ショコラ専門店「ベルアメール」から夏を彩る新作水菓子やパレショコラが登場！

ジェイ・ワークス株式会社

四季折々の美しさをショコラに込める「ベルアメール」より、夏の高揚感や涼やかな情景を映し出した、季節限定のサマーコレクションをお届けします。 今シーズンは、アイスクリームやフロートといった夏ならではのモチーフを、一粒のショコラやゼリーへと昇華させました。 素材の組み合わせや食感にこだわったパレショコラから、喉越しを愉しむ水菓子など、日本の夏にふさわしい多彩なラインナップをお楽しみください。

◆Summer Palet Chocolat

サマーパレショコラ

「暑い夏でも冷やして美味しく召し上がっていただきたい」との思いから生まれた、季節限定のパレショコラです。 アイスクリームをテーマに、ワッフルコーンをイメージしたクランチチョコのサクサク感と、口どけの良い食感にこだわりました。ドライフルーツやナッツをあしらい、夏の情景を映し出した爽やかな見た目に仕上げています。

苺の風味が広がる「ストロベリーミルク」、爽やかな風味を活かした「オレンジクリーム」、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しい「ソーダ」、濃厚でコクのある味わい「アプリコットキャラメル」、香ばしいナッツの風味が引き立つ「チョコナッツ」の個性豊かな5種類をラインアップ。

サマーパレショコラ

サマーパレショコラ

1枚 \357 / 5枚 \2,052（税込）

※4/17より発売開始

◆Fruit Float Jelly

フルーツフロート

ミルクのコクと果実が響き合う、重層的な二層仕立ての新感覚ゼリーが新登場 。「フルーツフロート」をイメージし、つるんとした喉越しのミルク風味ゼリーをベースに、果実味豊かなフルーツゼリーを贅沢に重ねることで、瑞々しい調和と最後の一口まで変化のある味わいを追求しました 。

苺ピューレの華やかな甘みが広がる「ストロベリー」、メロンピューレの芳醇な香りとミルクがまろやかに溶け合う「メロン」、レモン果汁が爽快な「レモン」の3種が登場します 。フルーツゼリーの清涼感とミルクゼリーの優しい口どけが一体となった、水菓子ならではの透明感あふれる仕上がりです 。

フルーツフロート各種1コ\422(税込)/6コ\2,916(税込)

※4/17より発売開始

◆CHOCOLAT MIZUYOUKAN

ショコラ水羊羹

ベルアメールの夏の定番「ショコラ水羊羹」がリニューアル。ショコラの芳醇な香りと、伝統的な餡（あん）の風味がふんわりと広がる新感覚の涼菓です 。水羊羹ならではのみずみずしく滑らかな口当たりはそのままに、チョコレートのコクを贅沢に掛け合わせた、素材の重なりが美しい3種のラインナップをご用意しました

あんみつゼリー：フランボワーズ香る寒天とぶどう・パインアップルに「チョコ羊羹」を合わせた、あんみつ仕立てのデザート 。

抹茶小豆：ミルクチョコと白あんの羊羹に、抹茶と小豆を合わせた和洋が響き合う奥深い味わいです。

和栗ビター：カカオの風味際立つビターチョコ羊羹に、贅沢に和栗を合わせ栗の甘みとほろ苦さが絶妙に溶け合います 。

ショコラ水羊羹3コ\918 / 12コ\3,780（税込）

※4/17より発売開始

フルーツフロート＆ショコラ水羊羹14コ

お世話になった方への夏のご挨拶や、大切な方への季節のギフトに最適なアソートボックスです 。清涼感あふれるブルーの専用BOXに、新登場の「フルーツフロート」と「ショコラ水羊羹」をアソート。見た目にも涼やかな透明感と、ショコラ専門店ならではのこだわりが詰まった、贈り物にふさわしい一品です 。

瑞々しい喉越しを愉しむゼリーと、ショコラのコクを活かした水羊羹の両方を一度に味わえる贅沢なセットです 。

フルーツフロート＆ショコラ水羊羹

14コ\5,400(税込)

※4/17より発売開始

◆フォンダンショコラ

フォンダンショコラ

2種類のチョコレートを使用したしっとり柔らかな生地に、濃厚なガナッシュを閉じ込めて焼き上げたこだわりのデザートです 。そのままはもちろん、電子レンジで軽く温めることで中のガナッシュが滑らかになり、出来立てのような柔らかな食感をお楽しみいただけます 。

深みのあるカカオの味わい「ビター」、華やかな酸味がアクセントの「フランボワーズ」、コク深く濃厚な味わい「キャラメル」の3種類をご用意しております 。

フォンダンショコラ1コ \378(税込)

※要冷蔵

◆ベイクドレアチーズケーキ

ベイクドレアチーズケーキ

なめらかな口どけのチーズケーキの中に、濃厚なホワイトチョコガナッシュを閉じ込めてしっとりと焼き上げました 。チーズの爽やかな酸味とホワイトチョコの優しい甘みが溶け合う、贅沢な味わいです。

ホワイトチョコのミルキーなコクが引き立つ「ブラン」と、甘酸っぱい苺の風味が広がる華やかな味わい「フレーズ」の2種類を展開しています。

専用BOXにお好みのフォンダンショコラやベイクドチーズケーキとのお詰め合わせも可能です。

ベイクドレアチーズケーキ \378(税込)

※要冷蔵

※フォンダンショコラとベイクドレアチーズケーキは、店頭にて発売中。

Chocolat BEL AMER /ショコラ ベルアメール

ベルアメール 自由が丘店外観

香り、口溶け、コクはショコラの”いのち”。

厳密に湿度・温度を管理したショコラ専門のアトリエで、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

◇常設店◇

自由が丘店、伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店、銀座三越店、日本橋三越本店、渋谷東急フードショー店、二子玉川東急フードショー店、静岡伊勢丹店、松坂屋名古屋店、ジェイアール京都伊勢丹店、阪急うめだ本店、岩田屋福岡本店、西武池袋本店、そごう横浜店、名古屋三越栄店、松山三越店、仙台三越店、うすい百貨店、久が原ファクトリーショップ



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