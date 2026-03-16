通算来場者数10万人！高さ約3mの「トマトの森」や本物の土に触れる畝(うね)づくり、トマトの収穫体験など多彩な体験を通じて、「野菜が育つ不思議」を学べる無料イベント「不思議の畑とトマトの樹」

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社(代表取締役社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市、以下当社)は、「野菜が育つ不思議」を学べるイベント「不思議の畑とトマトの樹」を、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて4月10日(金)から9日間開催いたします。

会場イメージコンテンツイメージ

当社の“植育(しょくいく)から始まる食育”の取り組みの一環として2022年6月よりスタートした本イベントは、これまで全国各地で開催し、通算約10万人のお客様にご来場いただきました。この継続的な取り組みが評価され、昨年には育児関連メディア編集部が選ぶ育児トレンド「ペアレンティングアワード 2025(モノ・サービス部門)」を受賞するなど、食育イベントとして社外からも高い評価をいただいております。

開催から5年目を迎え、節目となる今年は、「良いトマトの日」*である4月10日より、神奈川県内では初となる本イベントを、横浜赤レンガ倉庫にて開催いたします。今年のテーマである「野菜が育つ不思議」に基づき、タネが芽吹くはじまりや、水や土がもつ生命のチカラ、そして人の手が関わることで広がる豊かな実りなど、野菜が育つために欠かせない“自然と人の循環”を、楽しみながら学べる体験コンテンツを多数ご用意しました。また、横浜港を望む広大なお花畑の風景を楽しめる横浜赤レンガ倉庫主催イベント『FLOWER GARDEN 2026』とのコラボレーションも実現。イベントの同時開催と共に、『FLOWER GARDEN』内のキッチンカーではカゴメ野菜飲料を使用したオリジナルドリンクが登場します。老若男女を問わず多くのお客様に、これまで以上に自然を身近に感じていただける機会を提供いたします。

期間中、会場には高さ最大約３mを超える巨大な「トマトの樹」が10本以上集まった「トマトの森」が出現します。体験コンテンツ「アリスとめぐる 畑のひみつツアー」では、タネの形や育ち方を学べる「タネのふしぎ」、実際の土に触れながら畝づくりに挑戦できる「うねうねチャレンジ」、土の中の水の動きをご覧いただける「ひとしずくのチカラ」、土の中の生き物を探す「ミミズのうんちプール」など、大人も子供も楽しめるコンテンツをご用意しています。また、参加された方には、自宅で栽培できる「トマトの苗」*をプレゼントいたします。さらに、1本あたり約1,000個以上の実がなる「トマトの樹」からトマトを収穫できる収穫体験*も実施します。昨年も参加者により4,000個以上のトマトが収穫されるなど、例年大好評をいただいています。頭上に実るトマトを自らの手で収穫する貴重な機会を、ぜひご家族やお友達をお誘い合わせのうえご参加ください。

当社は本イベントを通じて、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を感じていただく場を提供いたします。

※「良いトマトの日」は、春に美味しいトマトを食べて健康的な生活を送ってもらいたいとの想いから、「4(良い)月10(トマト)日」の語呂合わせで当社が制定した記念日です。※「トマト苗」は数に限りがあります。※収穫体験は、トマトの数に限りがあるため、イベントに参加いただいた方の中から抽選で当選した方のみ体験いただけます。

＜「不思議の畑とトマトの樹」概要＞

期間：4月10日(金)～4月18日(土)

時間：11:00～18:00

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場(神奈川県横浜市中区新港1-1)

主催：カゴメ株式会社

イベント紹介HP：https://www.kagome.co.jp/ftl/aliceinwf/Alice_006.html

※雨天決行、荒天時は中止することがあります。

※雨天時は一部コンテンツを中止することがあります。

＜会場MAP＞

イベントキービジュアル

会場は、自然と人の循環を感じる体験をテーマに、トマトの樹が森のように広がる立ち寄りゾーンと、アリスとめぐりながら自然の仕組みを体験する５つの体験ゾーンで構成されています。

