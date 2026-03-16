『作ってわかる大規模言語モデルの仕組み』2026年3月20日発売

株式会社Elith

株式会社Elithは日経BP社より、大規模言語モデル（LLM）の仕組みを実装しながら学べる書籍『作ってわかる大規模言語モデルの仕組み』を、2026年3月20日に発売いたします。

本書では、ChatGPTなどの基盤技術であるLLM「GPT」を題材に、Transformerの基礎からGPTモデルの実装までを体系的に解説。実際に動くPyTorchコードを用いながら、LLMの構造や学習方法を理解できます。

また、人間の意図に沿った応答を生成するためのアラインメント技術（SFT・DPO）や、Chain-of-Thoughtなどの推論モデルについても解説。さらに、複数GPUを用いた分散学習など、実際のLLM開発に関わる技術も紹介しています。

図解による直感的な解説、実装コード、数式による理論補足の3つのアプローチを通して、現代の大規模言語モデルがどのように作られているのかを一冊で理解できる内容となっています。

■書籍概要

書名：作ってわかる大規模言語モデルの仕組み

発売日：2026年3月20日

著者：井上 顧基、下垣内 隆太、高島 直也、澤 風吹

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/4296205250/

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務 会社概要

URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。