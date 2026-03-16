プロ野球開幕目前！スカパー! 30周年の記念特番2本が配信決定「THE TRIPLE THREE session- 野村謙二郎と松井稼頭央 -」「プロ野球2026 大展望・開幕直前スペシャル」

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）は、スカパー! サービス開始30周年を記念し、「スカパー! 30周年記念特番 THE TRIPLE THREE session- 野村謙二郎と松井稼頭央 -」および「スカパー! 30周年記念特番 プロ野球2026大展望・開幕直前スペシャル」を配信・放送いたします。

本特番は、3月25日（水）12:00より「スカパー! 野球」公式YouTubeチャンネルにて先行公開予定です。さらに、3月30日（月）および4月4日（土）にスポーツライブ＋（無料放送）にて放送いたします。

「THE TRIPLE THREE session- 野村謙二郎と松井稼頭央 -」では、「30」にちなんだテーマとして“トリプルスリー”にフォーカス。1995年に達成した野村謙二郎さん、2002年に達成した松井稼頭央さんという、日本プロ野球史に名を刻む2人が対談形式で登場し、達成者だからこそ語れる舞台裏や当時の心境を掘り下げます。さらに、30年後の自分像にも話が及び、現役時代を振り返りながら未来を語る場面も見どころです。

「プロ野球2026 大展望・開幕直前スペシャル」では、スカパー! プロ野球アンバサダーのバッテリィズのお二人をMCに迎え、野村さん・松井さんとともに2026年シーズンを徹底展望。「セ・パ両リーグ優勝予想」「今季トリプルスリーに最も近い選手」「背番号30といえば」「今年30歳を迎える注目選手」「2026シーズン推しプレイヤー」など、“30”にちなんだ企画と開幕直前ならではのテーマを通して、レジェンドの視点とファンアンケート調査の結果を掛け合わせながら、今季のプロ野球の行方を多角的に読み解きます。

■配信・放送概要

番組１.：スカパー! 30周年記念特番 THE TRIPLE THREE session- 野村謙二郎と松井稼頭央 -

出演：野村謙二郎、松井稼頭央

番組２.：スカパー! 30周年記念特番 プロ野球2026 大展望・開幕直前スペシャル

出演：バッテリィズ（スカパー! プロ野球アンバサダー）、野村謙二郎、松井稼頭央

配信・放送日時：YouTube「スカパー! 野球」公式チャンネルにて3月25日（水）12:00先行配信

スポーツライブ＋でも無料放送

番組１.：2026年3月30日（月）19:00～19:30、4月4日（土）12:25～12:55

番組２.：2026年3月30日（月）19:30～20:00、4月4日（土）12:55～13:25

視聴方法：

■YouTube「スカパー! 野球」公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCaPjAT_T8oAfpwgP4noLPYw

■スポーツライブ＋

https://www.sportslive-plus.com/

■スカパー! 30周年記念特番 プロ野球2026大展望・開幕直前スペシャル収録時インタビュー

【バッテリィズ】

Q１.：今回、ファンの予想をもとにしたテーマがいくつもありましたが、特に印象に残った内容を教えてください。

エースさん「やっぱり優勝予想ですかね。去年の順位通り、優勝予想がソフトバンクと阪神で。みんなそう思っているんだなと。結構ありきたりだなと（笑）。言ってる僕もそうなんですけど（笑）！意外とみたいなのがあると思いましたけどね。」

寺家さん「順位予想のパーセンテージでは、中日ドラゴンズがまだまだ低くて。この予想を今年は覆してほしいなと思いました！」

Q２.：ファン目線で2026年一番注目したいポイントを教えてください。

エースさん「やっぱりメジャーに行った選手の穴をどう埋めるか。岡本和真選手のメジャー挑戦を控える巨人だったらリチャード選手とか。戦力はもちろん落ちるとは思うんですけど。そこをどう戦っていくのかなという。」

寺家さん「今年はやっぱり国際大会があるので。そこから野球人気に火がついて、大会で活躍した選手、例えば、個人的には高橋宏斗選手。準決勝とか決勝で先発出場して、そこから爆発して日本のエースになってくれたらなみたいな。国際大会からの流れで、すごい盛り上がったらいいなと。」

Q３.：過去30年間のプロ野球のNo.1プレイヤーと名場面を教えてください。

エースさん「僕はやっぱり金本選手。阪神ファンなんで。片手でヒット打ったとか、フルイニングの記録作ったとか。やっぱり覚えてますね、子供の時応援してた選手なんで。

寺家さん「僕は谷繁選手ですかね。子供の時に配球メモってました。名場面って言われると、井端選手がショートゴロを前進守備の体勢だったのに、セカンドでゲッツーを取ったやつ。あれその場のアイデアじゃないですか。電気走りましたね！」

