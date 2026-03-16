【2026 期間限定いちごスイーツ】フレッシュないちごをたっぷりと使ったスイーツを3種！kawara CAFE&DINING KITTE博多店にて提供中

株式会社エスエルディー

飲食事業やコンテンツ企画サービスを展開する株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、kawara CAFE&DINING KITTE博多店にて、期間限定のいちごスイーツの販売をスタートいたしました。

「静岡県産抹茶使用・いちごと抹茶ムース～ミルフィーユ仕立て～」は静岡県産の抹茶を使用したムースに、旬のいちごを合わせ、サクサクのミルフィーユ仕立てにしました。和と洋が織りなす、この時期だけのご褒美スイーツです。また、「静岡県産ほうじ茶使用・いちごとほうじ茶のティラミス」は静岡県産ほうじ茶の芳醇な香りを活かしたマスカルポーネクリームに、フレッシュないちごを合わせ、和の趣を感じる、奥深い味わいのデザートです。



さらに、期間限定のお食事として「ローストビーフいくら丼」もご提供をスタート！

トッピングの漬物をお好みで選んでほうじ茶をかけてお召し上がりいただくお茶漬けスタイルがおすすめです。

■期間限定・いちごスイーツについて

※なくなり次第終了します。

■静岡県産抹茶使用・いちごと抹茶ムース～ミルフィーユ仕立て～

1,430円（税込）

静岡県産抹茶を使用した香り高い抹茶ムースに贅沢いちごをトッピング♪サクサクのパイと一緒にお召し上がりください。

■静岡県産ほうじ茶使用・いちごとほうじ茶のティラミス

1,298円（税込）

静岡県産の香り高いほうじ茶を使用したティラミスクリームとあまーい、いちごソースの相性は抜群！和の素材が詰まった特製ティラミスをお楽しみください！

■いちごミルク

770円（税込）

いちご感たっぷりのいちごミルク

■ローストビーフいくら丼

1,848円（税込）

ローストビーフ×いくらの丼小鉢のトッピングとほうじ茶でお茶漬けとしてもおいしくお召し上がりいただけます。

■kawara CAFE&DINING KITTE博多店について

アクセス抜群！便利なJR博多駅直結「KITTE博多」9F。店内は開放感がありながら、ゆったりとしたソファが配置されたくつろげる空間。ランチタイムは和定食やオムライス、パスタなどがカフェタイムにはスイーツが楽しめる。ディナーは飲み放題付きのお得なコースが人気。女子会や会社のご宴会などにもご利用いただけます。

kawara CAFE＆DINING KITTE博多店

所在地 ：福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 9F

アクセス：JR博多駅直結

電話番号：092-260-6466

営業時間：11:00～23:00

URL ：https://www.dd-holdings.jp/shops/kawaracafekitchen/kitte_hakata