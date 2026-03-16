Web制作費の平均82.5万円・中央値43.4万円、価格差は最大数倍 ── AI見積もりPF「VOLT」が中小企業のWeb投資実態データを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、Web制作の見積もりをAIが自動生成するプラットフォーム「VOLT」（https://volt-web.dev）の本格稼働を開始したことをお知らせいたします。

背景：中小企業のWeb制作における「価格の不透明さ」

経済産業省「デジタル産業に関する実態調査」（2023年度）によると、Web制作市場は約8,500億円規模に成長しています。一方、日本政策金融公庫の調査（2024年）では、中小企業の88.5%がホームページ・SNSをデジタルツールとして導入しているものの、Web制作費用の相場は事業者によって大きく異なります。

Web幹事が実施したホームページ制作費用調査（2023年）によると、中小企業のHP制作費の平均発注金額は82.5万円、中央値は43.4万円です。50万円以下のシンプルなサイトが約6割を占める一方、同じ要件でも見積もり金額に数倍の差が生じるケースも少なくありません。

「VOLT」の概要

VOLTは、Web制作の要件をフォームに入力するだけで、AIが適正な見積もり金額を自動算出するプラットフォームです。

主な機能：

- AI自動見積もり生成 ── 要件入力から見積もり提示まで最短3分- 要件定義テンプレート ── 業種別にカスタマイズされたテンプレートで、要件の抜け漏れを防止- Stripe決済連携 ── 見積もりから発注・決済までをワンストップで完結対象ユーザー- Web制作を発注したい中小企業・個人事業主- 制作費用の相場感を事前に把握したい方- 複数のWeb制作会社への相見積もりの手間を削減したい方利用方法

VOLTはWebブラウザからご利用いただけます。見積もり生成は無料です。

サービスURL: https://volt-web.dev

▼ 本件の詳細

https://volt-web.dev/news/web-investment-reality

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love