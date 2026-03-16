【Instagram／TikTokの投稿・分析・改善を一元管理】SNS運用のPDCAを仕組み化する「IG Analytics」、TikTok予約投稿機能をリリース

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、運用するSNS分析ツール「IG Analytics from PLACOLE」において、TikTokの予約投稿機能を新たにリリースしたことをお知らせいたします。本機能の実装により、TikTokの投稿を事前に設定し、指定した時間に自動投稿することが可能となりました。InstagramとTikTokの投稿管理、投稿分析、改善までを同一の管理画面で行うことができ、SNS運用の効率化とデータに基づいた運用改善をサポートいたします。

「IG Analytics」TikTok予約投稿機能を新たに実装

企業のSNS運用において、「いつ投稿すれば伸びやすいのか」「どの投稿が成果につながっているのか」といった判断は、担当者の経験や感覚に依存しているケースも少なくありません。また、SNS担当者の業務は［投稿内容の作成］［手動での投稿作業］［管理画面での数値確認］［Excelなどを用いたレポート作成］といった複数の作業を行き来することが多く、運用の属人化や工数の増加につながる課題が見られます。

今回リリースしたTikTok予約投稿機能では、投稿内容を事前に設定することで、指定した時間に自動で投稿することが可能になります。これにより投稿スケジュールをあらかじめ設計することができ、忙しい時期でも安定したSNS運用を行うことができます。

IG Analyticsで実現するSNS運用のPDCA

IG Analyticsでは、SNS運用における「投稿制作」「投稿管理」「投稿分析」「改善・戦略立案」といった一連のPDCAサイクルを、ツール内で完結させることができます。主な機能は以下の通りです。

フォロワー分析、投稿パフォーマンス分析、競合比較、投稿戦略の可視化などの機能を通じて、SNS運用を感覚ではなくデータをもとに改善していく運用体制の構築をサポートします。

IG Analyticsを活用することで、投稿作成・手動投稿・数値確認・レポート作成といったSNS担当者の業務を一元管理することができ、企業によっては月数時間から十数時間程度の工数削減につながるケースもあります。

開発背景

IG Analytics from PLACOLEは、SNS総フォロワー数250万人以上、YouTube登録者数120万人以上を誇るウェディングメディア「PLACOLE & DRESSY」のSNS運用ノウハウをもとに開発されたSNS分析ツールです。

自社メディアの運用をはじめ、企業のSNS運用支援を行う中で、

・投稿の成果分析に時間がかかる

・SNSごとに管理ツールが分かれている

・レポート作成に工数がかかる

といった現場の課題が多く見られました。

こうした課題を解決するため、投稿管理・分析・改善までを一つのツールで行えるSNS分析ツールとしてIG Analyticsを開発。企業のSNS運用をより効率的かつデータドリブンに改善できる環境の提供を目指しています。

今回のTikTok予約投稿機能の追加により、InstagramとTikTokの投稿管理・分析を同一画面で行うことが可能となり、複数SNSを運用する企業にとって、より効率的なSNS運用環境を提供いたします。

今後もIG Analyticsでは、SNS運用における課題解決と業務効率化を支援する機能開発を進め、企業のSNSマーケティングの成果最大化に貢献してまいります。

また現在、IG Analyticsでは、実際の管理画面をお見せしながら機能や活用方法をご紹介するオンラインミーティングも実施しております。SNS運用の効率化やデータ分析にご興味のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

担当：info@pla-cole.co （担当：矢野）

今月のカバーモデル

問い合わせはこちら :https://pla-cole.co/contactform/

■3月号表紙

カバーモデル：俳優・モデル 生見愛瑠

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202603-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896