Q４.： スカパー! 30周年とともに迎えるプロ野球。開幕を待ちわびるファンに一言メッセージをお願いいたします。

エースさん「僕もイチ阪神ファンとしてプロ野球を盛り上げたいと思いますし、これからプロ野球を好きになってくれる人がどんどん増えるといいなと思いました！」

寺家さん「最近の流れで言うと、一回優勝したチームがずっと勝ち続ける流れがあると思うんですけど、今年はドラゴンズが巻き返しますので、そこにも注目してください！」

【野村謙二郎さん】

Q１.： 今の時点で、優勝に近いチームを見極めるポイントがあれば教えてください。

「まず昨年からドラフトがあって、トレードがあって、FAがあって。そこで戦力をみます。その上で、キャンプ等でケガがなく過ごせているか、あとは、昨年はタイガースがあれだけダントツの形で優勝しましたと、そのチームが落ちることはそうそうないだろうというところで、他の5球団がタイガース包囲網をどういう風に底上げしているか。そういったことを踏まえて順位をつけていきます。一つ言うと、自分の出身のチームを上位にあげないと、地元に帰ったときに結構言われるので（笑）。結構辛いとこなんですけど（笑）。」

Q２.： トリプルスリーを達成するのに必要な要素は何だと思いますか？

「全てできないといけないので、過去に10人達成したと言われていますけど、年々難しくなってくると思います。あとはやっぱり、日本のピッチャーのモーションの速さは世界の中でもトップレベルだと思うので、これからやる選手はすごい能力を持った選手が出てくるんだろうなと期待しています！」

Q３.： 過去30年間のプロ野球のNo.1プレイヤーと名場面を教えてください。

「僕はやっぱりカープが3連覇した時の、新井君と黒田君がマウンドで涙を流して、抱き合っているシーンが印象に残っていますね。」

Q４.： スカパー! 30周年とともに迎えるプロ野球。開幕を待ちわびるファンに一言メッセージをお願いいたします。

「野球の放送もそうなんだけど、30年間いろんな好プレーがあったり、ドラマがあったと思うので、そういったシーンを集めた番組を作ってほしいですね！実況も含めて興奮度が伝わってくるみたいな。そういうのをコンパクトに見たいなと思いました。」

【松井稼頭央さん】

Q１.： 今の時点で、優勝に近いチームを見極めるポイントがあれば教えてください。

「キャンプ、オープン戦は若い選手を見るのも一つだと思いますし、その中で誰が成長するのか、チャンスを掴むのか。そこがチームの底上げにつながってくると思います。僕は優勝をソフトバンクと予想させていただきましたけど、あれだけ育成の選手がいる中で、誰が勝ち上がるのか。そういうところも楽しみに見ていきたいなと思います。」

Q２.： トリプルスリーを達成するのに必要な要素は何だと思いますか？

「ピッチャーのレベルも、ものすごく上がっていますから、3割、30本塁打、30盗塁はかなりのレベルじゃないとなかなか達成できないんじゃないかなという意味では、先にしといてよかったと思いました（笑）。」

Q３.： 過去30年間のプロ野球のNo.1プレイヤーと名場面を教えてください。

「僕はやっぱりイチローさん！チームは違いましたけど、一緒にプレーしていたので、憧れはありましたね。一番近くで見てましたし、ハードルは高いですけど、いつか追いつきたいと思って毎シーズンプレーしていました。名場面はやっぱり、1985年の阪神が優勝した時のバース、掛布、岡田のバックスクリーン3連発。あれは印象に残っていますね。」

Q４.： スカパー! 30周年とともに迎えるプロ野球。開幕を待ちわびるファンに一言メッセージをお願いいたします。

「もちろん盛り上がることを期待していますし、多くのファンの皆さんが一人でも多く球場に足を運んでいただき、熱気を感じてほしいです。その中でも、子供たちが野球を始めるきっかけになればうれしいですね。」

■「スカパー! プロ野球開幕直前 12球団ファン調査2026」について

2026年プロ野球シーズンの開幕を前に、全国のプロ野球12球団のファンを対象とした「スカパー! プロ野球開幕直前 12球団ファン調査2026」を実施。

セ・パ両リーグの優勝予想をはじめ、国際大会での活躍期待選手、ルーキー・トリプルスリー候補など2026年シーズンへのファンの期待を明らかにしました。

さらに、スカパー! 30周年を記念し、30歳で活躍が期待される選手や、過去30年の名場面など“30”にまつわる特別調査も実施いたしました。

調査リリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000158612.html

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴

者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に

変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。