ヴィーガン・妊娠期にも配慮、魚を使わないDHAサプリ「プレミアム80％DHA海藻オイル」発売

大研バイオメディカル株式会社

日本製の健康食品の開発・販売を手がける大研バイオメディカル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：林東慶）は、魚を使用せず海藻由来のDHAを使用したサプリメント 「プレミアム80％DHA海藻オイル」 を発売いたしました。

本商品は、植物由来のオメガ3脂肪酸に着目して開発されたDHAサプリメントです。魚の油ではなく藻類（海藻）由来のDHAを使用しているため、ヴィーガンの方や魚が苦手な方にも配慮した製品となっています。

■ 開発背景

魚に頼らない新しいDHAの選択肢

DHA（ドコサヘキサエン酸）は、青魚などに多く含まれるオメガ3脂肪酸として知られており、健康維持のための栄養素として広く認知されています。

しかし近年では、食生活の変化により魚を食べる機会が減っているほか、

・魚が苦手

・魚の匂いが気になる

・ヴィーガンやベジタリアンのライフスタイル

といった理由から、魚以外の方法でDHAを摂取したいというニーズも高まっています。

また、妊娠期の栄養バランスを意識する方など、日々の食事だけでは補いきれない栄養をサプリメントで補いたいと考える方も増えています。

こうした背景を受け、大研バイオメディカルでは魚に頼らないDHAの選択肢として、海藻由来のDHAを使用したサプリメント「プレミアム80％DHA海藻オイル」を開発しました。

海藻から直接抽出されたDHAを使用することで、魚を使用せずにDHAを摂取できる新しいオメガ3サプリメントを実現しています。

■ 商品特徴

特徴１. 魚を使わない海藻由来DHA

「プレミアム80％DHA海藻オイル」は、フィッシュオイルではなく海藻（藻類）から抽出されたDHAを使用しています。

魚を使用しない植物由来のDHAサプリメントです。



特徴２. 80％の高濃度DHA

本製品は、DHA含有率80％という国内最高水準の高濃度海藻オイルを採用しています。

1日の目安量である2粒あたりに含まれるDHAは500mg。

100％藻類由来でありながら、一般的な魚由来オメガ3脂肪酸に匹敵するDHA量を実現しています。

特徴３. ヴィーガン・妊娠期にも配慮

本商品は、100％藻類由来DHAを使用しているため、ヴィーガンやベジタリアンの方にも配慮した設計となっています。

また、日々の栄養バランスを意識する方や、妊娠期の栄養補給を考える方など、幅広い方に取り入れていただけるDHAサプリメントです。

さらに、植物由来カプセルを採用することで、植物性素材を選びたい方にも配慮しています。

※妊娠中・授乳中の方でご利用に不安のある場合は、念のため医師にご相談のうえご利用ください。

■ 商品概要

商品名：プレミアム80％DHA海藻オイル

内容量：60粒（約30日分）

目安量：1日2粒

形状：ソフトカプセル

価格：3,880円（税込）

製造国：日本

販売者：大研バイオメディカル株式会社

■ 販売チャネル

公式オンラインショップ

https://www.daikenshop.co.jp/product/dha-seaweed(https://www.daikenshop.co.jp/product/dha-seaweed)

※初回割引最大58%OFF！

Amazon

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楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/daikenbiomedical/4000000093/(https://item.rakuten.co.jp/daikenbiomedical/4000000093/)

■ 会社概要

会社名： 大研バイオメディカル株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号

代表者： 代表取締役社長 林東慶

設立： 2024年1月22日

事業内容： 健康食品・サプリメントの開発、販売

ブランド名： ダイケンバイオメディカル

公式サイト： https://www.daikenshop.co.jp

お問い合わせ：info@daikenshop.co.jp

■ 出典

https://www.daikenshop.co.jp/press_event.php?no=13