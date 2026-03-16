「リバーウォーク北九州」シネマ棟 リニューアルオープン１周年記念！
株式会社プライムプレイス
カレーフェスinリバーウォーク北九州
あそべーる水族館
パフェ＆スイーツコレクション2026 Produced by パフェ専門店KUROCAFE
リバーウォーク北九州は、おかげさまでシネマ棟のリニューアルオープン１周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝し、記念セールや楽しい様々なキャンペーンやイベントをご用意して皆さまのご来館をお迎えします。報道各社様におかれましては、今後ともリバーウォーク北九州をどうぞよろしくお願いいたします。
おかげさまで1周年
シネマ棟 リニューアル 1周年記念! 【スプリングセール開催】
3月19日(木)～4月12日(日)
カレーフェスinリバーウォーク北九州
■日時：4月4日（土）・5日（日）
各日 11:00～17:00 ※売切れ次第終了
■場所：1F ミスティックコート、三角広場
北九州市内外のカレー屋さんがリバーウォークに集結。カレーの王国、大盛況につき春も開催します！ここでしか味わえない人気カレー店が勢揃い！みなさまのご来場お待ちしております
あそべーる水族館
■日時：4月4日（土）・5日（日）
各日10:00～17:00 (最終入場16:30)
※当日限り再入場可能!
■場所：水族館ゾーン 1Fエナジーコート
ワークショップ 1Fインフォメーション横
■入場料：おひとりさま / 800円（税込）
※当日の混雑状況により整理券販売による30分入替制、人数制限を設ける場合があります。
触れて遊べる水槽に、ワークショップやイベント等盛りだくさん！
パフェ＆スイーツコレクション2026 Produced by パフェ専門店KUROCAFE
■日時：5月末までの金・土・日 限定
14:00～20:00
※営業日は公式SNSにてご確認ください。
■場所: 5F ルーフガーデン横 ラウンジ
【より良い１日を】をコンセプトにした北九州市のパフェ専門店「KUROCAFE (クロカフェ)」です。季節の素材を中心に贅沢に重ねた幸せなスイーツ
※その他、イベント情報の詳細は公式ホームページをご確認ください。