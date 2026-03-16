オンキヨー株式会社 近鉄百貨店開催イベント「酒万博」出展のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、株式会社近鉄百貨店（所在地：大阪市阿倍野区、代表取締役社長執行役員：梶間 隆弘） あべのハルカス本店で開催される「酒万博」（SAKE EXPO 2026）に出展することを本日2026年3月16日お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344111/images/bodyimage1】
「酒万博」は、近鉄百貨店 あべのハルカス本店 ウイング館9階催会場で2026年3月19日（木）から3月24日（火）までの6日間開催されます。
2024・2025年に引き続き行われる第3回目のイベントで、400銘柄以上のお酒がラインナップされる、お酒好きにはたまらない６日間となります。日本酒はもちろんワイン、ウイスキー、ビールといった多彩なお酒が取り揃えられます。また、会場でお酒をお楽しみいただけるバー等も出展される予定です。お酒に加え、お酒のお供にぴったりなおつまみの販売も予定されています。
・開催日時 2026年3月19日（木）~3月24日（火） 6日間 午前10時~午後8時
※最終日3月24日は、午後3時までとなります。
・開催会場 近鉄百貨店 あべのハルカス本店 ウイング館9階催会場
・公式サイト https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/event/1/202603sake_expo.html
当社は、全国のパートナー酒蔵と協業して開発した「加振酒」を酒万博に出品いたします。「加振酒」は、当社独自の音楽振動技術を用いて熟成させたお酒であり、今回の酒万博では全国のパートナー酒蔵で造られた多彩な「加振酒」が一堂に会する、非常に貴重な機会となります。
「加振酒」には、当社の音楽振動技術によって熟成されたことを証明する「Matured by Onkyo」が付されています。従来「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、さまざまな試みが行われてきましたが、「Matured by Onkyo」が付与された「加振酒」は、当社が長年蓄積してきたオーディオ技術のノウハウに基づく技術的根拠および産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた、確かな技術で醸造されたお酒です。当社は、この「音楽振動による熟成を施したお酒」を、当社オリジナル酒としてのブランド「加振酒」として広く展開してまいります。
酒万博では、「加振酒」の試飲を予定しております。
販売予定商品は、下記をご覧ください。なお、販売商品は予定であり、変更になる場合がございます。また、売り切れの際は、ご容赦ください。
■販売商品ラインナップ
●日本酒
・株式会社 獺祭（山口県） 交響曲 獺祭～磨～
・菊池酒造株式会社（岡山県） 燦然 蔵リズム
・株式会社八木酒造部（愛媛県） 山丹正宗 JAZZ BREW
山丹正宗 JAZZ BREW Live!
・北雪酒造株式会社（新潟県） 北雪 純米 音楽振動熟成
北雪 純米大吟醸 音楽振動熟成
・山野酒造株式会社（大阪府） かたの桜 音楽振動熟成酒
・三芳菊酒造株式会社（徳島県） ワイルドサイドを歩け
・佐々木酒造株式会社（京都府） 聚楽第 京乃響「ボレロ」
・澤田酒造株式会社（奈良県） 歓喜光「第9」音楽振動熟成
・勲碧酒造株式会社（愛知県） 勲碧辛口純米 夢吟香
●焼酎
・株式会社久家本店（大分県） 芋焼酎 常蔵Symphony（音楽振動熟成）
●ジン
・株式会社積丹スピリット（北海道） 積丹ジン KIBOU～きぼう～ 音楽振動熟成
●ウイスキー
・南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社（山梨県） ウイスキー「鸞」トンネル熟成
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344111/images/bodyimage1】
「酒万博」は、近鉄百貨店 あべのハルカス本店 ウイング館9階催会場で2026年3月19日（木）から3月24日（火）までの6日間開催されます。
2024・2025年に引き続き行われる第3回目のイベントで、400銘柄以上のお酒がラインナップされる、お酒好きにはたまらない６日間となります。日本酒はもちろんワイン、ウイスキー、ビールといった多彩なお酒が取り揃えられます。また、会場でお酒をお楽しみいただけるバー等も出展される予定です。お酒に加え、お酒のお供にぴったりなおつまみの販売も予定されています。
・開催日時 2026年3月19日（木）~3月24日（火） 6日間 午前10時~午後8時
※最終日3月24日は、午後3時までとなります。
・開催会場 近鉄百貨店 あべのハルカス本店 ウイング館9階催会場
・公式サイト https://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/event/1/202603sake_expo.html
当社は、全国のパートナー酒蔵と協業して開発した「加振酒」を酒万博に出品いたします。「加振酒」は、当社独自の音楽振動技術を用いて熟成させたお酒であり、今回の酒万博では全国のパートナー酒蔵で造られた多彩な「加振酒」が一堂に会する、非常に貴重な機会となります。
「加振酒」には、当社の音楽振動技術によって熟成されたことを証明する「Matured by Onkyo」が付されています。従来「音楽を聴かせたお酒は味が良くなる」という考えのもと、さまざまな試みが行われてきましたが、「Matured by Onkyo」が付与された「加振酒」は、当社が長年蓄積してきたオーディオ技術のノウハウに基づく技術的根拠および産学連携による学術的エビデンスに裏付けられた、確かな技術で醸造されたお酒です。当社は、この「音楽振動による熟成を施したお酒」を、当社オリジナル酒としてのブランド「加振酒」として広く展開してまいります。
酒万博では、「加振酒」の試飲を予定しております。
販売予定商品は、下記をご覧ください。なお、販売商品は予定であり、変更になる場合がございます。また、売り切れの際は、ご容赦ください。
■販売商品ラインナップ
●日本酒
・株式会社 獺祭（山口県） 交響曲 獺祭～磨～
・菊池酒造株式会社（岡山県） 燦然 蔵リズム
・株式会社八木酒造部（愛媛県） 山丹正宗 JAZZ BREW
山丹正宗 JAZZ BREW Live!
・北雪酒造株式会社（新潟県） 北雪 純米 音楽振動熟成
北雪 純米大吟醸 音楽振動熟成
・山野酒造株式会社（大阪府） かたの桜 音楽振動熟成酒
・三芳菊酒造株式会社（徳島県） ワイルドサイドを歩け
・佐々木酒造株式会社（京都府） 聚楽第 京乃響「ボレロ」
・澤田酒造株式会社（奈良県） 歓喜光「第9」音楽振動熟成
・勲碧酒造株式会社（愛知県） 勲碧辛口純米 夢吟香
●焼酎
・株式会社久家本店（大分県） 芋焼酎 常蔵Symphony（音楽振動熟成）
●ジン
・株式会社積丹スピリット（北海道） 積丹ジン KIBOU～きぼう～ 音楽振動熟成
●ウイスキー
・南アルプスワインアンドビバレッジ株式会社（山梨県） ウイスキー「鸞」トンネル熟成