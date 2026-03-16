日本の伝統食「京生湯葉」を使った高タンパクファストフードブランド「yuppa」、ICC FUKUOKA 2026「クラフテッド・カタパルト」に登壇！

株式会社yuppa

京生湯葉を使った高タンパクなヘルシーファストフード「yuppa」を運営する株式会社yuppa（店舗：東京都港区南青山5-9-21、本社：東京都大田区、代表取締役：渡邊尋思）は、2026年3月4日（水）に開催された「Industry Co-Creation（ICC）サミット FUKUOKA 2026」の“CRAFTED”をキーワードとするピッチコンテスト「クラフテッド・カタパルト」に登壇いたしました。

ICC FUKUOKA 2026 クラフテッド・カタパルトについて

Industry Co-Creation (R) (ICC) サミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」ための場です。毎回500名以上が登壇し、総勢1,200名以上が参加し、参加者同士が朝から晩まで真剣に学び合い、交流します。

「クラフテッド・カタパルト」は、「暮らしを、もっと豊かに、美しく。」をテーマに、ものづくり・地域文化・食・デザインなど多様な領域から、「ライフスタイルの未来」を再定義する挑戦者たちによるショートプレゼンテーションセッションです。

本セッションでは、日本各地で独自の価値を磨き上げてきたプロダクト・サービス・ブランドが集結します。ものづくり企業7社が“CRAFTED”をキーワードに各7分間のプレゼンテーションを行い、第一線で活躍する審査員43名の投票によってベストプレゼンターを選出するICCのプログラムの1つです。

世界を代表するヘルシーファストフードブランドを創る yuppa

yuppaは、代表取締役の渡邊尋思がプレゼンターとして登壇。

「健康的な食事は、満足感が低く、楽しくないため続けることが難しい」という課題を、高タンパクでPFCバランスが考慮されたヘルシーファストフードブランドyuppaは、解決します。

【yuppa Flavor Lineup】

ORIGINAL MAZESOBAAVOCADO SALMON & CREAM CHEESELEMON CHICKENENJOY CHICK'N EGGMASALA PUNCHKOREAN STYLE

また、yuppaは、衰退する湯葉産業に対して一石を投じる存在です。

湯葉の産地として代表的な京都でさえも、喫食頻度の減少などの煽りを受け、昭和初期に40事業者程度あった湯葉の製造事業者は、約10事業社に減少しています。

yuppaは、高タンパク質で日本を代表する伝統産業である「湯葉」という食材の新しい価値側面に着目し、ラップ型ファストフードという形で、非日常的な湯葉を日常的な食事に落とし込んでいます。

そして、従来湯葉が消費される土地ではなかった東京・表参道という土地で、yuppaを通して、京生湯葉を人々が日常的に食べるという新しい風景をつくりだしています。

【OPEN後1ヶ月】yuppa表参道店の様子

yuppaは、メディアからも多くの注目を浴びています。2月末週からSNSでyuppaに関する動画が100万回を超える再生、TVでは5本の番組（王様のブランチ/よるのブランチ/THE TIME/ひるおび/Nスタ）にて取り上げられるなど、OPEN1ヶ月で、東京で注目されるNEW FOODになっています。

yuppaは今後、日本・アメリカ・台湾を中心に店舗拡大を予定。

日本では、東京のオフィスビルや都市型商業施設を中心に直営モデルで事業拡大。

アメリカや台湾でも同様の戦略にて、フランチャイズモデルで拡大を予定しています。

＜プレゼンテーションの映像＞

yuppaの登壇は、14分00秒からです。

https://www.youtube.com/live/NFnu8cAyNJs?si=E8-hwkTO0wQRNVOP

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

＜ICC FUKUOKA 2026＞

正式名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット FUKUOKA 2026

略称： ICC FUKUOKA 2026

主催： ICCパートナーズ株式会社

製作総指揮: 小林 雅 (ICCパートナーズ株式会社 代表取締役)

開催日程： 2026年3月2日～3月5日

開催場所： ヒルトン福岡シーホーク(メイン会場) など

次回開催日程： 2026年8月31日～9月3日（ICC KYOTO 2026）

https://industry-co-creation.com/events/icc-fukuoka-2026

株式会社yuppaについて

株式会社yuppaは、「健康にあそびゴコロを」をブランド理念とする高タンパクなヘルシーファストフード「yuppa」を東京・表参道にて提供しています。yuppaは、忙しい日々を頑張る人々に、健康的かつ食事の楽しさを感じられる食体験を提供します。

ブランドサイト： https://yuppa.co.jp

代表者プロフィール

1995年生まれ。京都府出身。2020年、江崎グリコに新卒入社。ドラッグデリバリーシステム分野の基礎研究に1年間従事した後、健康事業マーケティング部に異動。糖質オフブランドのマーケティングおよびオフィス向けランチデリバリーサービスの新規事業責任者として従事。2024年南海電気鉄道株式会社からのプレシード調達により独立し、続くシード調達によって、2025年4月生湯葉を使った高タンパクファストフードブランドを運営する株式会社yuppaを設立。

2026年1月に表参道にyuppa1号店をOPEN。ICC KYOTO2025 F&D Award オーディエンス賞2位。

大阪大学理学部化学科卒/大阪大学大学院理学研究科化学専攻修了/GLOBIS経営大学院経営研究科修了

<本プレスリリースに関するお問合せ先>

担当：渡邊尋思 （代表取締役）

メールアドレス：jinshi.watanabe@yuppa.co.jp