【正体不明の新シャンプー！？】情報解禁に先駆けブランド名とパッケージを伏せたビジュアルを先行公開！同時に公式Xにて「#秘密のシャンプー 秘密の名前は？クイズキャンペーン」開始

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸野洋之）は、毛髪を構成する成分に着目したヘアケアブランドを2026年4月25日（土）よりウエルシアグループで先行発売※3※4いたします。

4月8日（水）の情報本解禁に先駆け、本日3月16日よりブランド名や商品デザインを伏せたビジュアルを公開。併せて予想したブランド名を投稿し、正解者の中から抽選で賞金や新商品現品セットが当たる「#秘密のシャンプー 秘密の名前は？クイズキャンペーン」を公式Xにて実施いたします。

■#秘密のシャンプーの特徴

POINT１：高濃度※5PPT処方

髪の約80~90%はケラチンを含むタンパク質で構成されており、その基となる成分が「ポリペプチド*2」です。「#秘密のシャンプー」はこのケラチン由来成分*2を全成分の2番目※1に贅沢に配合した高濃度※5PPT処方となっています。

POINT２：ケラチン約2,000倍※6配合

4種のケラチン*3とアイテム毎に異なるケラチン*4を史上最高濃度※6約2,000倍※6配合。日々のダメージでキューティクルが傷ついてしまった髪に、ケラチン*3*4が浸透することで毛髪内部および表面のダメージを補修。根元からふんわり立ち上がるサロン帰りのような※7さらふわ髪に導きます。

POINT３：世界初！※8ケラチン水*5配合

加水分解×スチーム処理した、髪と同じ成分の水*5を配合。毛髪内部まで浸透し、芯からダメージ補修します。

■「秘密の名前は？ クイズキャンペーン」概要

今回誕生する”髪と同じ成分*1で洗う”新しいヘアケアブランドの名前を当ててください。

公開された商品の特徴や成分などから「ブランド名」を予測してXへ投稿いただくと、見事正解された方の中から抽選で、3名様にピタリ賞として新ブランド現品3点セットと現金10万円、100名様にシャンプー賞として新ブランド現品3点セットをプレゼントいたします！

・キャンペーン期間

2026年3月16日（月）～2026年4月7日（火）23：59まで

※当選者の方には、2026年4月中旬頃に公式Xアカウントからご応募いただいたXアカウントにダイレクトメッセージにて当選通知を送付いたします。

・賞品・当選者数

ピタリ賞：新ブランド現品3点セットと現金10万円（3名様）

シャンプー賞：新ブランド現品3点セット（100名様）

・応募方法

1.秘密のシャンプー公式Xアカウント（@secret_shampoo(https://x.com/secret_shampoo)）をフォロー

2.キャンペーン期間中に秘密のシャンプー公式アカウントより投稿される本キャンペーン対象ポストを、「#予想ブランド名は〇〇〇〇」「#秘密のシャンプー」の指定ハッシュタグを付けて、 引用リポストすることで応募完了。

※キャンペーン期間中であればお一人さま何回でもご投稿いただけます。

※〇〇〇〇部分にはクイズの答えを入れてください。

その他詳しくは#秘密のシャンプー特設サイトおよび公式SNSをご覧ください。

■公式サイト・SNS

・#秘密のシャンプー特設サイト：http://secret-shampoo.com/

・#秘密のシャンプー公式X：https://x.com/secret_shampoo

・#秘密のシャンプー公式IG：https://www.instagram.com/secret_shampoo_official/

■なんと今なら「#秘密のシャンプー」をいち早く試せるチャンスも!!︎

秘密のシャンプー＆ヘアトリートメントの1dayお試しを、公式Xで実施するプレゼントキャンペーンや全国5カ所（東京、神奈川、愛知、大阪、福岡）の街頭にて無料配布いたします。

詳しい配布場所など、詳細は特設サイトや公式SNSにて随時発信いたします。

※1dayお試しの準備数には限りがございます。上限に達し次第配布終了となりますことあらかじめご了承ください。

※「秘密の名前は？ クイズキャンペーン」の参加条件に1dayお試しの入手・使用条件はございません。

■ 発売日/流通

・2026年4月8日（水）： 情報本解禁および全国のロフト・プラザにて先行販売

・2026年4月25日（土）：ウエルシアグループ・ハンズ・アインズ&トルぺ・シャンブルにて販売開始、以降順次拡大を予定

※EC（楽天、Amazon等）での発売も予定しています。

※一部お取扱のない店舗もございます。お取り扱いについては各店舗へお問い合わせください。

■株式会社ヴィークレア 会社概要

株式会社ヴィークレアは、自由な発想で美にクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ*6美容ヘアケアブランド「&honey（アンドハニー）」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの「THERATIS（セラティス）」を発売しベストコスメ等を多数受賞※9しています。

2025年3月には「タイパ美容」に着目した「&PAIR（アンドペア）」、2025年4月にはオールインワンクリームシャンプー「&Cream（アンドクリーム）」、2025年8月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの「SOLA WEATHER CARE （ソラ ウェザーケア）」を展開しております。

※1ピュアセラムは1番目

※2 当社比

※3 一部取り扱いのない店舗があります

※4 一部バラエティストアでの先行発売あり

※5 当社既存品比

※6 当社既存品比（ケラチン由来成分（ケラチン（羊毛）（補修）など）の配合率）（ヘアトリートメントは約5,000倍、ピュアセラムは約59,000倍、ヘアパックは約8,000倍、ヘアミルクは約3,000倍）

※7 当社調べ/美容師による使用評価

※8「Hydrolyzed Keratin Water」でのINCI名取得は世界初（2024年1月）

※9 2025年 7月末時点 （2019年 ~ 2025年 7月末）

*1 ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）（シャンプーのみに配合）

*2 ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）（シャンプーのみに配合）、加水分解ケラチン水（羊毛）（補修）

*3 加水分解ケラチン水 （羊毛）、ケラチン（羊毛）（化学処理していない）、ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）（全て補修）（ピュアセラムは加水分解ケラチン水（羊毛）（補修）のみ配合）

*4 ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）（シャンプーのみに配合）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（補修） （ヘアトリートメントの みに配合）、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（補修）（ヘアミルクのみに配合）、加水分解ケラチン（補修）、ヒドロキシ プロピルトリモニウム加水分解ケラチン（補修）（ピュアセラムのみに配合）

*5 加水分解ケラチン水（羊毛）（補修）

*6 保湿

◯画像は全てイメージです