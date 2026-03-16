株式会社ネクストベース(本社：東京都品川区、代表：中尾信一)は、この度、弊社初のトレーニング器具となる「キネティックボール」を発売することをお知らせいたします。

本製品は2026年4月1日(水)より発売を開始するにあたり、2026年3月16日(月)より予約受付を行います。





ネクストべース初のトレーニング器具となる「キネティックボール」





【開発の背景：なぜ「重いボールの全力投球」を排除したのか】

従来の球速向上トレーニングでは、重いボールを使用した全力投球が行われることがありましたが、これは肘や肩への過剰なストレスを伴うリスクがありました。

ネクストベースは、800名以上のプロ・アマチュア投手のバイオメカニクスデータを分析。その結果、「球速が速いのに故障しにくい」投手は、腕の力に頼らず、下肢や体幹で生み出したエネルギーを胸郭を通じて効率よくボールへ伝達している事実を突き止めました。この「エネルギー伝達の質」を高めることこそが、安全な球速アップの正解です。









【製品の特徴と科学的アプローチ】

3種の重量セットで感覚を研ぎ澄ます: 290g、145g、100gの3種類をセットに。重さの変化を利用し、動作の「エラー」を可視化することで、最適なリリース感覚を養います。





290gのボール





290g：このボールの重さは、体の各部分がどのように動いているかという「運動の感覚」を明確にフィードバックしてくれます。この重さをコントロールしながらエクササイズを行うことで、姿勢を制御する能力を高めます。「投げる」のではなく「使う」ことで、投球に必要な安定性と爆発的なパワーの土台を築きます。





145gのボール





145g：野球ボールと同じ重さ。実際の投球に近い感覚で、エクササイズで得た動きの質を確認・定着させます。





100gのボール





100g：パワーを構成する要素の中でも「スピード」の向上を目的としたボールです。

この軽さを利用し、普段よりも速い速度で腕を振るトレーニング(オーバースピードトレーニング)を行うことで、神経系を刺激し、より速く体を動かす能力を引き出します。





■「ピッチング12」プログラムの付属: 単なるボールの販売に留まらず、科学的根拠に基づいた12種類のエクササイズ動画を提供。





QRコードをかざし、キネティックボールを活用した球速を高めるエクササイズメニュー(ピッチング12)の動画を閲覧することができます。我々は科学的発見に基づき、以下の2つの重要な要素を鍛えるための専門的なエクササイズを開発しました。





・Aコース：肩関節のエネルギー伝達効率を向上させるエクササイズ(6種類、一部公開)





Aコース：モディファイドスコーピオン

Aコース：ハーフニーリング・片手ラットプルダウン





・Bコース：下肢・体幹のエネルギー生成を高めるエクササイズ(6種類、一部公開)





Bコース：スタンディングラテラルリーチ

Bコース：スプリットリーチ＆ドロー





■対象：小学生からトップアスリートまで。特に、身体が完成途上にある

中高生にとって、正しい運動連鎖を身につけることは一生の財産と

なります。









【商品概要】

名称 ： Kinetic Ball(キネティックボール)

価格 ： 8,800円(税込)

内容 ： トレーニングボール3個(290g、145g、100g)、

専用エクササイズ動画(ピッチング12)

対象 ： 小学生～トップアスリート

詳細URL： https://onlinestore.nextbase.co.jp/









【株式会社ネクストベース 上席主席研究員 神事努氏のコメント】

「これまで多くのプロ野球選手のパフォーマンス向上をサポートしてきましたが、現場で最も求められていたのは『安全に、かつ確実に球速を上げる』方法でした。キネティックボールは、バイオメカニクスの視点から、身体のしなりや回転のエネルギーをいかに指先まで届けるかを追求した答えです。全国の球児たちが、怪我に泣くことなく、自らの可能性を最大限に引き出せるようになることを願っています。」





株式会社ネクストべース 上席主席研究員 神事努





【ネクストベースアスリートラボについて】

当社の測定施設、ネクストベースアスリートラボは現在野球に特化しており、中日ドラゴンズを始めとして、平良海馬投手(西武ライオンズ)などプロ野球を代表する選手と契約しており、さらに社会人、大学、高校、中学と各年代のアマチュア野球選手も多く通い、パフォーマンスの向上、コンディショニングに役立てていただいております。





(参考)ネクストベースアスリートラボ ホームページ： https://spo-plus.com/nal/