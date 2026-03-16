「トラフルBBチャージｃ」を発売＜発売日：2026年4月15日（水）＞

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、口内炎ブランド「トラフル」から、1日1回の服用で口内炎や肌あれをケアする「トラフルBBチャージｃ」（OTC医薬品：第3類医薬品）を本年4月15日（水）にリニューアル発売します。

このたびリニューアル発売する「トラフルBBチャージｃ」は、口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つ、飲んでケアする内服薬です。皮膚や粘膜の健康維持に重要なニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎を考えた処方へと見直しました。

当社の当社の調査によると、口内炎への対処方法として、約半数の方が「特に何もせず、自然に治るのを待った」と回答しています。一方で、次いで多く挙げられた回答は、「市販のビタミン剤・ドリンク剤・サプリメントを使用した（19％）」であり、“飲んでケアする”という方法が選択肢として定着していることが分かりました（*1） 。

当社は、本製品をリニューアル発売することで、口内炎に悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。

1．製品特長

◎ 持続型ビタミンB2とビタミンB6を承認基準（*2） の最大量配合。

◎ 皮膚や粘膜に作用して健康維持にはたらくＬ-システイン、ニコチン酸アミドやビオチン（ビタミンＨ）を配合。

◎ 1日1回の服用で有効成分が体の内側から効くビタミン剤です。

2．「トラフル」ブランドについて

トラフルは、口内炎ブランドとして、内服薬（「トラフル錠ａ」、「トラフルBBチャージｃ」）と外用薬（「トラフル クイックショット」、「トラフルダイレクトａ」、「トラフル軟膏」、「トラフル軟膏PROクイック」）、うがい薬（「トラフルクリアウォッシュ」）の計7品目を展開しています。

左から、「トラフルダイレクトa」、「トラフル軟膏PROクイック」（いずれも指定第2類医薬品）、「トラフル軟膏」、「トラフル錠a」、「トラフルBBチャージc」、「トラフル クイックショット」、「トラフルクリアウォッシュ」（いずれも第3類医薬品）

「トラフル」ブランドサイト :https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_traful/

＜ご参考＞第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ（*3）の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できるOTC医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

＊1 ｎ＝6,476（2025年3月 第一三共ヘルスケア調べ）対象：20～69歳男女 調査委託先：株式会社マクロミルケアネット ＊2 ビタミンB2B6主薬製剤製造販売承認基準（承認事務効率化のための厚生労働省が定めた医薬品の範囲）＊3 第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています

＜リリース原文（PDF）＞

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/content/000141852.pdf