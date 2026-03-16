キズキ共育塾、不登校の中学生の保護者向け「春の入塾説明会」を開催～学び直し・受験サポートの仕組みを解説／入会金無料キャンペーンも実施中～

株式会社キズキ

2026年3月20日（金）、生徒さんのメンタルと学習をサポートする完全個別指導塾・キズキ共育塾は、無料のオンライン入塾説明会を実施します。

今回の主な対象は、「不登校、ひきこもり、発達障害などからの学び直しや受験をお考えの中学生の保護者さま」です。

登壇者は、元中学校教員で、相談実績1,000名以上の、キズキ共育塾三軒茶屋校教室長・樋口喬之です。

イベント趣旨

「不登校のまま、学年を終えてしまった。新年度はどうなるんだろうか」というお悩みは、よくお聞きします。

親御さんもお子さん本人も、不安や悩みを抱えることが少なくありません。

不登校からの「次の一歩」に進むためには、お子さんに伴走するサポーターが欠かせません。

今回の入塾説明会では、キズキ共育塾の理念、仕組み、生徒さんの実例などをお話しします。

不登校のお子さんが学びを再開し、継続して通い、受験に合格するための秘訣がわかります。

説明会に参加いただくことで、新年度や将来に向けた希望を持っていただけるはずです。

新年度の始まりに合わせて勉強を開始・再開することで、お子さんの「これから」はスムーズに進みやすくなります。

イベント参加者さまには、登壇者・樋口との無料相談をご用意しています。

また、3月末までのお問い合わせで、「入会金無料（16,500円）、体験授業1回無料（5,500円相当）」のキャンペーンが適用されます。

不登校や学習の遅れに悩む保護者の方が、安心して次の一歩を考えられる機会となることを目指しています。

キズキ共育塾とは

キズキ共育塾は、不登校・ひきこもり・発達特性・高校中退・通信制高校・定時制高校・学習のブランクなど、さまざまな背景のある方のための完全1対1の個別指導塾です。

小学生から社会人までを対象に、一人ひとりの希望や学力、状況に合わせて、学び直しから受験対策まで柔軟にサポートしています。

全国に16校とオンライン校を展開し、これまでに14,000名以上の生徒を支援してきました。

イベント詳細

登壇者・樋口喬之紹介

- 実施日時：2026年3月20日（金）19：30～20：15- 開催場所：オンライン- 参加費：無料- 対象：不登校、ひきこもり、発達障害などからの学び直しや受験をお考えの中学生の保護者さま- 補足：上記対象以外の方は、随時受け付けている無料の個別相談をご利用いただけます。- お申し込みフォーム：https://form.run/@20260320-kizukijuku-event樋口喬之（ひぐち・たかゆき）

大学で心理学・社会学を専攻し、卒業後は社会科目担当の中学校教員として勤務。キズキ共育塾に講師として入社し、社会科目・英語を中心にサポート経験を積んだのち、現在は、東京のエリアマネージャー兼三軒茶屋校教室長をつとめるベテランスタッフ。

【運営会社概要】

- 会社名：株式会社キズキ- 本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号- 代表者：代表取締役 安田祐輔- 事業内容：不登校・中退・引きこもり・発達特性などの方の学び直し支援、完全個別指導塾「キズキ共育塾」の運営、ウェブメディア「不登校オンライン」の運営など- キズキ共育塾：https://kizuki.or.jp/- 不登校オンライン：https://futoko-online.jp/- 株式会社キズキ：https://kizuki-corp.com/