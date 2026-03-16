公益財団法人ソニー音楽財団(所在地：東京都千代田区、理事長：水野 道訓)は、「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」第7回(2026年度)助成において、「子どもたちへの教育を目的とした音楽活動に取り組んでいる団体」の活動に対し、計12件、総額9,500,000円の助成を決定しました。2019年に当基金を設立して以来、合計助成総額は77,413,666円(延べ119団体／新型コロナウイルス被害支援含む)となります。





「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」詳細URL： https://www.smf.or.jp/kok/





＜第7回（2026年度）採択結果＞(団体名五十音順)





各採択団体の活動概要および選考評他詳細を、2026年3月16日より当基金公式ウェブサイト( https://www.smf.or.jp/kok/ )にて公開いたします。









水野 道訓(公益財団法人ソニー音楽財団理事長)挨拶より抜粋：

「第7回(2026年度)の募集に際しては103件のご応募をいただき、音楽教育、インクルーシブ教育、子どもの貧困問題、助成事業運営等各分野の専門家からなる選考委員会による厳正かつ丁寧な選考を実施した結果、病気や障がいのある子どもに寄り添う活動、被災地や遠隔地における活動、社会的養護施設での活動など、当基金の趣旨に適う12の団体の活動を支援する運びとなりました。採択された皆様の活動がより一層発展し、継続していただけることを願います。

当基金の設立から約7年の間に、子どもの体験格差は社会課題として広く認知されるようになり、さまざまな機関・組織が支援を開始し、取り組みが広がりを見せています。採択団体の皆様の今後の展開につきましても、広くご注目いただければと存じます。」

(全文はこちら https://www.smf.or.jp/kok/result/ )





神原 雅之氏(選考委員／議長)選考総評より抜粋：

「助成対象となられた各団体ならびに関係者の皆様におかれましては、音楽を通じた皆様の取り組みが、子どもたちにとって心に残る大切な時間となり、日々の成長や「生きる力」を育むきっかけとなることを、心より願っております。また、今回、残念ながら採択に至らなかった団体の皆様におかれましても、それぞれの企画からは、子どもたちへの深い思いと、音楽への真摯な姿勢が感じられました。本助成の趣旨を今後の活動に生かしていただけましたら幸いです。

音楽の楽しさや豊かさを子どもたちと分かち合う、皆様ならではの取り組みに再び出会えることを楽しみにしております。」

(全文はこちら https://www.smf.or.jp/kok/result/ )









当財団は今後もクラシック音楽を通して、すべての子どもたちが等しく感性豊かな心を育むことができる環境づくりを目指して活動してまいります。









【ソニー音楽財団 子ども音楽基金について】

ソニー音楽財団は、子どもたちが豊かな感性・すこやかに生きる力をはぐくむためには、音楽を通じた体験や活動が重要であるとの考えのもと、地域・環境・経済状況などに左右されることなく音楽に触れることのできる社会を目指して、2019年に「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」を設立しました。子どもたちへの教育を目的とした音楽活動に取り組んでいる団体の活動を支援し、助成を行うことで、子どもたちが心豊かに暮らすことのできる環境づくりをサポートします。





＜対象となる団体・活動＞

・日本国内の18歳未満の子どもを対象に、音楽を通じた教育活動に取り組んでいる国内の団体およびその活動。

・法人格を有する団体。または、法人格を有しないが、活動するための体制が整っている団体及びその活動。





＜助成金額＞

・1団体につき10万円～300万円／年度





＜選考委員＞(五十音順)

・河合 紳和(文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官／文化庁参事官(芸術文化担当)付教科調査官／国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官)

・神原 雅之(特定非営利活動法人リトミック研究センター会長／元京都女子大学教授／元国立音楽大学教授 同大学元副学長)

・楠田 健太(東京藝術大学演奏藝術センター 准教授)

・久保山 茂樹(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所／インクルーシブ教育システム推進センター上席総括研究員 兼 センター長)

・山野 則子(大阪公立大学教授／スクールソーシャルワーク評価支援研究所 所長)





おとあーと研究室

一般社団法人 音楽のちから

一般社団法人金澤芸術文化交流ネットサルーテ

NPO法人京田辺音楽家協会

芸術活動サークル「ひとさし指のノクターン」

特定非営利活動法人 生涯学習実践塾

一般社団法人はれる

一般社団法人 FREEDOM add MUSIC

特定非営利活動法人 ミュージック・シェアリング

特定非営利活動法人ららら音楽アトリエ

リトルクラシック in Kawasaki

ルロット・オーケストラ





【財団概要】

名称 ： 公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

理事長： 水野 道訓

設立年： 1984年

所在地： 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル

URL ： https://www.smf.or.jp/