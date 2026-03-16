mint、創業準備中/創業期の起業家向けの無料オフィス&起業家コミュニティ「FLAP」第32期を募集開始

株式会社mint

株式会社mint(本社：東京都渋谷区、ジェネラル・パートナー：木暮圭佑、白川智樹、武田紘典 以下当社）は、創業準備中/創業期の起業家向けの無料オフィス支援プログラム「FLAP」第32期の募集を本日より開始いたしました。採択企業に対し、6ヶ月間の無料オフィス支援及び各種サポートプログラムを提供させて頂きます。

■無料オフィス支援&起業家コミュニティ「FLAP」とは？

「FLAP」は、創業準備中/創業期の起業家向けの無料オフィス＆起業家コミュニティです。参加企業は渋谷にあるインキュベーションオフィス「ivy」を365日/24時間利用（登記可）ができます。 オフィスをはじめとした起業準備にかかる費用負担を減らしながら、事業成長のための起業家や専門家・著名経営者とのネットワークをご提供しています。

スタートアップの最も重要な資源である「時間」を最大限事業に投下できるよう、アクセラレータプログラムのような拘束時間が求められる「スクール形式」は採用せず、採択企業の皆さんを中心とする「コミュニティ」での互助的な課題解決・切磋琢磨を目指しています。

2018年8月よりプログラムを開始し、過去31期 /約120社がコミュニティに参加しています。3ヶ月に1回の頻度で募集・運営を行っており、起業準備中のどのタイミングでも活用していただきたいという思いを込めています。プログラム参加後、多数の採択企業がベンチャーキャピタル・エンジェルなどからの資金調達、事業会社からのM&Aを完了しており、当社からも18社に出資を行っています。

■「FLAP」参加のメリットは？1. ivyの6ヶ月間の無料提供

mint投資先企業向けのインキュベーションオフィス「ivy」を無料提供いたします。創業前後のオフィス開設や登記にかかるコスト負担や、カフェ・時間貸しのレンタルスペースなどの場所を探すストレスを減らすことができます。ivyは渋谷駅徒歩6分のアクセスで、登記住所として利用が可能です（6か月以降の延長は応相談）。

2. 無料・割引パッケージ「Service for FLAP」

創業期の支出を少しでも抑えるため、起業準備・事業検証にかかる費用負担を最小化するための支援を行なっています。スタートアップ運営のための各種ビジネスツールの無料・割引プランの提供、弁護士 / 税理士など専門家との連携プランをご案内しています。

3. 起業家コミュニティ

事業フェーズが近い「起業家同期」とのつながりから起業初期の知見を得たり、お互いの悩み相談ができます。過去参加チームのバックグラウンドも多岐に及び、シリアルアントレプレナー、学生起業家、大手企業/IT企業の若手エース、医者や弁護士などの士業経験を持つ方など、それぞれの知見を還元していただいています。

また、FLAPは2018年に開始し、過去31期 / 約120社が利用してきました。過去参加いただいた卒業チームの多くが、数十億円規模の資金調達、事業会社からのM&A、有名ピッチコンテストでの優勝・入賞など、日本を代表するスタートアップとして挑戦を続けており、そういったFLAP卒業生とのつながりも得られる環境です。

4. 専門家・著名経営者とのネットワーキング

事業検証を進めるための各領域の専門家や経営者などのメンターとのネットワーキングの機会を提供しています。インキュベーションオフィス「ivy」にはmintの投資先企業とデザイン・プロダクト開発に関わる各領域の専門家・mintメンバーが入居しており、月に一度のペースでの「交流会」や、入居者同士が知見を共有しあう「勉強会」にて、交流の機会も多く設けています。また、プログラム期間中はmintの投資先企業向けにご案内している各領域の専門家や著名経営者との交流会等にも参加が可能です。

5. mintによる資金調達サポート

期間中、資金調達ニーズがある場合には、当社より最大1.5億円の出資検討を行います。過去31期で当社より18社のスタートアップに対して出資を行っています。

■オフィス支援プログラム 「FLAP」第32期 募集概要

オフィス：ivy（A-PLACE渋谷南平台2階）

入居期間：2026年4月1日～2026年9月30日（第32期）

応募条件：

1. 創業準備中または創業期の起業家

2. 将来、資金調達を前提とした成長戦略を想定している

3. 「FLAP」コミュニティに積極的に関わって頂けること

募集期間：2026年3月16日～2026年3月25日

応募フォーム →https://forms.gle/FKQpVyKmCdMoGWir8

■mint概要

mintは、シード・プレシード特化のベンチャーキャピタルとして、2021年に約52億円の1号ファンドを、2025年に約100億規模の2号ファンドを組成し国内外のスタートアップへの投資を行っています。起業を検討されている方向けのオフィス支援/起業家コミュニティ「FLAP」運営など、創業期からグロースステージまで一気通貫の起業家支援を行っています。

会社名：株式会社mint

代表：ジェネラルパートナー 木暮圭佑、白川智樹、武田紘典

所在地：東京都渋谷区南平台町2-17 A-PLACE渋谷南平台2階

投資テーマ：オールジャンル（インターネット、エンタメコンテンツ、AI、ディープテック、クリプト等）

投資対象：プレシード～シリーズC

出資金額 ：1,000万円～7.5億円

URL：https://mint-vc.com