ゴルフ歴20年の女性プロゴルファー川合杏奈氏によるオンラインサロン「あんちぃゴルフLAB」がFANTSで開始

株式会社スタジアム

株式会社スタジアム（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：森川智仁）が提供するクリエイターのためのビジネス統合プラットフォーム「FANTS（ファンツ）」にて、プロゴルファーの川合杏奈氏が主宰するオンラインサロン「あんちぃゴルフLAB」に導入されたことをお知らせいたします。

川合氏は10歳からゴルフを始め、20年以上の競技経験を持つプロゴルファーです。現在はInstagramフォロワー約2.5万人を抱え、SNSでもゴルフの魅力や上達のポイントを発信しています。

本サロンでは、ライブ配信によるレッスンやスイング動画の添削指導、メンバー同士の交流を通じて、ゴルフの上達を目指すコミュニティを提供。オンラインでありながら、一人ひとりの課題に寄り添った学びの環境を提供しています。

■「あんちぃゴルフLAB」の特徴

「あんちぃゴルフLAB」は、本気でゴルフの上達を目指す人のためのオンラインサロンです。

サロン内では、ライブ配信や動画添削レッスンを通じて、プロゴルファーの川合氏から具体的なアドバイスを受けることができます。自分のスイング動画を投稿することで、課題や改善ポイントについてフィードバックを受けられるため、一人では気づきにくいポイントを理解しながら練習に取り組むことが可能です。

また、練習やラウンドの成果を共有する「報告部屋」や、日々の気づきや悩みを気軽に投稿できるコミュニティも用意。メンバー同士で励まし合いながら、継続的にゴルフに向き合える環境を提供しています。

一人での練習だけでは気づきにくい課題を共有しながら、メンバー同士で励まし合い、継続的にゴルフに向き合える場所です。

■主宰者プロフィール

川合 杏奈（あんちぃ）

10歳からゴルフを始め、20年以上の競技経験を持つプロゴルファー。Team TaylorMadeと契約。ベストスコア67の実力を持つ。大阪学院大学ゴルフ部出身。

現在はPGMゴルフアカデミー銀座にてレッスンを行いながら、ゴルフ指導を行っている。Instagramではフォロワー約2.5万人を抱え、ゴルフの魅力や上達のポイントを発信している。

・Instagram：https://www.instagram.com/anna.k_815

・コミュニティ入会サイト：https://anchy-golf-salon.fants.jp/

■あんちぃからのメッセージ

ゴルフは白か黒ではなく常にグレーであり続けるバランスのスポーツだと考えています。ジュニア時代は感覚でプレイし、ティーチングプロとしては理論的にゴルフと向き合ってきました。感覚と理論考えるコツと感じること、どちらか一方ではなく、その間にある最適なバランスを見つけることが上達への近道、両方を経験してきたからこそ、伝えられる視点で、あなたのベストに寄り添います。

■主なコンテンツ

■料金プラン

- レッスン動画テーマ別のレッスン配信で、スイングやラウンドの考え方を本音で解説。質問もその場でOK。「なんでだろう？」を一緒に言語化しながら、迷ったときに立ち返れる自分の軸を育てます。- あんちぃゴルフ練習日記(コラム)ベスト65を目指す日々のリアルと、過去に悩みながら積み重ねてきた経験を綴るコラム。ここでの気づきが、皆さんのゴルフライフのヒントになれば幸いです。- ベスト報告・練習報告褒め合う部屋ベストスコアや小さな成長を報告し合う部屋。他人と比べるのではなく、昨日の自分を超える喜びをみんなで共有します。- 愚痴ぶん投げの部屋ベスト更新の裏には大体愚痴があります。うまくいかなかった日、いらっとした日、全部ここに置いていってください。持ち帰るのは前向きさだけで。笑- 女子会の部屋女性ゴルファー限定の安心スペースウェアや体力面メンタルの悩みなども気軽に共有できる。気を使わず話せる場所です。- ライト：月額 3,300円（税込）動画添削レッスンつき（初月のみ/1回）※3/31までの入会限定※先着30名- スタンダード：月額 8,800円（税込）月1回動画添削レッスンつき- プレミアム：月額 22,000円（税込）月4回動画添削レッスンつき※限定20人

お申し込みはこちら(https://anchy-golf-salon.fants.jp/)

※ページに遷移していただき、月額利用費を確認し、【入会はこちら】をクリックしてください。

■FANTSで広がるスポーツ×ファンクラブ型のコミュニティ

FANTSでは近年、スポーツや趣味の分野において、ファンや参加者が継続的に交流できるオンラインコミュニティの活用が広がっています。特に、レッスンやノウハウ共有だけでなく、メンバー同士が成果や挑戦を共有し合える「ファンクラブ型コミュニティ」としての価値が注目されています。

「あんちぃゴルフLAB」は、女性のプロゴルファーによるレッスンを受けられるだけでなく、参加者同士が練習成果やラウンド結果を共有しながら交流できるコミュニティです。ライブ配信や動画添削などの機能を通じて、オンラインでも継続的に学び、成長できる環境を提供しています。

FANTSでは今後も、スポーツや趣味の分野において、学びと交流を両立したコミュニティの広がりを支援していきます。

■FANTS（ファンツ）について

FANTSは、クリエイターが自分らしく生きられることを支援し、クリエイターがファンと文化を作っていく世界を作っていきます。

クリエイターや事業者が自身のスキルやコンテンツをオンラインで提供・販売し、ビジネスとして継続的に運営していくためのビジネス統合プラットフォームです。ノーコードで利用でき、販売・決済・顧客管理・コンテンツ提供といったオンラインビジネスに必要な機能を一つの基盤で提供しています。

FANTSでは、「FANTSオンラインコミュニティ」と「FANTSサービス販売」の2つを展開しており、クリエイタービジネスをより一層サポートします。FANTSは今後も、クリエイターが、無理なく・長く活動を続けられる環境づくりを目指し、サービスの拡張を進めていきます。

FANTSブランドサイト：https://biz.fants.jp/

FANTSコミュニティ：https://community.fants.jp/

FANTSサービス販売：https://servicesales.fants.jp/

■株式会社スタジアムについて

株式会社スタジアム は、「めぐる情熱で、組織とひとが輝く世界をつくる。」を理念に、個人や事業者が情熱をビジネスとして継続的に発揮できる環境づくりに取り組んでいます。

これまで、オンラインコミュニティプラットフォームとして継続的な関係構築を支援し、500以上のコミュニティを運営サポートし、累計決済金額は25億円を突破しています。教育、美容、フィットネス、キャリア支援など、多様な分野において個人から法人まで幅広い事業のオンライン展開を支えてきました。

株式会社スタジアムでは、クリエイターが自分らしく好きを継続して創作活動ができる世界を目指して、プロダクト開発を進めていきます。

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目13番23号 HARVEY FUSHIMI 3F

代表者：代表取締役 森川智仁

会社HP：https://stadium.fan/

株主：株式会社スタメン（東証グロース上場）100%