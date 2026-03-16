【無料セミナー】「電話一本」で失う集中力は23分間？月800件の受電を自動化したホテルなど、最新の電話DX事例を公開

メディアリンク株式会社

電話AIエージェント「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、2026年3月25日（水）に「月800件の電話を自動化できるってホント？ ～導入事例を徹底解説～」と題したオンラインセミナーを開催いたします。

■ 開催背景：現場の「集中力」を奪う、電話対応の不都合な真実

人手不足が深刻化する昨今、多くの現場で「電話対応による業務の中断」が深刻な課題となっています。現場が抱える電話課題の8割以上は、営業電話や定型的な取次ぎといった、必ずしも人間が対応する必要のない業務です。

本セミナーでは、こうした「電話の常識」を見直し、スタッフが本来の業務に専念できる環境をいかに構築するか、事例を交えて公開いたします。

■ 本セミナーの注目ポイント

当社が提供する電話AIエージェント「DXでんわ」を導入し、劇的な成果を上げた3社の舞台裏を詳しく紐解きます。

- 【事例1】月3,000件以上の電話が殺到し、業務が逼迫月約800件の自動化に成功。夜間フロントの負担を軽減し、スタッフがゲスト一人ひとりと向き合う「おもてなしの時間」を再創出した秘策とは。- 【事例2】月300件の電話を1日5件（3分の1以下）へ削減不必要な営業電話をシャットアウトし、本来取り組むべき業務に没頭できる「静かなオフィス環境」をいかに取り戻したか。- 【事例3】入電の約70%を自動化し、診療を止めない運営を実現少人数のスタッフで、緊急性の高い連絡と予約業務をいかにスマートに仕分けるか。

■ 開催概要

「DXでんわ」とは

お申込みはこちらをクリック（無料） :https://us02web.zoom.us/webinar/register/4817719102904/WN_pfVfV_AtQoWCwjeBflNffg- タイトル： 月800件の電話を自動化できるってホント？ ～導入事例を徹底解説～- 開催日時： 2026年3月25日（水） 12:00～12:45- 形式： オンライン開催（Zoom）- 参加費： 無料- 登壇者： メディアリンク株式会社 石渕 千尋- お申し込みURL： https://us02web.zoom.us/webinar/register/4817719102904/WN_pfVfV_AtQoWCwjeBflNffg

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング