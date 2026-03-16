滋賀県、米原市、関西電力株式会社（以下、「関西電力」）、大和ハウス工業株式会社（以下、「大和ハウス工業」）、千代田化工建設株式会社（以下、「千代田化工建設」）、名城ナノカーボン株式会社（以下、「名城ナノカーボン」）の６者は、本日、滋賀県米原市における地域産業と連携した水素製造・利活用調査（以下、「本調査」）に向けた基本合意書（以下、「本合意」）を締結しました。

本合意に基づき、６者は東海圏、近畿圏、北陸圏へ通じる結節点である滋賀県米原市の地理的特性や交通の利便性を生かし、内陸地におけるグリーン水素の製造・供給拠点となるインフラ整備を推進します。

各者の役割については、以下の通りです。

・滋賀県：水素供給設備の高効率化に必要となる水素等の利活用検討

・米原市：伊吹スマートインターチェンジ実現に向けた周辺用地利活用における官民連携の検討

・関西電力：水素供給から利活用まで一気通貫した検討

水素ステーションの検討

・大和ハウス工業：伊吹ＰＡ周辺の物流拠点を含めたレイアウト検討

・千代田化工建設：トヨタ自動車株式会社と共同で開発中の水電解装置を含めた水素供給設備の検討

・名城ナノカーボン：カーボンナノチューブ製造における水素利活用検討

６者は、地域と産業が連携した水素エネルギーの利活用を推進し、カーボンニュートラルの実現に向けて共に取り組んでいきます。



【 滋賀県米原市における地域産業と連携した水素製造・利活用調査概要 】



以 上