＜会場内コンテンツ＞

会場MAP～立ち寄りゾーン～

■トマトの森「いのちのあいだ」（初登場！）

本イベントの目玉コンテンツ「トマトの樹」が、今年は「トマトの森」にパワーアップ。高さ最大約３m、総数10本以上もの「トマトの樹」が立体的に配置された空間が登場します。たくさんのトマトが頭上に実る不思議な森の中を、自由に散策したり、ベンチでゆっくり眺めたりすることができます。

～体験ゾーン～

トマトの森のイメージ「アリスとめぐる畑のひみつツアー」

5つのコンテンツを巡りながら、自然の循環に気づく体験コンテンツです。受付でLINE登録を行うことで参加でき、各コンテンツを体験した証としてスタンプを押していただきます。スタンプを２つ集めてアンケートにご回答いただいた方には「トマトの苗」と「不思議の畑のアリス」の絵本をプレゼントします。スタンプを１つ押すと、「トマトの収穫体験」や「カゴメの野菜飲料」が当たる抽選にも参加できます。さらに、参加時には簡単に組み立てられる「トマト帽子」をプレゼントいたします。

※「トマトの苗」、「不思議の畑のアリス」の絵本、「トマトの収穫体験」、「カゴメの野菜飲料」、「トマト帽子」は数に限りがあります。

■タネのふしぎ（初登場！）

タネの形や、そこから育つ苗や花、実について学べるコーナーです。中が見えない箱に入ったタネを触ってどんなタネか想像する「ブラインドタッチ」や、野菜の「タネ・花・実」を想像して合わせる「絵あわせブロック」に挑戦いただけます。

タネのふしぎのイメージ■ひとしずくのチカラ（初登場！）

苗から伸びた根の様子など、土の中の世界をご覧いただけるコーナーです。ジョウロで水を注ぐことで、モニターに表示されている土の中の様子が変化し、土の色・質感、微生物の活動、根の生長など、水がもたらす効果を疑似的に体感いただけます。

ひとしずくのチカライメージ■ミミズのうんちプール（初登場！）

土の中の栄養となるミミズのうんちに見立てたカラーボールを、大量に敷き詰めたプール空間です。プールの中には土に住む生き物たちが隠れており、自由にお探しいただけます。

※雨天時は中止になる場合がございます。

ミミズのうんちプールイメージ■畑のシアター

会場内のモニター前にて、カゴメ社員による野菜を楽しく学べるワークショップ「野菜先生からの挑戦状」や、「不思議の畑のアリス」の読み聞かせ動画の放映を実施いたします。

※ワークショップ「野菜先生からの挑戦状」は、毎日12～17時に計６回実施(1時間毎)予定です。

ワークショップの様子■トマトの収穫体験

例年大好評をいただいているトマトの収穫体験を今年も実施。約1,000個以上の実がなる「トマトの樹」からご自身の手でトマトを収穫でき、そのままお持ち帰りいただけます。現地ではスタッフが収穫のサポートを行うため、小さいお子様でも気軽に参加いただけます。種や苗から育った命が、実りとして手の中に収まる瞬間をぜひご体感ください。

※トマトの数に限りがあるため、イベントに参加いただいた方の中から抽選で当選した方のみ体験いただけます。

収穫体験の様子■止まり木ひろば

トマトの樹の近くで、自然を感じながらゆっくりくつろげるラウンジ広場です。体験のあとにカゴメの野菜飲料を味わいながらおくつろぎください。

止まり木ひろばイメージ■プレゼント＆抽選カウンター

「アリスとめぐる畑のひみつツアー」を体験いただいた方に、ご自宅で栽培いただける「トマトの苗」や、「不思議の畑のアリス」の絵本をプレゼントいたします。また、抽選カウンターでは、「トマトの収穫体験」や、「カゴメの野菜飲料」が当たる抽選にご参加いただけます。

