シャングリ・ラ 東京、3月16日から新しいカクテル4種が登場

シャングリ・ラ 東京4種のカクテル

心を込めて家族を思いやるようにお客さまをお迎えするシャングリ・ラ 東京(https://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/)（所在地：東京都千代田区丸の内、総支配人：マティアス・スッター）は、3月16日（月）からラウンジ＆バー「ザ・ロビーラウンジ」にて、世界で最も注目されるバーテンダーの一人、後閑信吾（ごかん・しんご）氏が率いるBARカンパニー、SG GROUPが監修した新しい4種類のカクテルを提供いたします。

コロナ以降、海外から日本を訪れるお客様が増え、ホテルでの過ごし方もこれまで以上に多様化する中、シャングリ・ラ 東京のバー体験をより魅力的なものにしたいと考えていました。そうした折、SG GROUPが掲げる「海外で根づくバー文化を日本に広めること」と「日本の優れたものづくりを海外へ発信すること」という理念に深く共感し、私たちの想いとも重なる点が多いことから、コラボレーションによって新たな価値を創出できるのではないかと考え、その理念の共有を通じてご縁が結ばれ、今回のパートナーシップが実現しました。

日本のお客様にはもちろん、海外からお越しのゲストにも日本のバー文化の魅力を感じていただきたいという思いを込め、4種類のカクテルはすべてシャングリ・ラ 東京をイメージして創作しています。

都心の喧騒を離れた静謐な空間で、シャングリ・ラ 東京が紡ぐバー体験の粋を、4種のカクテルとともにご体感ください。

■新カクテル概要

期間： 2026年3月16日（月）～ 2028年2月29日（火）

時間： 17:30～23:00（22:30 ラストオーダー）

場所： 28階 ラウンジ&バー「ザ・ロビーラウンジ」

料金： 各2,860円

内容：

〇 ハイボール・ブラン（写真：左）

マスカット由来の蒸留酒「シンガニ」をベースに、カシューフルーツ、ジャスミン、ベチバーの香りを重ねたハイボール。ぶどうの風味が豊かに広がり、白ワインを思わせる爽やかで華やかな味わいが特徴です。

〇 いちご最中（写真：中央上）

いちごと最中を組み合わせ、和スイーツを思わせる一杯に仕上げたカクテル。お米由来のウォッカに、アーモンドミルクで煮出した玄米茶とくるみペーストを合わせ、最中の香ばしさを丁寧に表現しました。まさに“いちご最中”のような、やさしい甘みが広がる味わいです。

〇 太陽のマルガリータ（写真：右）

甘く熟したマンゴーとパッションフルーツにサワーミードを重ね、南国の太陽を思わせる爽やかな酸味に仕立てたトロピカルマルガリータ。クミン、コリアンダー、白ごまを合わせたスパイス「デュカ」をほんのり効かせ、味わいに奥行きを添えています。

〇 シャングローニ（写真：中央下）

シャングリ・ラを象徴するアジアンテイストを映したホワイトネグローニ。生姜の香りを纏わせた六ジンに、クリアなカンパリ、レモングラスとバニラの香りを重ねた深みのある味わいです。最後にあぶったベイリーフを添え、ひと口ごとに繊細なスモーキーさを感じられます。

※ご予約・お問い合わせ：Tel: 03-6739-7877 / Email: lobbylounge.slty@shangri-la.com

※表示料金は税込、別途サービス料15%を頂戴します。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

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SG GROUPについて

SG Group創業者であり、世界で最も注目されるバーテンダーの一人、後閑信吾が率いるBARカンパニー。世界や国内のコンペティションで実績あるバーテンダーが多数活躍している。バーの境界を超えた新しいコンセプトのバーを国内外で開発・運営し、The World’s / Asia’s / North America’s 50 Best Barsにおいて世界一の受賞回数を持つ。

シャングリ・ラ 東京について

シャングリ・ラ 東京は、シャングリ・ラ ブランドにおける日本初のホテルとして 2009年3月2日に開業し、2026年に17周年を迎えました。東京駅に隣接する37階建ての複合ビル、丸の内トラストタワー本館の最上階11フロアを占めます。総客室数200のホテル内には、2つのレストラン、イタリア料理「ピャチェーレ」、日本料理「なだ万」に加えて、ラウンジ&バー「ザ・ロビーラウンジ」が 併設されています。また、5つのトリートメントルームと東京で最大規模のスパスイートを備えている「Chiスパ」は、古代アジアより伝わるヒーリングセラピーを提供しています。

シャングリ・ラ 東京は、2018年より2023年まで6年連続で一流のホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド「フォーブス・トラベルガイド」のホテル部門にて5つ星を獲得しています。

シャングリ・ラ 東京についての詳細はhttps://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/をご覧ください。



シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツについて

シャングリ・ラ グループを象徴する主軸ブランドである「シャングリ・ラ ホテルズ&リゾーツ」は、同ブランド独自のアジアン ホスピタリティーで心を込めてすべてのゲストをお迎えいたします。

自然からインスピレーションを得たデザイン、魅力的な料理や文化体験、本物かつ思いやりが感じられるサービスを通し、ゲストは自身の“シャングリ・ラ モーメント”を滞在中にみつけることができます。現在100軒以上のデラックスホテルとリゾートを、オーストラリア、カナダ、中国、香港、台湾、フィジー、フランス、インド、インドネシア、日本、マレーシア、モーリシャス、モンゴル、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、スリランカ、オマーン、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、およびイギリスなど世界中で運営しています。受賞歴のあるロイヤリティプログラム「ゴールデンサークル」は刷新され「シャングリ・ラ サークル」として2022年4月にスタートしました。すべてのシャングリ・ラ ブランド、ホテルおよびレストランを繋ぐ待望の旅とライフスタイル向けサービスです。豊かな暮らしのキュレーターとして、シャングリ・ラ サークルは選りすぐりの旅とライフスタイルオファーや魅力的なリワード、比類のないアジアンホスピタリティーを通して、ゲスト自身のシャングリ・ラ体験をガイドいたします。登録または詳細については、https://www.shangri-la.com/shangrilacircle/をご覧ください。

シャングリ・ラ ホテルズ＆リゾーツの詳細はhttps://www.shangri-la.com/jpをご覧ください。