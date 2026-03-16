IPX(LINE FRIENDS本社名)とG-DRAGONが一緒に作ったキャラクター「ZO&FRIENDS(ジョアンフレンズ)」のポップアップ第3弾『ZO&FRIENDS LUCKY SHOP』を開催

LINE Friends Japan株式会社

※メディア先行内覧会あり（ページ下部をご覧ください。）

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、3月28日から、自社のフラッグシップストアLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにて、IPX(LINE FRIENDS本社名)とG-DRAGONが一緒に制作したキャラクター「ZO&FRIENDS」の3回目となるポップアップ『ZO&FRIENDS LUCKY SHOP』を開催します。

ZO&FRIENDSは、公開からわずか半年でSNSフォロワー20万人を突破した注目のIPです。 昨年夏の第1弾を皮切りに、第2弾では韓国や日本のみならず、タイや中国、インドネシア、北米、中東など世界約40の国と地域へ進出。 今回の第3弾は、韓国での事前予約が開始わずか3分で全日程分が埋まるなど、その勢いはさらに加速しています。第3回目のポップアップでは、ぬいぐるみキーリングやフィギュアキーリングなどのランダム商品のほか、フィギュアやマトリョーシカなど、今回のPOP-UPのテーマである ”LUCKY SHOP” にちなんだ可愛い商品がラインナップ。これまでのポップアップが「世界観の公開」や「ファンとの絆」を目的としていたのに対し、今回の第3弾は「ZO&FRIENDSが私たちの日常に自然に溶け込み、幸運を届ける」ことをコンセプトに企画されました。

今回のポップアップ商品は、オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/blogs/topics/zo-friends-lucky-shop)で3/12(木)～3/25(水)に数量限定先行予約販売を実施します。また、大宮アルシェ・名古屋PARCO・福岡PARCO・梅田ロフト・HMV 2店舗・PNCA 3店鋪でも3/20(金)より順次販売を行います。会期など各会場の詳細はページ下部をご覧ください。

【 ZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UP 】

・期間：2025/3/28(土)～4/13(月)

・場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1F

※3/28(土)は事前予約制になります。事前予約およびポップアップの詳細はこちら(https://linefriends.co.jp/news/bxee0eMv)のページでご確認ください。

※3/29(日)以降はフリー入場になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※数に限りがあるため、商品によっては早期お品切れになる可能性もございます。

【商品ラインナップ】

【購入特典】

■ZOAスティックバルーン

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA POP-UP会場にて1点以上のお買い上げで1個プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了

※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA限定

■リユーザブルバッグ特典

LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA POP-UP会場にて税込11,000円以上のお買い上げでリユーザブルバッグ1個を税込418円でご購入いただけます。

※数量限定、なくなり次第終了

※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA限定

■ZOAラッキークリアフォトフレーム

１.LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA・LINE FRIENDS SQUAREオンラインストア オリジナル柄

・LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA POP-UP会場にて3点以上のお買い上げで1枚プレゼント

・LINE FRIENDS SQUAREオンラインストアにて先行予約販売商品3点以上のお買い上げで1枚プレゼント

※数量限定、なくなり次第終了

２.大宮アルシェ・名古屋PARCO・福岡PARCO・梅田ロフト・HMV 2店舗・PNCA 3店鋪 オリジナル柄

上記販売会場にて3点以上のお買い上げで1枚プレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了

ご購入数量制限

お一人様1会計につき各商品3点まで、ランダム商品は8点までご購入いただけます。

※LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA・LINE FRIENDS SQUAREオンラインストアが対象です。

※販売状況により、予告なく購入制限を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアにて3/12(木)より数量限定先行予約販売

オンラインストア(https://linefriendssquare.jp/blogs/topics/zo-friends-lucky-shop)にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品の先行予約販売を行います。

◼︎先行予約販売期間：2026/3/12(木) 11:00～3/25(水) 23:59

◼︎お届け予定：4月上旬 (多少前後する場合がございます。)

※数量限定のため早期終了の場合がございます。

※1会計につき各商品3点まで、ランダム商品は8点までご購入いただけます。

全国各地の販売情報

下記会場にて順次期間限定販売を行います。

【 ZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UP in 大宮アルシェ】

大宮アルシェ(https://www.arche.ne.jp/)にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UPを開催。ZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を販売します。

◼︎開催期間：2026/3/28(土)～4/3(金)

