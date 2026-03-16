「ことばの体験」を生かし3つ以上の言語で社会へメッセージを発信！多言語プレゼンテーション大会を開催します。

一般財団法人 言語交流研究所〇昨年3月に大田区民ホール・アプリコで行われた第11回大会の様子

多言語教育を実践するヒッポファミリークラブ（運営:一般財団法人 言語交流研究所、本部:東京都渋谷区、代表理事:鈴木堅史）は、2026年3月20日（金）、大田区民ホール・アプリコで、3つ以上の言語を使った多言語プレゼンテーション大会『LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo』を開催します。オンラインでのライブ配信も行います。





この大会は、ヒッポファミリークラブの活動で育った若者達が中心となり、多言語体験を通して見つけてきたことを世の中に発信しようと2015年１月に始まりました。これまでに登壇した若者はのべ約300人以上にのぼります。可能な限り多くの応募者に「ことばの体験」を発信する機会を持ってほしいという考えのもと行われた予選には、日本国内だけでなく世界各地から59人の若者が参加し、本選さながらに3分間の個性あふれるプレゼンテーションを披露。オンライン上の視聴者に深い感動を与えました。選考の結果、日本、マレーシア、韓国、中国、タイ、イタリア、ノルウェー、ベルギー、デンマーク、メキシコの留学生を含む35人の本選出場が決定しました。

多言語・多文化・多世代の環境の中、多様性を育んできた若者たちの視点で語られるメッセージが多くの人に届くことを願います。

2026年1月10日に行われたオンライン公開予選の様子は、Youtubeでご覧いただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hPHpolhj6V0 ]

URL: https://www.youtube.com/watch?v=hPHpolhj6V0

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LMP実行委員会

・E-mail： lmp@lexhippo.gr.jp

・電話： 03-5467-7041（平日10:00～17:30 一般財団法人言語交流研究所）

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【LMPニュースレターLMP特別号】

https://drive.google.com/file/d/1cVA2OGeRdAkKOxWMcYerUAwgNtNs7zn0/view?usp=sharing

開催概要

第12回 LEX Multilingual Presentation for Youth Tokyo

【日時・会場】

日時：2026年3月20日（金・祝）13:00～18:00（開場12:30）

会場：大田区民ホール・アプリコ（東京都大田区蒲田5丁目37-3）

※オンラインでのライブ配信を同時開催

【チケット価格】

・会場参加：大人3,000円、中高大生2,000円、小学生以下1,000円

・ライブ配信参加：2,500円（1端末あたり）

【プレゼンテーションの条件】

●自分自身の多言語体験に基づいた世界や社会に発信するメッセージであること

●多言語（3言語以上）で、母語に偏らず、内容が語られること

●誰にもわかりやすくプレゼンテーションが工夫されていること

●制限時間：5分

【審査】

「多言語」「メッセージ性」「プレゼンテーション」を基準に複数の審査員で実施

（審査員は言語交流研究所理事や有識者（言語学、物理学等）、過去出場者を含めた約20名を予定）

【表彰】

優秀者には、ヒッポトランスナショナルプログラム（海外ホームステイ、高校交換留学、大学留学、

海外インターンシップ、多言語キャンプ）の参加費に充当できる副賞が贈られます。（参考：前回最高賞15万円相当）

【第12回LMPプレゼンターー覧】

※プレゼンテーションテーマ・使用言語は予選時のものです。大会当日は変更になる可能性があります。

【過去の大会の様子をまとめたムービー（約3分30秒）】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dt05AvtTvmg ]

URL: https://youtu.be/dt05AvtTvmg(https://youtu.be/dt05AvtTvmg)

■一般財団法人 言語交流研究所

1981年10月、多言語活動の提唱者である榊原陽氏が設立。以来、「ことばと人間」を研究テーマに、多言語の自然習得及び多国間交流の実践を通して、言語と人間の科学的探究を進め、国際間の理解と人類の共生に寄与することを目的とした活動を行っている。2013年1月に一般財団法人に移行、2021年10月に設立40周年を迎えた。

■ヒッポファミリークラブ

一般財団法人 言語交流研究所が運営する「ヒッポファミリークラブ」（会員制）は、「多言語の自然習得活動」、「国際交流活動」、「研究・開発活動」の３つを柱とし、家族や地域の会員と共に、様々な国や地域のことばを自然に身につけ、様々な人に出会い、共に育つことのできる環境づくりに取り組んでいる。日本国内には約700ヵ所の活動場所があり、海外（アメリカ、メキシコ、台湾）にも活動が広がっている。

オフィシャルサイト http://www.lexhippo.gr.jp/