NONFICTION ディープケアリチュアルラインから「エクスフォリエイティングハンドウォッシュ」を2026年3月16日に発売

合同会社ノンフィクションジャパン

エクスフォリエイティングハンドウォッシュ

香りを通じて内面の力を表現するライフスタイルフレグランスブランド、NONFICTION（ノンフィクション）が2026年3月16日（月）、ディープケアリチュアルラインから「エクスフォリエイティングハンドウォッシュ」を発売いたします。

昨年末に発売された、肌本来のすこやかさと深い潤いのために誕生したディープケアリチュアルライン。日常を繊細に満たすケアルーティンとして、バスソルト、ボディスクラブ＆ウォッシュ、ボディオイル、エンリッチング ボディクリーム、ハンドバームのコレクションが発売早々から人気ラインとなりました。今回新たに、やさしい角質ケアと保湿を同時に叶えるスクラブタイプのハンドウォッシュが加わります。

微細なライスパウダーとやわらかな泡が、手に残った不要な角質や外部刺激による老廃物をやさしく整えます。メドウフォームシードオイルやベタインなど、植物由来の保湿成分を配合し、洗浄後もつっぱり感のない、なめらかでしなやかな肌へと導きます。

デイリー使いが可能な低刺激フォーミュラに加え、PETA VEGAN認証を取得したNONFICTIONディープケアリチュアルラインのシグネチャーの香り「ベチバーグラウンド」を使用し、シトラスウッディの奥行きある落ち着いたムードを演出。ハンドバームと併せて使用することで、自分だけのハンドケアリチュアルを楽しむことができます。

The 6-Step Routine

ディープケアリチュアルライン

｜Step 1｜ Relaxing Bath Salts

一日を整えるリチュアルの始まり。リラクシング バスソルトのほのかな香りが体と心に安らかな休息をもたらします。アンデス山脈の湖の塩に含まれる豊富なミネラル*が肌をやさしく整えます。

（* 保湿成分：塩化Na）

｜Step 2｜ Exfoliating Body Scrub & Wash

エクスフォリエイティング ボディスクラブ＆ウォッシュで、角質をやさしく整えます。スクラブとウォッシュ両方の機能を兼ね備え、二度洗い不要で手軽にケアが完了。ライスパウダー*1とAHA成分*2が肌のキメをなめらかに導きます。

（*1 整肌成分：コメ粉／*2 整肌成分：クエン酸、マンデル酸）

｜Step 3｜ Firming Body Oil

入浴後、ファーミング ボディオイルで肌にハリを届けます。ビタミンを豊富に含むヒマワリ種子オイル*1とアボカドオイル*2がすばやく浸透*3し、やわらかくしっとりとした肌へと導きます。

（*1保湿成分：ヒマワリ種子油／*2 保湿成分：アボカド油／*3 角質層まで）

｜Step 4｜ Enriching Body Cream

オイルでなめらかにケアした後、エンリッチング ボディクリームを重ねてさらに肌を強化。シアバター*1とパンテノール*2が豊かな保湿感を与え、長時間うるおいを保ちながら、肌をすこやかに整えます。

（*1 保湿成分：シア脂／*2 保湿成分）

｜Step 5｜ Exfoliating Hand Wash

ライスパウダー*1が手の角質を優しくケアし、植物由来成分*2が潤いを与えるハンド用スクラブウォッシュです。微細なスクラブ粒子と豊かな泡立ちの低刺激処方により、頻繁に手を洗う日常でも負担なくお使いいただけます。

（*1 製肌成分：米粉／*2 保湿成分：メドウフォーム種子油）

｜Step 6｜ Nourishing Hand Balm

リチュアルの最後のステップ。ナリシング ハンドバームで指先まで繊細にケアします。シアバター*1とセラミド*2がやさしく包み込み、乾燥した肌やキューティクルをすっきりと整えます。

（*1 保湿成分：シア脂／*2 保湿成分：セラミドNP）

【展開商品】

エクスフォリエイティング ハンドウォッシュExfoliating Hand Wash

\5,390（税込）／400mL

植物由来の保湿成分*を配合した微細なスクラブテクスチャーとやわらかな泡で、高い洗浄力だけでなく、毎日使っても負担のない角質除去効果を期待できます。

（* 保湿成分：メドウフォーム種子油）

主成分｜メドウフォーム種子油・米粉

主な機能｜ソフトニング＋リファイニング＋ハイドレーティング

使用方法｜濡れた手に適量をとり、優しく揉み込んで泡立てた後、手全体を包み込むようにマッサージしながら老廃物を洗い流し、ぬるま湯でよくすすぎます。

エクスフォリエイティング ボディスクラブ＆ウォッシュ

■Exfoliating Body Scrub & Wash

\5,280（税込）／200ml

ライスパウダー*1とAHA成分*2を配合したボディスクラブ＆ウォッシュは、豊かでやわらかな泡が角質をやさしく取り除き、肌のキメをなめらかに整えます。スクラブとウォッシュ両方の機能を兼ね備え、二度洗い不要で手軽にケアが完了します。

