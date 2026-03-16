VTuberプロジェクトNeo-Porte、ホワイトデーグッズを発売

株式会社Brave group

株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ、以下「Neo-Porte」）は、ホワイトデーをテーマにしたグッズ「Neo-Porte Whiteday 2026」を、2026年3月14日(土)から3月28日(土)までの期間、Neo-Porte official Shopにて限定販売しております。

■「Neo-Porte Whiteday 2026」概要

2026年3月14日(土)、Neo-Porte所属の男性タレントたち全12名による、フォーマルでスタイリッシュな衣装をまとった各種ホワイトデーグッズをお披露目いたしました。各タレントのアクリルスタンドをはじめ、缶バッジやネームバッジなどが登場しました。さらに、購入後すぐに楽しめるホワイトデーボイスも販売中です。また、本グッズは人気イラストレーターのマノ様（X：@mano_mo0(https://x.com/mano_mo0) ）による撮りおろしビジュアルを使用しています。詳細は、Neo-Porte official Shopをご覧ください。

詳細はこちら :https://www.neoporte-webshop.com/

▌アクリルスタンド （全12種）

価格：各2,200円（税込）

サイズ：約H154mm×約W58mm（本体）／H30mm×W50mm（台座）



▌缶バッジ（全12種）

価格：各550円（税込）

サイズ：約直径57mm



▌ネームバッジ（全12種）

価格：各1,400円（税込）

サイズ：約W68mm×約H27mm



▌硬質カードケース（全12種）

価格：各950円（税込）

サイズ：約H100mm×約W70mm



▌ポスター

価格：各1,600円（税込）

サイズ：W420mm×H297mm



▌ランダムフォト風カード （全12種）

価格：各400円（税込）

サイズ：約H85mm×約W55mm

Aグループ：渋谷 ハル／或世 イヌ／瀬尾 カザリ／柊 ツルギ／八神 ツクモ／麻倉 シノ

Bグループ：白雪 レイド／水無瀬／久我 レオ／青桐 エイト／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン

※当たりには、『箔押し加工』入り



▌ホワイトデーボイス（全15種）

価格：各500円（税込）

白雪 レイド／或世 イヌ／心白 てと／久我 レオ(Japanese ver. ＆ English ver.)／瀬尾 カザリ／昏昏 アリア／青桐 エイト／八神 ツクモ／白那 しずく／麻倉 シノ／甘音 あむ／日裏 クロ／鬼ヶ谷 テン／光葉 エニ

■Neo-Porteとは

「Neo-Porte」はVTuberの渋谷 ハル、プロゲーミングチームのCrazy Raccoon、歌手のまふまふ、そらるがプロデュースを行い、多様な個性が集うVTuberプロジェクトです。現在0期生から7期生までの合計22名が所属しており、YouTubeならびにTwitchにおける総チャンネル登録者数は550万人までに成長しています。当社は「一大コンテンツ化」を実現すべく、歌やゲームに力を注いだ活動を応援しています。個々のデビューにとどまらず、グループ全体としてのブランド力向上を目指し、メディアやイベントを通じて各期生の活動をファンの皆様にお届けしています。



Neo-Porte公式サイト：https://neo-porte.jp/

Neo-Porte公式YouTube：https://www.youtube.com/@neoporte-office

Neo-Porte official Shop：https://www.neoporte-webshop.com/

■会社概要

株式会社Neo-Porte

・設立：2021年10月23日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：若松 治貴

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production

・公式サイト：https://neo-porte.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company