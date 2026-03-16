【Makuake 2340％達成】ニュースでも話題の車両盗難リスクに備える。最強の抑止力「MTK ハンドルロック2」がYahoo!ショッピングで遂に販売開始！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

クラウドファンディングサイト「Makuake」にて目標金額の2340％を達成した、車両盗難防止ギアの決定版「MTK ハンドルロック2（型番：MTK-HL8）」を、本日よりYahoo!ショッピングにて取り扱い開始いたします。

「他人事ではない」ニュースが示す盗難のリアル

Yahoo!販売ページはこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/mtk-hl70-ye.html

最新の統計やニュース報道によると、国内の車両盗難は依然として深刻な状況にあります。

特定のターゲットに対し、数分という短時間で犯行に及ぶ手口が常態化しており、被害がニュースとして大きく取り上げられる機会も増えています。

こうした報道が示すのは、「いつ、どこで自分の車が狙われてもおかしくない」という現実です。

巧妙化するハイテク手口に対し、オーナー自身が事前の準備と対策を講じることは、もはや必須の「自己防衛」といえる時代に突入しています。

Yahoo!ショッピングユーザー待望のラインナップ

Makuakeでの圧倒的な支持を受け、多くのオーナー様から注目を集めている「MTK ハンドルロック2／MTK-HL8」が、ついにYahoo!ショッピングに登場しました。

先行する販路でも高い評価をいただいている本製品を、Yahoo!ショッピングをご利用の皆様にも、より身近にお選びいただけるようになります。

窃盗犯が最も嫌がる「時間の壁」という抑止力

最終的に犯行を断念させるのは、いつの時代も「壊すのに時間がかかる」という物理的な抑止力です。

【16t耐圧テストクリアの堅牢性】

チェーン、リング、ロック部すべての強度を極限まで高め、16t（トン）の加重でも破壊できない強靭さを実現。物理的な「諦め」を誘発する抑止壁となります。

【直径約8mmの極太ステンレスチェーン】

切断に強い直径約8mmの高耐久ステンレスを採用。24inchボルトカッターによる攻撃でも、表面に小さな凹みが付く程度という驚異的な耐性を証明しました。

【ピッキングを寄せ付けない特殊シリンダー】

不正開錠が困難な特殊円形キーを採用。物理的な切断だけでなく、技巧的な解錠に対しても隙のない抑止力を備えています。

新生活、新しい愛車を迎える方への「必須アイテム」

春は、進学や就職、引っ越しに伴い、新車を迎え入れる方が非常に多い季節です。

待望の納車を迎える皆様に、ぜひ手にしていただきたいのが本製品です。

「新車を買ったら、まずは物理的なハンドルロック」。これが現代のカーライフにおける防犯の新常識です。

本製品は、深夜の暗がりでも「対策済み」であることが伝わるイエローカラーを採用しており、車内に侵入される前に犯人を諦めさせる効果が期待できます。

新生活のスタートを、確かな安心とともに踏み出してください。

詳細はこちら :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/mtk-hl70-ye.html

MTK

ハンドルロック2／MTK-HL8

セット内容

- ハンドルロック本体

- 専用キー3本

- 専用ポーチ

- 傷防止保護テープ

- 日本語説明書

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)