（*1 整肌成分：コメ粉／*2 整肌成分：クエン酸、マンデル酸）

ファーミング ボディオイル

■Firming Body Oil

\6,050（税込）／190ml

ビタミンを豊富に含むヒマワリ種子オイル*1とアボカドオイル*2がすばやく浸透*3し、やわらかくしっとりとした肌へと導きます。シャワー後、肌にマッサージするようになじませると、オイルがすばやく浸透し、しっとりとした肌へと導きます。

（*1 保湿成分：ヒマワリ種子油／*2 保湿成分：アボカド油／*3 角質層まで）

エンリッチング ボディクリーム

■Enriching Body Cream

\6,050（税込）／200ml

バターのようにやわらかくとろけるテクスチャーが、一日中肌をしっとりと守ります。シアバター*1の保湿力とパンテノール*2が、乾燥した肌に深く浸透*3し、水分を満たします。

（*1 保湿成分：シア脂、*2 保湿成分：セラミドNP）

リラクシング バスソルト

■Relaxing Bath Salts

\5,830（税込）／400g

清らかなアンデス山脈の湖由来の塩に含まれる豊富なミネラル*が肌を落ち着かせ、心地よい休息をもたらします。リラクシング バスソルトのほのかな香りが、心と体に穏やかな安らぎを届けます。

（* 保湿成分：塩化Na）

ナリシング ハンドバーム

■Nourishing Hand Balm

\3,960（税込）／50ml

手をやさしい保湿膜で包み込む、高保湿のナリッシング ハンドバームです。べたつきのないバターのようなテクスチャーが、シアバター*1とセラミド*2の成分を届け、乾燥した手や爪まわりのデリケートな肌までしっとりとケア。

（*1 保湿成分：シア脂、*2 保湿成分：セラミドNP）

【香り】

甘くほろ苦いベルガモットに、生き生きとしたオレンジブロッサムの華やかさが加わり、感覚を呼び覚まします。穏やかなベチバーと土の香りを思わせるパチョリが重なり、深く静かな香りが内面へと集中する安らぎの時間へと導きます。

Vetiver Ground ベチバーグラウンド

Scent Family : シトラスウッディ

Main Note: ベルガモット | ベチバー | オレンジブロッサム | パチョリ

【取扱店舗】

NONFICTION 代官山、NONFICTION 阪急うめだ本店、NONFICTION 神戸BAL、NONFICTION 公式オンラインストア

【ディープケアリチュアルラインについて】

Reset Your Senses｜感覚を満たす時間

保湿が必要な季節。

肌本来のすこやかさと深い潤いのために誕生したディープケアリチュアルライン。

ライスパウダー*1、AHA*2、シアバター*3、アボカドオイル*4など厳選した植物由来成分が肌のキメをやさしく整え、華やかなシトラスと深みのあるベチバーの香りが、疲れた一日の終わりを静かに締めくくります。

（*1 保湿成分：コメ粉／*2 整肌成分：クエン酸、マンデル酸／*3 保湿成分：シア脂／*4 保湿成分：アボカド油）

単なるボディケアルーティンを超えて、揺らいだ感覚を満たし、自分の内面に集中する時間。NONFICTIONとともに、自分だけのリチュアルを。

【about NONFICTION】

NONFICTION（ノンフィクション）は韓国・ソウルで2019年に創設されたライフスタイルフレグランスブランドです。自分の最も素の姿と向き合う時間のために誕生し、厳選した原料と、繊細な調香をベースに神秘的で独特なムードを作り出す香水や、一日の始まりと終わりをより丁寧なものにするボディケア製品まで、目覚めから就寝までの1日のサイクルを完成させるプロダクトを展開しています。フィクションが空想の世界を開く扉であれば、ノンフィクションは物語の本質を映し出す鏡であり、NONFICTIONの製品は日常生活の最もプライベートな時間を通して、自分自身の物語をサポートします。

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