「葬儀の口コミ」東京23区で夕刻葬対応プランの掲載を開始

株式会社ディライト夕刻葬対応葬儀社の例

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）が運営する葬儀社比較サイト「葬儀の口コミ」は、東京博善株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：野口 龍馬）が提供する「夕刻葬※」に対応した葬儀社プランの掲載を開始しました。

東京23区の各区ごとに、夕刻葬に対応した葬儀社のプランを掲載し、消費者が内容を比較したうえで、葬儀社に直接問い合わせできる環境を整えています。

※夕刻葬：東京博善株式会社が提供する葬儀サービス。告別式が18時に開始される。

夕刻葬対応プランの掲載背景

近年、都市部では火葬場の混雑や葬儀日程の調整に時間を要するケースが見られ、葬儀のあり方や進め方に対する関心が高まっています。「葬儀の口コミ」にも、火葬日程や葬儀の進め方に関する問い合わせが寄せられており、消費者が状況に応じた選択肢を求めていることがうかがえます。

夕刻葬は、火葬場の混雑を避けて葬儀を行う選択肢の一つです。「葬儀の口コミ」は、消費者が夕刻葬を知り、自身や家族の事情に応じて検討できる環境づくりとして、対応プランの掲載を開始しました。

夕刻葬対応プランの掲載内容

対応葬儀社掲載の夕刻葬プラン- 夕刻葬に対応した葬儀社のプランを、東京23区の各区ごとに掲載- 対応葬儀社には専用バッジを付与し、サイト上で識別できるよう表示- 夕刻葬の詳細を、対応葬儀社へ問い合わせできる導線を設置

「葬儀の口コミ」は、消費者と葬儀社が直接やり取りできるプラットフォームです。夕刻葬を希望する消費者は、気になる葬儀社のプランを比較・検討したうえで、費用や流れについて確認できます。

例）東京都新宿区の夕刻葬紹介ページ

https://soogi.jp/tokyo/shinjuku__1028

■ 今後の展開

今後は、対応葬儀社の拡大を進め、消費者が夕刻葬を選択肢の一つとして比較・検討できる環境を整えてまいります。

葬儀の口コミとは？

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。

実際に葬儀をした方からの口コミ、詳しい葬儀社情報を提供しています。

「葬儀の口コミ」の主な特徴

会社概要

- 信頼できる口コミ：実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡：コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料：初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要で、必要な時に必要な情報を手軽に入手できます。- 豊富な情報：料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応：全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。早朝でも深夜でもいつでも相談可能です。

会社名 ：株式会社ディライト

設立 ：2007年10月1日

本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F

代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）

資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）

URL ：https://delight.co.jp

サービス

『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp

『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com

『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp

『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/

『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/