4番地 東京建物神保町ビル5階

TEL：0570-001-469

URL: https://www.siroca.co.jp/