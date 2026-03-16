イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)は、関西地区を中心にスーパードラッグストアチェーン事業などを運営する株式会社キリン堂(代表取締役 社長執行役員：寺西 豊彦)とAEON Pay加盟店契約を締結しました。これにより、2026年3月2日(月)より、キリン堂において、当社が提供するスマホ決済「AEON Pay(イオンペイ)」がご利用いただけるようになりました。※

また、AEON Pay導入を記念して、2026年3月9日(月)～4月5日(日)の期間で、キリン堂導入キャンペーンを実施しております。この機会に、ぜひ、AEON Payをご利用ください。





キャンペーンURL： https://www.aeon.co.jp/campaign/member/202603-20/

※：一部店舗ではAEON Payをご利用いただけない場合がございます。





キリン堂×AEON Pay





■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。お財布を持たなくても、スマホ1つでイオンや全国の加盟店でスムーズにお支払いが可能です。

AEON Payの魅力は、コード決済(2次元コード、バーコード)とWAONタッチ(電子マネーWAON)の2つの決済方法を自由に選択できます。また、それぞれのチャージ残高をアプリ内でいつでも簡単に移行ができるため、お客さまの状況に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、AEON Payには「ご当地WAON」機能が搭載されており、全国約180の地域・団体から寄付先を選び、チャージ払いを通じて寄付が可能です。普段のお買い物が、地域経済の活性化や環境保全、観光振興など社会貢献につながります。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/





今後も当社は、加盟店(パートナー)とともに、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。