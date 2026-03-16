【Cath Kidston × KNT365】ZOZOTOWN限定アイテムが3月20日（金）発売！一番人気のトートバッグ、Co-Knittyのアップデートデザイン

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之） が展開する英国発のライフスタイルブランド Cath Kidston（キャス キッドソン）は、3月20日（金）にファッションEC「ZOZOTOWN」（https://zozo.jp/shop/cathkidston/ ） にて限定品2種類を発売いたします。

また、3月20日（金）から3月22日（日）まで500円オフクーポンの配布と、一部商品のタイムセールを実施いたします。

今回発売するZOZOTOWN限定アイテムは、Cath Kidstonのなかでも人気の、ニットブランドKNT365とコラボレートしたトートバッグCo-Knitty。これまでのコラボレーションアイテムの中でも最も人気が高かったデザインを復刻し、より使いやすくアレンジを加えアップデートした特別なデザインです。

Cath Kidstonの世界観が詰まったレースハート×ローズアイコンに、手書きのギンガムチェックをニッ

トで表現した繊細さはKNT365ならでは。お財布やお弁当箱、水筒などデイリーに使うバッグとしてちょうどいいサイズで、ちょっとしたお出かけやお散歩にもぴったりです。マチがしっかりあり、見た目よりもたくさん入る優れものです。

KNT365のバッグはリサイクルされたペットボトルの糸から日本の自社工場を中心に国内で生産しています。ニットなので程よい伸縮性があり、伸びきって元に戻らなくなることはほとんどありません。汚れたり、たくさん使ったあとはご自宅でお洗濯していただくことで、綺麗に長くお使いいただけます。

Cath Kidston × KNT365 ZOZOTOWN限定アイテム発売詳細

発売日：2026年3月20日（金）0時

2026年3月20日（金）0時 ～ 3月22日（日）24時 500円オフクーポン配布、一部商品タイムセール

◆CK×KNT365 Co-Knitty Gingham Lace Heart Pink 5,500円（税込）

◆CK×KNT365 Co-Knitty Gingham Lace Heart Navy 5,500円（税込）

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。