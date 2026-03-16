鳴神温泉 ななのゆ 「ななのゆ桜ウォークMAP」配布スタート！ ななのゆ入浴割引クーポン付き
株式会社鳴神温泉（佐賀県唐津市 代表取締役 鬼塚 晃）が佐賀県唐津市七山地区で運営する日帰り温泉施設「ななのゆ」は、入浴割引クーポン付き「ななのゆ桜ウォークMAP」を3月20日から配布スタートします。
毎年3月下旬には鳴神の庄や鳴神公園はじめ、玉島川沿いには桜が美しく咲き誇ります。滝川川沿いの桜並木や七山鳴神の丘グラウンド、旧七山小学校グラウンドなど見所いっぱい。多くの人に自由に楽しんでいただこうと、今年もななのゆの入浴割引券も付けた「ななのゆ桜ウォークMAP」を作成、配布スタートします。清流のせせらぎに包まれながら、咲き誇った桜の下での散策、そしてどうぞ散歩後のひとっ風呂をお楽しみください。
【ななやま桜ウォークMAP】配布概要
配布期間：3月20日（祝）～4月6日（月）
※無くなり次第配布終了
配布場所：ななのゆ、鳴神の庄（七山の特産物直売所）、七山市民センター、
ボビーさんのスモーキーマウンテン、ファニー七山
ほか、七山地区のお店や交流拠点
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344001/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344001/images/bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h
予約のお客様には新品タオル2枚、レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
毎年3月下旬には鳴神の庄や鳴神公園はじめ、玉島川沿いには桜が美しく咲き誇ります。滝川川沿いの桜並木や七山鳴神の丘グラウンド、旧七山小学校グラウンドなど見所いっぱい。多くの人に自由に楽しんでいただこうと、今年もななのゆの入浴割引券も付けた「ななのゆ桜ウォークMAP」を作成、配布スタートします。清流のせせらぎに包まれながら、咲き誇った桜の下での散策、そしてどうぞ散歩後のひとっ風呂をお楽しみください。
【ななやま桜ウォークMAP】配布概要
配布期間：3月20日（祝）～4月6日（月）
※無くなり次第配布終了
配布場所：ななのゆ、鳴神の庄（七山の特産物直売所）、七山市民センター、
ボビーさんのスモーキーマウンテン、ファニー七山
ほか、七山地区のお店や交流拠点
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344001/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344001/images/bodyimage2】
鳴神温泉 ななのゆ https://www.7noyu.jp/
温泉は、佐賀県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。思わず深呼吸したくなる、そんな開放感たっぷりの「ななのゆ」。かぐわしい檜の薫り、こんこんと湧き出るお湯、そして澄んだ空気と雄大な眺望がお出迎え。ゆったりと湯に浸かって心身を解き放ち、ときを忘れておくつろぎください。
【入浴料】
大人（中学生以上） 740円 17時以降 640円
子ども（4歳以上） 370円 17時以降 320円
4歳未満 無料
・大浴場・露天風呂・家族風呂・寝湯・サウナルーム
泉質：アルカリ性単純温泉［pH10.0］
※県内No.1の高アルカリ性単純温泉です。
効能：神経痛、関節痛、慢性消化器病、疲労回復等
※家族風呂は別途使用料がかかります
（当日先着順1,560円/1h、予約2,100円/1h
予約のお客様には新品タオル2枚、レンタルバスタオル２枚が標準装備です）
※サウナは男湯がロウリュサウナ、女湯はミストサウナです。
【その他施設】
・休けい処（はっちょうの間）
・貸室（和室・有料）
・ウッドデッキ／ゆあがり
・マッサージルーム
・食事処
・七山特産販売コーナー
・ＲＶパークｓｍａｒｔ（車泊専用スペース 2区画）
電気(1500w)が利用可能
詳細・予約は https://rvparksmart.jp/rv-smart/7noyu.html
〒847-1106 佐賀県唐津市 七山 滝川1150番地
TEL：0955-70-7070
配信元企業：株式会社 鳴神温泉
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