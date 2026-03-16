東京都美術館にて開催される「東京都美術館開館100周年記念 アンドリュー・ワイエス展」に、インヴェンティットの「ART PASS」が採用されました

インヴェンティット株式会社

2026年4月28日（火）より、東京都美術館（所在地：東京都台東区）にて、「東京都美術館開館100周年記念 アンドリュー・ワイエス展」が開催されます。本展は、人々に長く愛される画家・アンドリュー・ワイエスの心の内を紐解く、没後国内初の回顧展です。

こちらのチケット販売に、インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が企画・開発・販売する美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS（アートパス）」が導入されています。

＜展覧会紹介＞20世紀アメリカ 孤高のリアリズム

20世紀アメリカ具象絵画を代表する画家アンドリュー・ワイエス（1917-2009）。

第二次世界大戦後に脚光を浴びたアメリカ抽象表現主義、ネオ・ダダ、ポップアートといった動向から距離を置き、ひたすら自分の身近な人々と風景を描き続けました。

その作品は眼前にある情景の単なる再現描写にとどまるものではなく、作家自身の精神世界が反映されたものとなっています。

彼の作品には、窓やドアなど、ある種の境界を示すモティーフが数多く描かれます。

境界は、西洋絵画史のなかで古くから取り上げられてきたテーマですが、ワイエスにとってはより私的な世界との繋がり、あるいは境目として機能しています。

本展は、その境界の表現に着目して、ワイエスが描いた世界を見ていこうとするものです。

●みどころ

ワイエスの没後、日本初となる待望の回顧展

1974年に東京と京都で33万人を集めた日本で最初の個展以来、1995年、そして2008～9年にもワイエスの展覧会が開催され、日本でのワイエス人気は不動のものになりました。本展はワイエス没後はじめてとなる、国内待望の展覧会となります。

テーマは「境界」。アンドリュー・ワイエスの精神世界へ

ワイエスの作品には窓や扉など、「境界」を示すモティーフがたびたび表れます。それらはワイエスにとって生と死、画家自身の精神世界と外の世界をつなぐものだったと考えられます。本展では「境界」に着目し、彼の作品を見つめ直します。

日本初公開となる作品多数

ホイットニー美術館（ニューヨーク）の《冬の野》（1942年）、フィラデルフィア美術館の《冷却小屋》（1953年）、フィルブルック美術館の《乗船の一行》（1984年）をはじめ、10点以上が日本初公開。あらためてワイエスの魅力にふれる機会となるでしょう。

●開催概要

展覧会名：東京都美術館開館100周年記念 アンドリュー・ワイエス展

会場：東京都美術館（東京都台東区上野公園8-36）

会期：4月28日（火）～7月5日（日）

開室時間：9:30～17:30

※金曜日は20:00まで

※入室は閉室の30分前まで

休室日：月曜日、5月7日（木）

※5月4日(月・祝)、6月29日(月)は開室

主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、東京新聞、フジテレビジョン

協賛：DNP大日本印刷

特別協力：丸沼芸術の森、ユニマットグループ

協力：ワイエス財団、日本航空

後援：アメリカ大使館、ビーエスフジ

＜チケット情報＞

チケットは「ART PASS」よりご確認・お買い求めください。

チケットご購入はこちら :https://art-ap.passes.jp/user/e/wyeth2026/?utm_source=email&utm_medium=magazine-member&utm_campaign=202603_wyeth2026-3＜「ARTPASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。

展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

- 時間指定チケットの販売- 予約日時の変更- 多言語対応- グッズ付きチケットの販売- メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

◆ART PASS 公式サイト：https://www.art.passes.jp/(https://www.art.passes.jp/)

◆ART PASS 公式X（Twitter）アカウント：https://twitter.com/ARTPASSofficial(https://twitter.com/ARTPASSofficial)

◆ART PASS 公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/artpass_official/(https://www.instagram.com/artpass_official/)

◆ART PASS 公式Facebookページ：

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093703038078)

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイスの利用状況を可視化し、実データの安全性を判定するセキュリティサービス「KASHIMORI」をはじめ、その基盤となるモバイルデバイス管理サービス「mobiconnect」、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 事業戦略室 安部

お問い合わせフォーム：https://www.yourinventit.com/contact/form/