【最新】求人サイト訪問数ランキングまとめ＜2026年3月版＞

株式会社リソースクリエイション

SNS採用マーケティング「エアリク」の運営会社、株式会社リソースクリエイション（本社：東京都港区、代表取締役：高田 桂太郎 以下 当社）は、採用市場の最新情報2026年3月版求人サイト訪問数ランキングを発表します。

2025年12月～2026年2月までの3ヶ月分を集計しました。

株式会社帝国データバンクの調査（※）によると、2026年1月時点で正社員の不足を感じている企業は52.3％にのぼり、1月としては4年連続で50％を超えました。

また、「人手不足倒産」は2025年に427件発生し、3年連続で過去最多を更新しています。

人手不足が続く中、企業の採用活動はますます重要性を増しています。特に求人媒体の多様化により、自社に適した掲載先の選定に悩む企業も少なくありません。

求人掲載先の選定に悩む人事担当者の方は、ぜひ本調査をご参考ください。

（※＝https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260220-laborshortage202601/）

■中途サイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

まずは、中途採用向けの求人サイトです。

▼第1位 doda（デューダ）／46,720,000

パーソルキャリアが運営する中途採用向け転職サービス。国内最大級の規模を誇り、若手層から専門スキルを持つ即戦力人材まで幅広い求職者が登録している。求人情報サービスに加え、人材紹介など複数のサービスを展開しており、多様な人材へのアプローチが可能。企業から求職者へ直接アプローチできるスカウト機能なども備えている。





▼第2位 マイナビ転職／40,990,000

第二新卒や若手社会人層の採用に強い転職サイト。幅広い業種・職種・企業規模の求人を掲載しており、企業から求職者へ直接アプローチできるスカウト機能も提供している。さらに、全国各地で転職フェアを開催し、求職者と企業が直接交流できる機会を提供。地元志向やU・Iターン希望者へのアプローチにも活用されている。





▼第3位 リクナビNEXT／17,163,000

国内最大級の転職サイトのひとつで、幅広い業界・職種の求人を掲載している。

Indeed PLUSの連携求人サイトであり、Indeed PLUS経由で掲載された求人は内容や応募状況などに応じて最適な求人サイトへ配信される仕組みとなっている。掲載後も効果を確認しながら原稿の修正・改善が可能。

■新卒サイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

続いて、新卒採用向けの求人サイトです。

▼第1位 マイナビ新卒／21,871,000

新卒採用市場において高い知名度と学生利用率を誇る就職情報サイト。

応募者の選考ステータス管理、エントリーシート・履歴書の一括管理に加え、学生の属性や活動傾向の分析にも対応している。さらに、全国で開催される合同企業説明会への出展や、DM・スカウト機能など、学生へ直接アプローチできる手段も充実している。





▼第2位 ONE CAREER(ワンキャリア)／4,587,000

就活生向けのキャリア情報プラットフォーム。企業の選考体験談や口コミ、インターン・本選考の情報など、実際の就活生の体験をもとにしたコンテンツが多数掲載されている。企業は求人掲載やイベント、スカウト機能などを通じて学生へアプローチすることが可能。





▼第3位 OfferBox(オファーボックス)／4,425,000

新卒採用向けのダイレクトリクルーティングサービス。学生の強みや個性が分かるプロフィールをもとに、自社にマッチする学生へ直接スカウトを送ることができる。さらに、適性検査の結果と自社で活躍する社員のデータをもとに、AIが共通要件を分析し、学生とのマッチ度を可視化できる点も特徴。

■アルバイトサイト（※訪問数は3ヶ月の合計）

最後に、アルバイト求人のランキングです。





▼第1位 タウンワーク／26,965,000

リクルートが運営するアルバイト・パート向け求人メディア。全国の求人を幅広く掲載しており、学生・フリーター・主婦（夫）など多様な求職者層に利用されている。紙媒体から続く高い知名度を背景に地域密着型の求人にも強く、Indeed PLUSとの連携にも対応している。





▼第2位 バイトル／20,903,000

ディップが運営するアルバイト求人サイト。若年層を中心に高い認知度を持ち、写真や動画を活用した求人情報の掲載など、職場の雰囲気を視覚的に伝えられる点が特徴。原稿の修正を何度でも行えるなど、掲載後も柔軟に運用できる点も企業から支持を集めている。





▼第3位 マイナビバイト／6,717,000

マイナビが運営するアルバイト・パート向け求人サイト。学生を中心とした若年層の利用が多く、短期・単発・高時給など多様な働き方に対応した求人が掲載されている。大手就職情報サービスを展開するマイナビのネットワークを活かし、幅広い求職者層へリーチできる点も特徴。





ーーーーー最新データ（2026年2月版）の資料ダウンロードはこちらからーーーーー

https://forms.gle/abtZ1Dfx9X7RWFqd8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH4_9H4qaSTRyKhFinZ_Zykot132uA8tvw10VJfeaGbWnC6A/viewform)

※集計元：https://www.similarweb.com/ja/(https://pro.similarweb.com/#/activation/home)

■調査概要

【調査期間】2025年12月1日～2026年2月28日

【調査機関】自社調査

【調査対象】全国求人メディア

【調査方法】インターネット調査



■総括

人手不足の深刻化やそれに伴う倒産の増加は、今後も企業の人材確保における重要な課題として注目されると考えられます。こうした環境の中で企業には、給与だけでなく働き方や福利厚生などを含めた総合的な人材戦略が求められています。

近年ではSNSを通じて企業情報を収集する求職者も増えており、従来の求人媒体に加えて、企業文化や社風を発信する取り組みも採用活動の1つとして重要性が高まっています。

■当社について

SNS採用マーケティングサービス「エアリク」を主軸に、企業の採用活動を支援しています。

自社のSNS総フォロワー数は150万人、総再生回数は10億回を突破し、2026年度の新卒採用では4,000件を超えるエントリーを獲得するなど、SNSを活用した採用ノウハウを蓄積してきました。

こうした実績を背景に、人手不足が深刻化する運送業界や建設業界をはじめ、全国の企業に対してSNSを活用した採用戦略の設計から運用までをサポートしています。



■会社概要

会社名 ：株式会社リソースクリエイション

代表者 ：高田 桂太郎

URL ：https://rc-group.co.jp/

本社 ：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 1階、3階、4階、5階

設立 ：2015年4月

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：人材ソリューション事業/SNS事業/マーケティング事業/クリエイティブ事業

Instagram：https://www.instagram.com/rc.group0401/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@yuika.hiroshi