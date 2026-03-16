従業員約2,500名のベッセルグループがRECOGを導入し組織コミュニケーションの進化を目指す
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感謝・称賛を通じて組織を変えるチームワークアプリ「RECOG」を開発・運営する株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表取締役：新子明希、以下「シンクスマイル」）は、ベッセルグループ（本社：広島県福山市、代表：澁谷誠）が2026年1月にチームワークアプリ「RECOG」を導入したことをお知らせいたします。
ベッセルグループでは2016年よりRECOGの前身サービス「ホメログ」を活用してきましたが、さらなるコミュニケーション活性化を目指しRECOGへと移行する運びとなりました。RECOG移行後はレター送信率がホメログ利用時を上回る水準に達しており、社内コミュニケーションの活性化が進んでいます。
■RECOG導入の背景
ベッセルグループでは、以前よりシンクスマイルが提供するホメログを活用し、従業員同士の感謝・称賛のコミュニケーション活性化に取り組んでおりました。ホメログの運用を通じて一定の成果を得ていた一方で「さらにコミュニケーションを活性化させたい」という思いがあり、こうした背景からRECOGの導入を決定されました。
RECOGは、サンクスカードを贈り合えるレター機能に加え、掲示板として活用できるスレッド機能、チャットツールのように会話できるトーク機能、組織と個人の状態を可視化する分析機能などさまざまな機能を備えており、ベッセルグループとしてもより幅広い組織課題の解決に向けた活用を期待されています。
■RECOG導入後の効果
2026年1月のRECOG移行後、ベッセルグループでは以下のような効果が確認されています。
1. レター送信率の向上
移行後のレター送信率は、ホメログ利用時を上回っています。RECOGの直感的なUI・UXや多彩な機能が、自発的な利用促進につながっていると考えられます。
2. データ抽出の効率化
管理者側では、RECOG移行後にデータ抽出が容易になったとの実感が得られています。利用状況の分析や社内報告への活用など、管理業務の効率化にも寄与しています。
■株式会社ベッセルホテル開発 代表取締役 瀬尾氏のコメント
ベッセルの理念である『お客様、家族、そして街を愛する』。これを本当の意味で実践するために、何より大切なことは、まず『隣にいる仲間』を愛することだと考えています。
お客様を家族のように大切に想うには、まず私たち自身の心が満たされていることが重要です。自分自身が満たされて、人は誰かを幸せにできる。だからこそ、当社はシンクスマイル社の『RECOG』を導入しました。これは単に褒め合うための道具ではありません。仲間の素晴らしい一面や、小さな努力に気づく『感性』を磨くためのツールです。
サービス業において、この『気づく力』こそが最大の武器になります。一人のスタッフが誰かのために尽くした行動を、仲間がしっかり見つけて、RECOGで『素敵だね』と声をかける。その瞬間、『一人の喜び』は『チーム全体の喜び』へと昇華します。
このポジティブな連鎖こそが、お客様への最高の笑顔、そして街への愛へと還元されるのだと確信しています。理念を形にし、ベッセルらしいおもてなしを追求し続けるために、RECOGは当社にとって、もはや「文化」であり、欠くことができない存在です。
■株式会社ベッセルホテル開発 人事部 石黒氏のコメント
まずは、直接口頭であると照れが勝っていましたが「感謝」「ありがとう」を RECOGであれば気軽に送ることができ、投稿のしやすさから続けやすくなっています。
感謝・称賛を通じて組織を変えるチームワークアプリ「RECOG」を開発・運営する株式会社シンクスマイル（本社：東京都港区、代表取締役：新子明希、以下「シンクスマイル」）は、ベッセルグループ（本社：広島県福山市、代表：澁谷誠）が2026年1月にチームワークアプリ「RECOG」を導入したことをお知らせいたします。
ベッセルグループでは2016年よりRECOGの前身サービス「ホメログ」を活用してきましたが、さらなるコミュニケーション活性化を目指しRECOGへと移行する運びとなりました。RECOG移行後はレター送信率がホメログ利用時を上回る水準に達しており、社内コミュニケーションの活性化が進んでいます。
■RECOG導入の背景
ベッセルグループでは、以前よりシンクスマイルが提供するホメログを活用し、従業員同士の感謝・称賛のコミュニケーション活性化に取り組んでおりました。ホメログの運用を通じて一定の成果を得ていた一方で「さらにコミュニケーションを活性化させたい」という思いがあり、こうした背景からRECOGの導入を決定されました。
RECOGは、サンクスカードを贈り合えるレター機能に加え、掲示板として活用できるスレッド機能、チャットツールのように会話できるトーク機能、組織と個人の状態を可視化する分析機能などさまざまな機能を備えており、ベッセルグループとしてもより幅広い組織課題の解決に向けた活用を期待されています。
■RECOG導入後の効果
2026年1月のRECOG移行後、ベッセルグループでは以下のような効果が確認されています。
1. レター送信率の向上
移行後のレター送信率は、ホメログ利用時を上回っています。RECOGの直感的なUI・UXや多彩な機能が、自発的な利用促進につながっていると考えられます。
2. データ抽出の効率化
管理者側では、RECOG移行後にデータ抽出が容易になったとの実感が得られています。利用状況の分析や社内報告への活用など、管理業務の効率化にも寄与しています。
■株式会社ベッセルホテル開発 代表取締役 瀬尾氏のコメント
ベッセルの理念である『お客様、家族、そして街を愛する』。これを本当の意味で実践するために、何より大切なことは、まず『隣にいる仲間』を愛することだと考えています。
お客様を家族のように大切に想うには、まず私たち自身の心が満たされていることが重要です。自分自身が満たされて、人は誰かを幸せにできる。だからこそ、当社はシンクスマイル社の『RECOG』を導入しました。これは単に褒め合うための道具ではありません。仲間の素晴らしい一面や、小さな努力に気づく『感性』を磨くためのツールです。
サービス業において、この『気づく力』こそが最大の武器になります。一人のスタッフが誰かのために尽くした行動を、仲間がしっかり見つけて、RECOGで『素敵だね』と声をかける。その瞬間、『一人の喜び』は『チーム全体の喜び』へと昇華します。
このポジティブな連鎖こそが、お客様への最高の笑顔、そして街への愛へと還元されるのだと確信しています。理念を形にし、ベッセルらしいおもてなしを追求し続けるために、RECOGは当社にとって、もはや「文化」であり、欠くことができない存在です。
■株式会社ベッセルホテル開発 人事部 石黒氏のコメント
まずは、直接口頭であると照れが勝っていましたが「感謝」「ありがとう」を RECOGであれば気軽に送ることができ、投稿のしやすさから続けやすくなっています。