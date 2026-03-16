「賃貸仲介に顧客管理システムは必要か？」成約を加速させるCRMの基本 セミナー開催｜いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、3月26日（木）・27日（金）の2日間、録画配信（ライブ形式）にて、「賃貸仲介に顧客管理システムは必要か？」成約を加速させるCRMの基本セミナーを開催いたします。

▼申込みはこちら

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1337/#form

■セミナー概要

不動産DXの要とも言える「顧客管理システム（CRM）」ですが、「名前は聞くけれど、導入メリットが不透明」「自社に合う基準がわからない」と足踏みされている方も少なくありません。

本セミナーでは、反響情報の自動集約や対応漏れを防ぐ履歴管理、追客を効率化する自動メール配信といったCRMのコア機能を改めて整理。その上で、数あるシステムの中から自社に最適なものを見極めるための「比較・選定ポイント」をプロの視点で分かりやすく紐解きます。

後半には、「いえらぶCLOUD」CRMの実際の操作画面を公開。現場の負担を劇的に減らすメッセージ管理や、案件進捗を一目で把握できる案件管理機能、さらに最新の生成AI活用術など、実務に即した具体的な活用イメージをご紹介します。

※セミナーの内容は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【こんな方におすすめ】

・システムの新規導入を検討されている方

・現在の運用を見直したい方

・より高い成約率を目指したい方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/762_1_b5033d79ab4dc1558fd12b6f63c42b14.jpg?v=202603160151 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申込みは、当社の判断によりセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます。

■登壇者

株式会社いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長に昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を回避する観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

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株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp