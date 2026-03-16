物流ドローン「DJI FLYCART 100」の実運用を現地で体感｜林業・建設・インフラ向け物流ドローン実演会を3月31日（火）北海道江別市で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、HELICAM株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：丹野宏柄）と共催で「【無料】DJI FLYCART 100 実演会」を2026年3月31日（火）に北海道江別市で開催します。

林業・建設業・電力インフラなどの現場では、資材や物資の輸送を効率化する手段としてドローン物流の導入が進んでいます。本イベントでは、最大80kgのペイロードに対応した最新物流ドローン「DJI FLYCART 100（フライカート 100）」の飛行デモンストレーションを実施し、機体性能や安全運用のポイント、導入検討のための実践的な情報を紹介します。

また、配送ミッションの計画やフリート管理を行う配送管理プラットフォーム「DJI DELIVERYHUB」についても解説し、ドローン物流の実運用イメージを具体的に理解できる内容となっています。

定員は20名で参加費は無料。ドローン物流の導入を検討している企業担当者や自治体関係者、メディア関係者の参加を受け付けています。

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制／先着20名限定）▼

https://sekido-rc.com/?pid=190765807

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機体展示、デモ画面、サンプルデータの撮影が可能です。取材や記事掲載をご希望の場合は、お申込フォームの備考欄に媒体名、撮影希望の有無、インタビュー希望内容をご記入ください。

物流現場で導入が進むドローン輸送

山間部や広大な作業エリアを持つ林業・建設業・電力設備点検の現場では、資材や工具の輸送に多くの時間と人手がかかることが課題となっています。

物流ドローンは、こうした現場において物資輸送の効率化や省人化を実現する手段として注目されており、国内でも実運用が進み始めています。

今回の実演会では、物流ドローン DJI FlyCart 100を用いた飛行デモンストレーションを通じて、ドローン物流の具体的な活用方法や導入のポイントを紹介します。

この実演会で確認できること

・物流ドローンの運用イメージ

・資材輸送における活用方法

・ドローン物流導入の検討ポイント

・配送管理システムの活用方法

イベント終了後には、導入検討中の課題や運用条件に関する個別相談にも対応します。

当日体験できること

・DJI FlyCart 100の紹介

・物流ドローンの飛行デモンストレーション（屋外）

・活用事例紹介

・配送管理プラットフォーム「DJI DELIVERYHUB」の紹介

※当日の実演内容は、天候・安全判断等により変更／中止となる場合があります。

こんな方におすすめ

・ドローン物流／運搬に興味のある方

・農林業関係者など、搬送課題の改善を検討している方

・建設・土木／工事関係者

・官公庁・自治体関係者

・現場導入の判断軸（向き／不向き、運用の勘所）を短時間で掴みたい方

・メディア関係者

【無料】DJI FLYCART 100 実演会 in 北海道江別市 概要

開催日： 2026年3月31日（火）

時間 ： 13時30分～15時30分

会場 ： 江別市都市と農村の交流センター「えみくる」 研修室Cおよび屋外会場

〒067-0056 北海道江別市美原1445

定員 ： 20名（定員に達し次第、締め切り）

参加費： 無料

主催 ： HELICAM株式会社

共催 ： 株式会社セキド

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=190765807

※先着20名限定です。各地で早期に満席となる実演会のため、ご希望の方はお早めにお申込ください。

実演・紹介対象製品

・DJI FLYCART 100

最大積載量80kgの大型物流ドローン DJI FlyCart 100は、山間部や離島、災害現場など、従来の運搬手段では対応が難しい環境での物資輸送を可能にする次世代物流ソリューションです。

高出力推進システムと冗長設計により高い安全性と信頼性を確保し、自動飛行・遠隔運用を想定した運用設計にも対応することで、荷下ろしを含む搬送業務の効率化・省人化に貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=189572743

ドローンを活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを活用した業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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