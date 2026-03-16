【CHART初の大型旗艦店】2026年3月28日、東京・千川に「CHART 千川ANNEX店」グランドオープン！

CHART株式会社

CHART株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：大久保 泰成）は、2026年3月28日（土）、ブランド初となる大型路面店「CHART 千川ANNEX店」をオープンいたします。グループ累計21拠点目となる本店舗は、最新のマシンピラティスを完備し、スタッフ教育の心臓部「研修センター」を併設した、ブランドの知見を結集させた旗艦店です。

キャンペーン詳細 :https://chart-happiness.com/senkawax/入会金無料！体験料無料！

画像は表参道店となります

■ 背景：なぜ「今」、大型店と研修センター、そしてピラティスなのか

CHARTはこれまで20拠点にわたり、独自の「整体×パーソナル」メソッドで多くのお客様の身体の悩みを解決してきました。

21拠点目を迎える今、私たちが目指すのは「個別最適化の極致」です。大型店というキャパシティを活かしてマシンピラティスを導入し、さらに併設の研修センターでスタッフの技術をミリ単位で磨き上げることで、どのスタッフが担当しても「最高峰のCHART体験」を保証する体制を構築しました。

マシンピラティスのイメージです

1. 「整体×ピラティス×トレーニング」独自の三位一体アプローチ

従来の「整体×パーソナル」という強みをベースに、マシンピラティスによる「動作学習」を組み込みました。

Step 1：整体で整える まずはCHART伝統の整体技術で、骨格の歪みや筋肉の硬直をリセット。

Step 2：ピラティスで覚える 最新のマシンピラティスを用い、低負荷で正しい体幹の使い方と関節の動きを「脳と身体」に記憶させます。

Step 3：トレーニングで鍛える 整い、正しく動けるようになった身体に、パーソナルトレーニングで適切な負荷をかけます。このフローにより、従来のトレーニング以上の圧倒的な効率と安全性、そして持続性を実現します。

2. 21拠点体制の質を支える「CHART研修センター」の併設

21拠点のどこへ足を運んでも、最高水準の「整体・ピラティス・トレーニング」を受けられるよう、スタッフ教育の拠点を併設しました。

技術の標準化： 専門講師による厳しい研修をパスしたスタッフのみが現場に立つ、徹底した品質管理を行います。

理論のアップデート： 常に最新のスポーツ科学や解剖学に基づいた技術研修を行い、サービスを日々進化させます。

3. 既存「千川店」とのダブル体制による利便性の最大化

至近距離にある既存の「千川店」と強力に連携し、地域のお客様に寄り添います。

予約の受け皿を拡大： 千川店が満席の際も、広大なANNEX店をご案内可能。

選べる2つの環境： アットホームな「千川店」と、最新マシン完備で開放的な「ANNEX店」。同じCHARTのメソッドを、その日の気分やニーズに合わせて選択いただけます。

■ オープン記念キャンペーン：千川エリア2店共通特典

新店オープンを記念し、千川店・千川ANNEX店共通で以下のスペシャルキャンペーンを実施いたします。

【完全無料】初回体験トレーニング（90分） 「整体×ピラティス×パーソナル」の三位一体メソッドを無料でご体感いただけます。

【当日入会で】入会金（通常44,000円）を「無料」に 新生活が始まるこの時期に、本気で身体を変えたい方を全力で応援します。

キャンペーン詳細 :https://chart-happiness.com/senkawax/入会金・体験料無料！

■ 店舗情報

店名： CHART 千川ANNEX店

オープン日： 2026年3月28日（土）

所在地： 東京都豊島区要町3-11-1 菊信第一ビル 3階

アクセス： 東京メトロ 有楽町線 副都心線 千川駅 ３番出口より徒歩１０秒

営業時間： 10:00-22:00

店名： CHART 千川店

所在地： 東京都豊島区要町３丁目２８番１３号モリセイ本館１階

アクセス： 東京メトロ 有楽町線 副都心線 千川駅 １番出口より徒歩1分

営業時間： 8:00-20:00