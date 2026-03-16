開催決定！第10回「KOGEI Art Fair Kanazawa 2026」会期は2026年11月27日(金)-11月29日(日)の3日間

KOGEI Art Fair Kanazawa実行委員会

KOGEI Art Fair Kanazawa実行委員会は、10回目となる「KOGEI Art Fair Kanazawa 2026」を 11月27日(金)-11月29日(日)の3日間で開催いたします。国内唯一の工芸に特化したアートフェアとして、国内外からギャラリーを招き、ハイアット セントリック 金沢にて開催します。

小山登美夫ギャラリー（KOGEI Art Fair Kanazawa 2025より）

今年で記念すべき10回目をむかえる、国内唯一の工芸に特化したアートフェア（2017年に開始、以降毎年1回開催） 。来場者数や販売額、出品作家ともに年々増加、2025年は国内外42ギャラリー（日本39、海外3）が出展し、アーティスト約210名の作品を展示販売いたしました。より暮らしに近い空間の中で作品をご覧いただけるよう、ホテルの客室で展示をしています。1部屋1ギャラリーでの展示のため、部屋を変わるごとに異なる世界観の作品に出合えます。また、昨年度の会場内には選りすぐりの工芸品で軽飲食を楽しんでいただけるラウンジスペースを設置し、作家や来場者が交流する場を創出しました。出展ギャラリーやイベント内容など、情報更新次第お知らせいたします。今年もどうぞご期待ください。

会場のハイアット セントリック 金沢

KOGEI Art Fair Kanazawa 2026 開催概要

日時｜2026年11月27日（金）13:00-19:00 VIPプレビュー（招待者限定）

11月28日（土）11:00-19:00 一般公開

11月29日（日）11:00-18:00 一般公開

会場｜ハイアット セントリック 金沢 2階、4階、5階（石川県金沢市広岡1丁目5-2)

Web｜https://kogei-artfair.jp/(https://kogei-artfair.jp/)

主催｜KOGEI Art Fair Kanazawa 実行委員会

主管｜認定NPO 法人趣都金澤

共催｜一般社団法人金沢クラフトビジネス創造機構、金沢アートスペースリンク

KOGEI Art Fair Kanazawa 2026への出展ギャラリーを募集しています（締切：6月11日(木)18:00必着)出展をご希望の方はこちら(https://kogei-artfair.jp/news/705/)から募集要項をご確認ください。

以下は「KOGEI Art Fair Kanazawa 2025」の開催風景

Art+Craft Gallery蚕室galleria PONTEガレリアポンテKOGEI Art Gallery銀座の金沢KOTARO NUKAGASHUKADO+SCENA多治見市文化工房ギャラリーヴォイスTARO NASU