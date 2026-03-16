AIが仏教経典を語る責任を、暗号学で証明する -「AIブッダ 禅」、CAP-SRP監査チェーンを実装し全応答の検証可能な証跡を記録
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344262/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（代表：上村十勝）が開発・運営する仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」は、すべてのAI応答に対して改ざん不可能な監査証跡を記録するCAP-SRP（Content Authenticity Provenance - Safe Refusal Provenance）監査チェーンを実装・稼働していることをお知らせいたします。
?? なぜAI仏教チャットに監査チェーンが必要なのか
AIが仏教経典を引用する以上、「本当に経典に基づいて応答しているのか」「危険なメッセージを適切に拒否しているのか」という疑問は当然生じます。
2024年から2025年にかけて、複数のAIプラットフォームが「安全対策を実施している」と主張しながら、実際には有害コンテンツを大量に生成していた事例が国際的に問題化しました。英国情報コミッショナー事務局（ICO）による正式捜査や、米国の裁判所がAIログの証拠開示を命じる判決が相次いでいます。
「対策している」という主張だけでは、もはや十分ではありません。対策の証跡を、第三者が検証可能な形で保持する必要があります。
AIブッダ 禅は、この課題に対して、サービス開始当初からCAP-SRP監査チェーンを組み込んでいます。
?? CAP-SRPとは
CAP-SRP（Content Authenticity Provenance - Safe Refusal Provenance）は、VeritasChainが設計・実装したAI応答の監査証跡フレームワークです。
すべてのAI応答について、以下の3種類のイベントを暗号学的に記録します。
GEN_ATTEMPT（生成試行）
ユーザーがメッセージを送信した瞬間に記録されます。安全性評価の前に記録することで、「安全なリクエストだけを選択的に記録する」という不正を防止します。
GEN_OUTPUT（生成完了）
AIが応答を生成した事実と、応答内容のSHA-256ハッシュを記録します。応答の原文ではなくハッシュのみを保存するため、監査証跡からユーザーの相談内容を復元することは不可能です。
GEN_DENY（生成拒否）
自傷リスク・医療・法律・金融の4カテゴリに該当するメッセージに対してAIが応答を拒否し、専門相談窓口を案内した事実を記録します。「いつ、どのような危機的メッセージに対して、AIが適切に対応を拒否したか」の証跡が残ります。
?? Completeness Invariant（完全性不変条件）
CAP-SRPの設計上の核心は、Completeness Invariant（完全性不変条件）です。
すべてのユーザーメッセージは、安全性評価の前にGEN_ATTEMPTとして記録されます。その後、GEN_OUTPUT（応答生成）またはGEN_DENY（拒否）のいずれかが続きます。ATTEMPTが先行してログされることで、「都合の良いリクエストだけを記録する」という選択的ログの不正を構造的に防止します。
この設計思想は、IETF（Internet Engineering Task Force）に提出された草案「draft-kamimura-scitt-refusal-events-00」においても採用されており、国際標準化の文脈でも参照されています。
?? 改ざん検出の仕組み
各イベントは以下の暗号学的保護を受けています。
ハッシュチェーン: 各イベントは直前のイベントのハッシュ値を含み、チェーンを形成します。1件でも改ざん・削除されると、チェーン全体の整合性が破壊されるため、改ざんは即座に検出されます。
HMAC-SHA256署名: 各イベントにはサーバー側の秘密鍵によるHMAC-SHA256署名が付与されます。署名なしにイベントを追加・変更することは不可能です。
VeritasChain株式会社（代表：上村十勝）が開発・運営する仏教経典AIチャットサービス「AIブッダ 禅」は、すべてのAI応答に対して改ざん不可能な監査証跡を記録するCAP-SRP（Content Authenticity Provenance - Safe Refusal Provenance）監査チェーンを実装・稼働していることをお知らせいたします。
?? なぜAI仏教チャットに監査チェーンが必要なのか
AIが仏教経典を引用する以上、「本当に経典に基づいて応答しているのか」「危険なメッセージを適切に拒否しているのか」という疑問は当然生じます。
2024年から2025年にかけて、複数のAIプラットフォームが「安全対策を実施している」と主張しながら、実際には有害コンテンツを大量に生成していた事例が国際的に問題化しました。英国情報コミッショナー事務局（ICO）による正式捜査や、米国の裁判所がAIログの証拠開示を命じる判決が相次いでいます。
「対策している」という主張だけでは、もはや十分ではありません。対策の証跡を、第三者が検証可能な形で保持する必要があります。
AIブッダ 禅は、この課題に対して、サービス開始当初からCAP-SRP監査チェーンを組み込んでいます。
?? CAP-SRPとは
CAP-SRP（Content Authenticity Provenance - Safe Refusal Provenance）は、VeritasChainが設計・実装したAI応答の監査証跡フレームワークです。
すべてのAI応答について、以下の3種類のイベントを暗号学的に記録します。
GEN_ATTEMPT（生成試行）
ユーザーがメッセージを送信した瞬間に記録されます。安全性評価の前に記録することで、「安全なリクエストだけを選択的に記録する」という不正を防止します。
GEN_OUTPUT（生成完了）
AIが応答を生成した事実と、応答内容のSHA-256ハッシュを記録します。応答の原文ではなくハッシュのみを保存するため、監査証跡からユーザーの相談内容を復元することは不可能です。
GEN_DENY（生成拒否）
自傷リスク・医療・法律・金融の4カテゴリに該当するメッセージに対してAIが応答を拒否し、専門相談窓口を案内した事実を記録します。「いつ、どのような危機的メッセージに対して、AIが適切に対応を拒否したか」の証跡が残ります。
?? Completeness Invariant（完全性不変条件）
CAP-SRPの設計上の核心は、Completeness Invariant（完全性不変条件）です。
すべてのユーザーメッセージは、安全性評価の前にGEN_ATTEMPTとして記録されます。その後、GEN_OUTPUT（応答生成）またはGEN_DENY（拒否）のいずれかが続きます。ATTEMPTが先行してログされることで、「都合の良いリクエストだけを記録する」という選択的ログの不正を構造的に防止します。
この設計思想は、IETF（Internet Engineering Task Force）に提出された草案「draft-kamimura-scitt-refusal-events-00」においても採用されており、国際標準化の文脈でも参照されています。
?? 改ざん検出の仕組み
各イベントは以下の暗号学的保護を受けています。
ハッシュチェーン: 各イベントは直前のイベントのハッシュ値を含み、チェーンを形成します。1件でも改ざん・削除されると、チェーン全体の整合性が破壊されるため、改ざんは即座に検出されます。
HMAC-SHA256署名: 各イベントにはサーバー側の秘密鍵によるHMAC-SHA256署名が付与されます。署名なしにイベントを追加・変更することは不可能です。