【結果発表】ITが苦手な店舗オーナーを救う“相棒”が誕生！MEO支援AIツール『口コミロボ(TM)』の公式キャラクター「ロボペン」がお披露目

SweetLeap株式会社

小規模店舗の集客支援を行うSweetLeap株式会社（代表：石谷 太志）は、AIによるGoogleマップ対策（MEO）と口コミ獲得を支援するツール『口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)』の公式キャラクターデザインコンテストの結果を発表し、正式な公式キャラクター「ロボペン」がお披露目となりましたことをお知らせいたします。

一般公募には、プロ・アマ問わず全国から多数の素晴らしいアイデアが寄せられました。厳正なる審査の結果、最優秀賞に選ばれたデザインを、第一弾の公式キャラクターとして正式に採用いたしました。

■ 新公式キャラクター「ロボペン」のご紹介

ロボペン

この度『口コミロボ(TM)』の“顔”として就任した「ロボペン」は、頭のアンテナと丸みを帯びた

フォルムが愛らしいペンギン型のロボットです。

ITやAIに「難しそう」というイメージを持つ店舗オーナー様にも安心感を与え、専門的な集客の仕組みを優しく教える「講師キャラ」として、お店のファンづくりをサポートする頼もしい存在です。

■ サービスへの愛とアイデアが爆発！熱意あふれる応募作品たちをご紹介

エントリーNo.1：コアライズコアライズ

＜制作者コンセプト（抜粋）＞

「検索上位にしがみつく」というサービスの強みを、木にしがみつくコアラで表現。耳はWiFiマーク、眉は電源、お腹には業績が黒字で伸び続けるグラフをあしらいました。お客様を“コア”なファンに育て、検索順位を“ライズ”させるという願いを込めています。

エントリーNo.2：ロコミ（ろこみ）ろこみ

＜制作者コンセプト（抜粋）＞

地図検索の象徴である“ピンアイコン”をツインテールに見立て、ひと目でMEOに関連すると分かるシルエットに。頭部のヘッドギアにはレビュー評価を示す「星」を表示し、“AIがレビューを解析し、店舗を支えるロボット”という役割を表現しました。

エントリーNo.3：ルポットルポット

＜制作者コンセプト（抜粋）＞

初めて来た人にも「ここに書いていいよ」と目で促す案内役。胸の吹き出しに入ったハートは、正直な声を集めて誰かの役に立つ“やさしい目印”という意味で、見る人が安心して投稿できるようにしています。画面の中で静かに耳を澄ませ、集まった声を届けます。

エントリーNo.4：クチコマン

クチコマン

＜制作者コンセプト＞

口コミ好きっぽい人間ロボットキャラをデザインしました。

※この他にも、星の妖精や可愛いヒヨコなど、ご紹介しきれないほどたくさんの愛情あふれる作品をご応募いただきました。ご参加いただいたすべての皆様に、心より御礼申し上げます。

■ なぜ、AIツールに「キャラクター」が必要だったのか？



『口コミロボ(TM)』は、店舗集客に不可欠なGoogleマップ対策をAIで自動化する画期的なツールですが、導入を検討されるオーナー様の中には、テクノロジーに対する心理的なハードル（ツールの冷たさ）を感じる方も少なくありません。

また、代表の石谷がかつて「和菓子職人」として現場に立っていた際、「良いサービスを提供していても、お客様に直接『よかったら口コミをお願いします』とは恥ずかしくて言えなかった」という強いジレンマがありました。

だからこそ、無機質なITツールではなく、現場の店主さんに寄り添い、ITの知識を分かりやすく教え、さらに店主さんの代わりに「口コミをお願いします！」とお客様へ明るく伝えてくれる“愛嬌のある相棒”がどうしても必要だったのです。」

■ 「ロボペン」の今後の活躍と2つの役割

口コミロボ(TM)説明動画[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5RyzsubnVrI ]

誕生したロボペンは、今後『口コミロボ(TM)』の各種サービス画面やウェブサイト、操作マニュアルに登場し、以下の役割を担います。

役割1：複雑な「Googleマップ対策」を分かりやすく教える講師役

AIが「業種×エリア」の検索傾向を分析し、Googleビジネスプロフィールを最適化するという専門的な仕組みを、イラストや漫画形式で分かりやすくナビゲート。ITが苦手なオーナー様でも直感的に理解できるよう導きます。

役割2：お客様に「口コミ」投稿を楽しくお願いするサポート役

店舗に設置する「30秒アンケート」を促す卓上POPやQRコードのデザインに登場します。店主さんが直接お願いしづらい口コミ投稿を、ロボペンがお客様に楽しく、かつ自然にお願いする雰囲気作りをサポートします。

■ 今後の展望：店舗集客の“わからない”を“楽しい”に

今後は、このロボペンと共に『口コミロボ(TM)』のサービス普及に努め、店舗集客やGoogleマップ対策について誰もが「楽しく・簡単に」取り組める環境を提供してまいります。全国の小規模店舗が持つ素晴らしい価値が、デジタル上でも正当に評価され、地域経済がさらに活性化する社会の実現に貢献いたします。

■ 会社概要

【会社概要】

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/

・デジキタ～北摂の広告代理店～：https://socialmediamarketing.jp/

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/