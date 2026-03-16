法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring」出展のお知らせ
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年3月24日(火)～25日(水)の2日間、東京ビッグサイトにて開催される『AI/DX 営業・マーケティング展 2026 Spring』（主催：株式会社イプロス） に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage1】
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：14-8】までお越しください。
■セミナー登壇のお知らせ
展示会内セミナーにて、当社常務取締役の高野 拓郎が登壇いたします。
・セミナータイトル：「チャットボット導入からAIエージェントへ～今すぐ始めるAI戦略～」
・開催日時：2026年3月25日（水）12:05～12:25
・会場：会場E
・登壇者：高野 拓郎（CLINKS株式会社 常務取締役 ナレフルAI推進部 事業部長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage2】
【セミナー概要】
AIエージェントへの関心が高まる一方、「自社でどう活用すべきか」「どこから手をつければよいか」と悩む企業も少なくありません。本セミナーでは、成果が出やすいAIチャットボット活用から始め、AIエージェントへと段階的に進化させる実践的なアプローチを、事例とともにご紹介します。
詳細は以下をご確認ください
https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387197/400954
■「AI/DX 営業・マーケティング展」とは？
国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営するイプロスが主催。営業・マーケティングの現場で「いま使うべきAIがわかる」展示会です。イプロス独自の手法で来場者の課題を可視化し、成果につながる最適なソリューションとマッチング。また著名講師やAI最先端を熟知する協会によるセミナーも併設。初心者から上級者まで、AI/DXを使った次の一手が見つかります。
■開催概要
・会期：2026年3月24日（火）～25日（水）10：00～17：00
※両日とも特別講演は9：30からとなります。
・併催：特別セミナー・専門セミナー
・会場：東京ビッグサイト
・弊社小間番号：14-8
・特設サイト：https://expo.ipros.jp/event/14277
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage3】
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AIエージェントについて徹底解説
https://www.knowleful.ai/plus/ai-agent-benefits-usecase/
【RAG】ChatGPTで社内データを活用する方法
https://www.knowleful.ai/plus/rag-internal-data-chatgpt/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage1】
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：14-8】までお越しください。
■セミナー登壇のお知らせ
展示会内セミナーにて、当社常務取締役の高野 拓郎が登壇いたします。
・セミナータイトル：「チャットボット導入からAIエージェントへ～今すぐ始めるAI戦略～」
・開催日時：2026年3月25日（水）12:05～12:25
・会場：会場E
・登壇者：高野 拓郎（CLINKS株式会社 常務取締役 ナレフルAI推進部 事業部長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage2】
【セミナー概要】
AIエージェントへの関心が高まる一方、「自社でどう活用すべきか」「どこから手をつければよいか」と悩む企業も少なくありません。本セミナーでは、成果が出やすいAIチャットボット活用から始め、AIエージェントへと段階的に進化させる実践的なアプローチを、事例とともにご紹介します。
詳細は以下をご確認ください
https://expo.ipros.jp/event/14986/module/booth/387197/400954
■「AI/DX 営業・マーケティング展」とは？
国内最大級のBtoBマッチングプラットフォームを運営するイプロスが主催。営業・マーケティングの現場で「いま使うべきAIがわかる」展示会です。イプロス独自の手法で来場者の課題を可視化し、成果につながる最適なソリューションとマッチング。また著名講師やAI最先端を熟知する協会によるセミナーも併設。初心者から上級者まで、AI/DXを使った次の一手が見つかります。
■開催概要
・会期：2026年3月24日（火）～25日（水）10：00～17：00
※両日とも特別講演は9：30からとなります。
・併催：特別セミナー・専門セミナー
・会場：東京ビッグサイト
・弊社小間番号：14-8
・特設サイト：https://expo.ipros.jp/event/14277
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。すでに1000社以上の企業に導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344257/images/bodyimage3】
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【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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