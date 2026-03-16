アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、BIPROGY株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：齊藤 昇)が、社内RPA(Robotic Process Automation)用基盤として、当社製品「リモートPCアレイ」を導入されたことを発表いたします。

また導入事例を当社ホームページに掲載しましたのでお知らせいたします。





Windows 11対応と24時間365日の安定稼働を実現。RPA専用インフラとして「リモートPCアレイ」がもたらした運用管理の革新





■導入の背景

BIPROGY株式会社では2017年からRPAを活用してきましたが、既存基盤のハードウェア保守期限とWindows 11非対応という課題に直面しました。2025年10月のWindows 10サポート終了を見据え、24時間365日稼働し続けるRPAの安定性を維持しつつ、データセンターへ行かずにフリーズ対応ができる遠隔保守性を備えた、次世代の専用インフラへの全面刷新を決定しました。









■選定理由

・Windows 11への対応と高いスペック

・ハイパーバイザー不要でクラウドサービスや仮想マシンと比較したコスト優位性

・OSの状態に依存せず、ネットワーク経由で電源ON/OFFや再起動が可能









■導入効果

・150台のRPA環境における安定稼働の実現

・リモートKVMを備え、物理的な管理負荷が軽減

・1ユーザ1カートリッジによる処理スピードの向上と障害リスクの分散





システム概念図





▼導入事例詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/case/biprogy.html









■リモートPCアレイとは

20年以上の仮想デスクトップ販売、構築経験に基づいた自社企画製品です。

一般的に仮想デスクトップは、セキュリティ、テレワークに優れたソリューションですが、システムの構築、運用には、高度なスキルを要するエンジニアと長期にわたる構築期間が必要でした。これらの課題に対して、安全性を担保したままPC集約率、導入コスト低減、導入期間短縮、保守運用性の向上を追求したのがリモートPCアレイです。





リモートPCアレイ利用イメージ





【特長】

・ハイパーバイザー不要で設計構築期間を大幅短縮し、初期導入コストも大幅削減

・1ユーザ1カートリッジ利用のためパフォーマンス障害を低減

・シンプルな構成と管理機能で保守運用コストを削減

・同一のスペックのPCカートリッジを集約しており、RPAのシナリオ実行環境にも最適





リモートPCアレイ





▼リモートPCアレイの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/rpa/rpa.html









■リモートPCアレイ評価機貸し出しのお申し込みはこちら

▼評価機・トライアルお申し込みフォーム

https://secure-link.jp/wf/?c=wf42488912&product=%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88PC%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%A4









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】





*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。