株式会社AlbaLink

株式会社AlbaLink（アルバリンク、本社：東京都江東区、代表取締役：河田憲二、以下「AlbaLink」）は、令和8年3月16日付で、神奈川県横須賀市より「空家等管理活用支援法人」に指定されました。

この制度は、横須賀市が空き家の適正な管理および利活用を推進することを目的に、専門的な知見とノウハウを有する法人を「空家等管理活用支援法人」として指定し、官民連携で空き家対策を進める取り組みです。

AlbaLinkはこれまで、全国各地で老朽化・空室化が進んだ不動産の再生や流通を支援してきました。今回の指定を機に、横須賀市と連携し、地域における空き家の管理・活用を一層推進してまいります。

空家等管理活用支援法人として担う業務

行政概要

- 空き家バンクでの対応が困難な物件の机上査定- 空き家問題に関するセミナー、相談会の開催

担当：横須賀市役所 都市部 まちなみ景観課 空き家管理支援担当

横須賀市公式HP：https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/

会社概要

会社名： 株式会社AlbaLink

所在地： 〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番16号 BESIDE KIBA 3階

代表者： 河田憲二

代表番号： 03-6458-8617

公式サイト： https://albalink.co.jp/

サービスサイト： https://wakearipro.com/ / https://akiya-kaitoritai.com/