産業用ビデオ内視鏡の世界市場2026年、グローバル市場規模（携帯型、据置型）・分析レポートを発表
2026年3月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用ビデオ内視鏡の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用ビデオ内視鏡のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の産業用ビデオ内視鏡市場は、2024年に12億4600万米ドルの規模で評価されており、2031年までに19億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.9%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
産業用ビデオ内視鏡は、ケーブルの先端に取り付けられた小型カメラによって、直接確認することが困難な場所の画像や動画を撮影する装置です。カメラは操作する人が画面を確認しながら手動で制御します。表示は装置本体のモニターのほか、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの外部機器でも確認できます。
本来「内視鏡」という名称は医療機器を指す言葉ですが、産業用途では機械内部などを観察する装置として使用されるため、一般的にはボアスコープとも呼ばれます。産業用ビデオ内視鏡は、機械設備、配管、建築設備などの内部状態を確認するために幅広い産業分野で利用されています。
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近年、市場成長の背景には技術進歩があります。光学技術、カメラセンサー、画像処理技術の進化により、高解像度撮影や柔軟な操作性能が実現しています。さらに3次元画像や拡張現実技術の導入などにより、産業用途での利用価値が高まっています。特に非破壊検査分野では、設備や構造物を破壊することなく内部状態を確認できるため、設備の信頼性維持や故障予防に重要な役割を果たしています。
また、設備停止時間の削減やメンテナンス効率の向上にも貢献しています。さらに、産業界で進むデジタル化やスマート化の流れも市場成長の要因となっています。モノのインターネット、人工知能、データ分析技術などを活用した運用管理の高度化が進む中で、リアルタイムデータ取得や遠隔監視が可能な検査機器の需要が高まっています。
本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの産業用ビデオ内視鏡市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、産業用ビデオ内視鏡市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用ビデオ内視鏡の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用ビデオ内視鏡のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
世界の産業用ビデオ内視鏡市場は、2024年に12億4600万米ドルの規模で評価されており、2031年までに19億7200万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は6.9%と見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
産業用ビデオ内視鏡は、ケーブルの先端に取り付けられた小型カメラによって、直接確認することが困難な場所の画像や動画を撮影する装置です。カメラは操作する人が画面を確認しながら手動で制御します。表示は装置本体のモニターのほか、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの外部機器でも確認できます。
本来「内視鏡」という名称は医療機器を指す言葉ですが、産業用途では機械内部などを観察する装置として使用されるため、一般的にはボアスコープとも呼ばれます。産業用ビデオ内視鏡は、機械設備、配管、建築設備などの内部状態を確認するために幅広い産業分野で利用されています。
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近年、市場成長の背景には技術進歩があります。光学技術、カメラセンサー、画像処理技術の進化により、高解像度撮影や柔軟な操作性能が実現しています。さらに3次元画像や拡張現実技術の導入などにより、産業用途での利用価値が高まっています。特に非破壊検査分野では、設備や構造物を破壊することなく内部状態を確認できるため、設備の信頼性維持や故障予防に重要な役割を果たしています。
また、設備停止時間の削減やメンテナンス効率の向上にも貢献しています。さらに、産業界で進むデジタル化やスマート化の流れも市場成長の要因となっています。モノのインターネット、人工知能、データ分析技術などを活用した運用管理の高度化が進む中で、リアルタイムデータ取得や遠隔監視が可能な検査機器の需要が高まっています。
本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について総合的に評価しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
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市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの産業用ビデオ内視鏡市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千台）、平均販売価格（米ドル／台）の観点から分析しています。
また、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に調査しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの分析を行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、産業用ビデオ内視鏡市場の成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。