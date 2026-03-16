小学生が描く“未来のベッド”企業賞11作品を選出

パラマウントベッドホールディングス株式会社

パラマウントベッド株式会社 （本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：木村友彦、以下「当社」）は、学校教育支援事業を行う株式会社ソーシャルサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：白形知津江 以下「ソーシャルサービス」）と「未来のベッド アイデアコンテスト」において、企業賞「パラマウントベッド賞」「よくねむれるで賞」に選ばれた小学生11名の受賞式を、2026年3月15日に共同で実施しました。また、同日より当社直営店「眠りギャラリーTOKYO」にて全応募作品を公開展示しました。

「未来のベッド アイデアコンテスト」は、当社とソーシャルサービスが共同制作した、睡眠の大切さを楽しく学べる小学生向け副教材「未来をつくる すいみんにどきどき(https://www.paramount.co.jp/news/detail/414)」（以下「本教材」）の関連企画として実施したものです。

2025年度には東京都・大阪府・京都府の小学校4～6年生を主な対象に、計2万人分の本教材を無料提供しました。2025年10月から2026年1月15日までの応募期間に寄せられた約50作品の中から、「未来性」「独自性」「工夫性」を基準に、当社が掲げるビジョン「『医療』『介護』から『健康』まで、すべての人に笑顔を」に合致する11作品を選出しました。

応募作品は、子どもたちが睡眠に真剣に向き合い、「こんなベッドがあったらいいな」「ぐっすり眠るにはどうしたらよいか」「ベッドを通じて社会をより良くできないか」など、自由で独創的な発想を存分に活かした力作ばかりでした。未来を感じさせる工夫や小学生ならではの視点が随所に盛り込まれていました。これらの作品をより多くの方にご覧いただくため、3月15日より「眠りギャラリーTOKYO」にて展示を開始し、今後は札幌・名古屋・大阪・福岡の「眠りギャラリー」でも巡回展示を予定しています。

当社では、現代の子どもたちの間で深刻化する睡眠不足の課題を踏まえ、教員が授業で活用できる睡眠教育コンテンツの開発に取り組んでいます。2022年度には「中学生向け睡眠教育プログラム(https://www.paramount.co.jp/news/detail/399)」を開発し、延べ8万人へ無料提供してきました。今年度は小学生向け教材の配布、本コンテストおよび受賞式の実施を通じて、子どもたちが睡眠の大切さに気づき、生活リズムや睡眠習慣の改善に取り組むきっかけとなることを目指しております。

当社は今後も、ブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」のもと、すべての人々に向けて睡眠の重要性を広く伝える活動を推進してまいります。

受賞式の様子

受賞式では、ソーシャルサービス取締役社長・大門孝司様より、本教材を通じて睡眠について学び、自分の考えをのびのびと表現してくれた子どもたちの努力を称える温かい開会のご挨拶を頂戴しました。続いて、当社執行役員広報部長・大道亮子より、次のようなメッセージをお伝えしました。

「皆さんが描いてくれた『未来のベッド』には、一つひとつに優しさや思いやり、そして未来を良くしたいという願いが込められていました。私たちパラマウントベッドは、睡眠を含めた時間の使い方を大切にすることで、より充実した人生を送り、自分らしい夢に向かって歩んでいけることを心から応援しています。」

その後、パラマウントベッド睡眠研究所所長・木暮貴政より、睡眠の大切さをクイズ形式で伝えるとともに、本教材に込めた思いや睡眠研究所の取り組みについて紹介しました。

最後に、当社Active Sleep事業責任者・山口弘志が作品選考のポイントを紹介し、木暮より出席された受賞者一人ひとりへ賞状を授与しました。子どもたちからは、自身の作品に込めた想いや工夫した点について発表していただきました。

受賞した子どもたちからは、「頑張って絵を描いたので選んでくれて嬉しい」「みんながもっとよく眠れて、ハッピーな一日を過ごせたらと思って描いた」など、喜びの声や将来に向けた前向きな決意が語られました。

受賞者及び作品リスト

・「パラマウントベッド賞」受賞作品

「多機能時短ベッド」 小学校5年生 からめるさん

このベッドは、１分1時間ねるのと同じすいみんがとれるというものです。睡眠時間は8～10時間ほど必要ですが、それを短縮することで、ノルマをこなしたりするなど、余った時間を有効活用できます。また、仕事が忙しいなどであまりねれていない人におすすめです。

※受賞者のコメントより引用

・受賞者一覧

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