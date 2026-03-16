卵感アップ！さらにおいしくなりました。 「昔ながらのかためプリン」2026年3月23日（月）より 全国で発売

トーラク株式会社

トーラク株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番、代表取締役社長：毛利 功一郎）は、「昔ながらのかためプリン」を2026年3月23日（月）から全国発売いたします。

商品特長

昔ながらの喫茶店風、かためのカスタードプリン

１.卵だけで固めたプリン

卵だけでしっかりと固めたシンプルなカスタードプリンです。

昭和レトロブームによる喫茶店人気の高まりで、その象徴ともいえる「昔ながらのかためプリン」がロングトレンド化。ユーザーの3人に2人がこの「商品名に惹かれて購入した」と回答(※1)しています。

（※1）25年4月～9月のお客様の声（n=218）

２.卵感アップ！さらにおいしくなりました。

「もっと卵の風味がするといいと思う」「卵感アップしてほしい！お値段ちょっと高くなっても買いたい」というお客様の声（※1）にお応えして卵感を高め（※2）、さらに美味しくなりました。

（※2 卵原料配合率 従来品比2%UP）

添加物を極力使用せず（※3）に作りました。（※3 香料とカラメルの増粘剤のみ使用）

３.昔ながらの喫茶店のプリンみたいな“かため食感”

まるで昔ながらの喫茶店で食べるプリンのような、“かため食感”に仕上げています。

４.ほろ苦カラメルソース

プリン本体にじゅわっとしみ込む、ほろ苦カラメルソースがアクセントになっています。

すてきな賞品が1,000名様に当たるキャンペーンを実施します！

発売から6月下旬にかけて、「レシート応募ですてきな賞品が1,000名様に当たる！トーラクご褒美デザートキャンペーン」を実施いたします。

キャンペーン応募期間：3/23～6/22まで（キャンペーン告知パッケージの出荷は5月下旬頃まで）

商品画像写真はイメージです。[表: https://prtimes.jp/data/corp/100115/table/60_1_7f337c44e2a4ff9e28b7c03a77440569.jpg?v=202603160151 ]- トーラク株式会社について

神戸土産の定番「神戸プリン」をはじめ、おうちで手軽にスイーツ作りを楽しんでいただける「らくらくホイップ」などを製造・販売しています。スイーツの可能性の探求に取り組み、新しい美味しさをお届けしています。



OEM事業も展開しており、品質と安全性を追求したトーラクのものづくりの技術を活かして、OEM生産やODM生産、PB商品の開発にも取り組んでおります。

常温デザートやチルドデザート、冷凍ホイップなど、御社の思いをかたちにいたします。

※詳しくは当社ホームページ お問い合わせページよりお問い合わせください。

お問合せURL：https://www.toraku.co.jp/contact/



【会社概要】

会社名：トーラク株式会社

所在地：兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目5番

代表者：毛利 功一郎（代表取締役社長）

設立：1960年

URL：https://www.toraku.co.jp/

事業内容：チルドデザート事業、土産事業、クリーム事業、ギフト事業、OEM事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《お客様相談室》

フリーダイヤル 0120-81-5500（通話無料）

受付時間：平日9:00～17:00（土、日、祝日、弊社休業日除く）

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