※「トマトの苗」、「不思議の畑のアリス」の絵本、「トマトの収穫体験」、「カゴメの野菜飲料」は数に限りがあります。

プレゼント商品イメージ

＜「トマトの樹」について＞

「トマトの樹」の技術を保有し、今回のイベントにも協力している協和株式会社ハイポニカ事業本部で10月から大切に水気耕栽培で育てられた「トマトの樹」を、会場にお届けします。太陽の光をたっぷりと浴び、元気いっぱいにたわわに実をつけ生長した「トマトの樹」をご覧ください。「トマトの樹」は、「カゴメ野菜生活ファーム富士見」の人気コンテンツです。ファームハウスの横の温室で一粒の種から育ち、約一万個の実をつけます。たくさんのトマトが頭上をおおう不思議な空間は、フォトスポットとしても大人気です。

◇「カゴメ野菜生活ファーム富士見」ホームページ

https://www.kagome.co.jp/ysfarm/

トマトの樹＜「不思議の畑のアリス」について＞

「不思議の畑のアリス」は、好奇心いっぱいのアリスが、ミミズや微生物などのユニークで個性豊かな生きものたちと出会い、それぞれの役割やつながり、いのちを循環させる神秘的なチカラがある不思議な畑の世界を知ることで、そこから生まれる自然の恵みをいただくことへの感謝の心が芽生えていくカゴメのオリジナルストーリーです。畑の生きものや自然環境の不思議を、親子で楽しく冒険しながら学べる内容のデジタル絵本や、読み聞かせ動画をWEBサイトからお楽しみいただけます。

◇「不思議の畑のアリス」コンテンツ

https://www.kagome.co.jp/ftl/aliceinwf/Alice_002.html

＜「不思議の畑とトマトの樹」のイベントが体現するカゴメグループの「ミッション・ビジョン・バリューズ」＞

「不思議の畑のアリス」メインビジュアル

カゴメグループは、2026年にこれからの未来に向けた新たな「ミッション・ビジョン・バリューズ」を策定しました。使命であるミッションは「カゴメグループは、人が自然を、自然が人を豊かにする循環を生み出し続けます」、目指す姿であるビジョンは「農から食にわたる技術革新をリードし、自然の可能性を共に拓く会社」と定めました。

「不思議の畑とトマトの樹」のイベントでは、野菜を育てる自然の力の大きさや、人と自然のつながりを感じていただく機会になることを願い、開催いたします。

カゴメグループ「ミッション・ビジョン・バリューズ」

＜“植育から始まる食育”について＞

当社は暮らしの様々な場面において、“植育から始まる食育”を広めてまいります。野菜づくりを通じて、野菜を知り、学び、感じ、話し、伝え、共感することで心が育まれ、自然や地球を取り巻く環境問題への関心にも繋がると考えています。野菜を栽培・収穫し、収穫した野菜を調理するという暮らしの中の小さな“植育”体験を通じて、感性を育み、知的好奇心を刺激し、心を豊かにしていく活動に当社は取り組んでいます。今回開催するイベント「不思議の畑とトマトの樹」は、“植育から始まる食育”の“植える・育てる“、”収穫する”、“食べる・知る・続ける”を体現しています。

植育から始まる食育について同時開催情報

期間中に同じく横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催中の、横浜港を望む広大なお花畑の風景を楽しむイベント『FLOWER GARDEN 2026』と「不思議の畑とトマトの樹」が初コラボレーション！

約20,000株・18種類以上の春の花々が咲き誇る会場内のキッチンカーで、カゴメ野菜飲料を使用した、ここでしか飲めないオリジナルドリンクをお楽しみいただけます。

「FLOWER GARDEN2026」メインビジュアル

＜『FLOWER GARDEN 2026』開催概要＞

・期間：2026年3月27日(金)～4月19日(日)計24日間

※雨天決行、荒天時は休業することがあります。コンテンツにより雨天時は中止することがあります。

※ライトアップ 17:30～22:00、キッチンカー 11:00～21:00、週末マルシェ 11:00～18:00

※3月27日(金)は11:00オープン。4月19日(日)は13:00より会場で使用した花を無料配布、18:00イベント終了。

・会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

・入場料：無料

※飲食・物販代等は別途

・主催：横浜赤レンガ倉庫(株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)

・協賛：カゴメ株式会社

・特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/brickjournal/detail/179