◼︎開催場所：大宮アルシェ 2階特設会場

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※スティックバルーン特典、リユーザブルバック特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※詳しいイベント情報は後日公式HPにて公開いたします。



【ZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UP in 名古屋PARCO】

名古屋PARCO(https://nagoya.parco.jp/)にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UPを開催。ZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を販売します。

◼︎開催期間：2026/3/24(火)～3/30(月)

◼︎開催場所：名古屋PARCO 西館3F EVENT SPACE

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※スティックバルーン特典、リユーザブルバック特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※詳しいイベント情報は後日公式HPにて公開いたします。

【ZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UP in 福岡PARCO】

福岡PARCO(https://fukuoka.parco.jp/)にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP POP-UPを開催。ZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を販売します。

◼︎開催期間：2026/3/28(土)～4/5(日)

◼︎開催場所：福岡PARCO 新館3F エスカレーターサイド

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※スティックバルーン特典、リユーザブルバック特典は対象外です。

※全ての商品の在庫には限りがあり、期間内でも無くなり次第販売終了となります。

※事故・混雑防止の為、告知なく購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※詳しいイベント情報は後日公式HPにて公開いたします。

【ZO&FRIENDS LUCKY SHOP in 梅田ロフト】

梅田ロフト(https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=143)にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を期間限定で販売します。

◼︎開催期間：3/28(土)～4/13(月) ※最終日は午後5時閉場

◼︎開催場所：梅田ロフト (阪神梅田本店 6階 ロフトフォーラム)

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※お一人様1会計につき各商品3点まで、ランダム商品は8点までご購入いただけます。

※ご入場についてなどの詳細は、後日梅田ロフトのアプリ・HP・Xにてお知らせいたします。

【ZO&FRIENDS LUCKY SHOP in HMV】

HMV 2店舗にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を期間限定で販売します。

・HMV&BOOKS SHIBUYA(https://www.hmv.co.jp/store/btk/)、2026/3/25(水)～3/31(火)

・HMVグランフロント大阪(https://www.hmv.co.jp/store/gfo/)、2026/3/28(土)～4/12(日)

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※店舗の営業時間に準じ、営業日・営業時間が変更となる可能性がございます。各店舗HPをご確認の上、ご来店ください。

※グッズの購入には現金またはクレジットカードがご利用いただけます。その他電子マネー・金券類は各店舗にお問い合わせください。

【ZO&FRIENDS LUCKY SHOP in PNCA】

PNCAの3店鋪にてZO&FRIENDS LUCKY SHOP全商品を期間限定で販売します。

・PNCA 新大久保店(https://www.instagram.com/pnca.tokyo/)、2026/3/20(金)～3/31(火)

・PNCA 心斎橋店(https://www.instagram.com/pnca.korea/)、2026/3/21(土)～3/31(火)

・PNCA 広島パルコ店(https://hiroshima.parco.jp/shop/detail/?cd=030864)、2026/3/21(土)～3/31(火)

※フォトスポット、レシート写真機はございません。

※詳しいイベント情報は後日PNCA公式Instagram・Xにてご確認ください。

※掲載している内容は、状況により予告なく更新・変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ZO&FRIENDS

いつもスローモーションで、無愛想だけど優しい雲猫「ZOA」

おせっかいだけど憎めない「A&NE」

ZOAの雲の足跡から生まれた、元気いっぱいのカラフルな雫「AKIZAKI」

ZO&FRIENDSは、不器用だけど、真心あふれる仲間たちです。

ZOAは静かにそっと寄り添い、かわいい癒しを、

A&NEは、あたたかい言葉とちょっとしたおせっかいで微笑みを届けてくれます。

AKIZAKIは、予測不可能だけど元気いっぱいで、いつも笑顔にしてくれます。

不器用だからこそ完璧な仲間たち、ZO&FRIENDS。

あなたにとって「最高の友だち」になりますように。

■グローバル公式X：https://x.com/zonfriends

■グローバル公式Instagram：https://www.instagram.com/zonfriends_official/

LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア： https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/

＜メディア先行内覧会のご案内＞

下記の日時にメディア先行内覧会を行います。ご希望の場合はこちら(https://linefriends.co.jp/contact/formedia)からご連絡ください。

2026/3/27(金) 17:00～17:30

※定員に限りがあるため、先着順とさせていただきます。あらかじめご了承ください。