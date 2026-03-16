世界各国で漫画賞を受賞した“壮麗ハイファンタジー”新作春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』、「ABEMA」で地上波1週間先行・WEB最速配信決定！初回は4月6日（月）夜11時より第1話＆第2話を連続放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作春アニメ『とんがり帽子のアトリエ』を、2026年4月6日（月）から毎週月曜日夜11時より、地上波1週間先行・WEB最速配信いたします。

『とんがり帽子のアトリエ』は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが、魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジーが描かれます。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を獲得。 2026年4月より放送予定のTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ねており、ファン待望の本格ファンタジーの映像に、大きな注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『とんがり帽子のアトリエ』の地上波1週間先行・WEB最速配信が決定いたしました。2026年4月6日（月）夜11時より第1話の地上波同時放送および、第2話の地上波1週間先行放送を続けて実施。以降、毎週月曜日夜11時より、最新話を地上波1週間先行で放送いたします。また先行放送1週間後の毎週月曜日夜11時（地上波同刻）より、地上波放送回の無料配信を開始。以降、地上波放送回までを全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、魔法使いとその弟子たちが繰り広げる“壮麗ハイファンタジー”『とんがり帽子のアトリエ』を“最速”でお楽しみください。

■『とんがり帽子のアトリエ』地上波1週間先行・WEB最速配信 概要

(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月6日（月）夜11時～（以降、毎週月曜日夜11時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.go.link/aInWF

※初回は第1話・第2話連続放送

※第1話は地上波放送同時、第2話以降は放送1週間後の毎週月曜日夜11時（地上波放送同刻）より無料配信開始。以降、地上波放送回まで全話無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年4月6日（月）夜11時～（以降、毎週月曜日夜11時より配信開始）

番組URL：https://abema.go.link/icGrV

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

全世界絶賛！累計発行部数750万部突破！

精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！

「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、

なくてはならない便利な“奇跡”。

けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、

それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。

ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを

覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという、

魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。

壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者ふつうの子 」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、

アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、

秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。

――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。

＜CAST＞

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

＜STAFF＞

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

公式サイト：https://tongari-anime.com/

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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