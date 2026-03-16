「第8回　優良製品・技術表彰2026」応募募集開始

一般社団法人 日本建築材料協会

一般社団法人日本建築材料協会（大阪市西区、会長：松本將）は、建築材料・住宅設備分野における優れた製品・技術を顕彰する「第8回 優良製品・技術表彰2026」の応募受付を開始しました。

本表彰は、経済産業省および国土交通省の後援のもと実施するもので、建築材料および住宅設備の品質向上と施工技術の発展を促進するとともに、建築・住宅分野における新たな価値創造や持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。

最終選考は、2026年7月2日に開催される「建築・建材展 大阪2026」会場内の最終選考展示ブースにおいて実施します。選考委員による現地審査に加え、来場者およびWEBによる投票を参考に総合的に評価し、受賞者を決定します。

入賞製品・技術については、展示会場や発表会、当協会の機関誌およびホームページ等を通じて広く紹介し、建築材料・住宅設備に関する優れた技術の普及を図ります。

当協会では、建築分野の発展に資する優れた製品・技術の応募を広く募集しています。

■ 表彰概要

名称

第8回 優良製品・技術表彰2026

主催

一般社団法人 日本建築材料協会

共催

大阪建築金物卸商協同組合

後援（予定）

経済産業省、国土交通省

特別協力

一般社団法人 日本建築協会

公益社団法人 大阪府建築士会

公益社団法人 日本建築家協会 近畿支部

一般社団法人 大阪府建築士事務所協会

表彰対象

建築材料・住宅設備の製品・技術やサービス、システム又はそれらに関する取組を対象とします。

最終選考は「建築・建材展 大阪2026」会場内の「優良製品・技術表彰 最終選考展示ブース」において実施します。

最終選考では、対象となる製品・技術やサービス、システム等を会場で確認できる企業を対象とします。

最終選考は2026年7月2日に実施します。

表彰の種類

最優秀賞

・経済産業省 製造産業局長賞

・国土交通省 住宅局長賞

優秀賞

・日本建築協会賞

・大阪府建築士会賞

・日本建築家協会 近畿支部賞

・大阪府建築士事務所協会賞

特別賞

応募資格

一般社団法人 日本建築材料協会の会員・会員外を問いません。

応募方法

当協会ホームページから所定様式をダウンロードし、応募してください。

https://www.kenzai.or.jp/page/topics-association/4696/

応募スケジュール

・一次選考資料：2026年5月22日（必着）

・最終選考資料：2026年6月5日（必着）

・最終選考：2026年7月2日 10:00～13:00 （建築・建材展 大阪2026 会場内）



応募料金

一次選考：無料

最終選考：55,000円（税込）／1製品・技術

※入賞発表・表彰式への出席（1名分）を含みます。

※展示会未出展製品については、別途最終選考用展示ブース設置費用が必要となります。

（77,000円（税込））

審査基準・方法

新規性・独創性、意匠性、機能性・安全性、実用性、環境負荷低減性、資源循環・持続可能性等の観点から、総合的に審査します。

一次選考は書類審査、最終選考は会場での選考委員による現地審査に加え、来場者およびWEB投票を参考に総合的に評価します。

表彰・発表

受賞発表・表彰式：2026年7月2日（夕刻予定／インテックス大阪）

受賞製品・技術発表会（建材情報交流会）：2026年7月23日（午後予定／大阪市内）

（前回2025授賞式）

経済産業省 製造産業局長賞

「難燃WOOD塗るだけ」 大成建設株式会社、大日本塗料株式会社、 信越化学工業株式会社、越井木材工業株式会社

（前回2025授賞式）

国土交通省 住宅局長賞

「ガラス用遮熱コーティング【ZEROCOAT】」 株式会社ZERO

問合せ先

一般社団法人 日本建築材料協会

〒550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀1-4-23 撞木橋ビル4階

https://www.kenzai.or.jp/

TEL:06-6443-0345

E-mail: award@kenzai.or.jp