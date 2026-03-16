十勝産生乳から見出した当社独自の乳酸菌を使用 安定剤・香料無添加で、産地・品質にこだわったのむヨーグルト 「明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト」 3月24日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、北海道十勝製造の良質な乳原料と “十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用した、「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドから、のむタイプの「明治北海道十勝ヨーグルト」を、2026年3月24日より全国にて発売します。

特長① “十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用し、クリーミーなミルクの味わい

特長② 北海道十勝製造の乳原料を使用※し、安定剤・香料無添加

「明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト」（400g） 希望小売価格：246円（税込）

本商品は、北海道十勝製造の良質な乳原料と、十勝産生乳から見出した当社独自の乳酸菌“十勝ミルク乳酸菌TM96”を使用し、ほどよい甘さと酸味に仕立て、濃厚でまろやかなミルクの風味がきわだつ味わいが特長ののむヨーグルトです。北海道十勝製造の乳原料を使用し、安定剤・香料無添加で、産地・品質にこだわった安心と贅沢さを感じていただけます。

「明治北海道十勝ヨーグルト」ブランドは、素材にこだわるヨーグルトをコンセプトに1995年より発売し、30年以上愛され続けているロングセラーブランドです。ドリンクヨーグルト市場において、パーソナルタイプは伸長傾向にあり、その中でもミルクのおいしさを訴求した商品は好調に推移しています。こうした背景を踏まえ、ミルクのあじわいにこだわったのむヨーグルトの発売に至りました。

本商品の発売を通じ、国産原料へのこだわりに対するニーズにお応えするとともに、健康でおいしい毎日に貢献してまいります。

※ 乳原料の60%以上を十勝製造原料としています。