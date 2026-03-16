札幌市円山動物園がデジタルマップ構築・運用サービス「MapPenguin」を導入！2026年3月2日よりサービス開始しました

株式会社World Wide System

株式会社World Wide System（本社：岡山県岡山市、代表取締役：藤井祥生）は、デジタルマップ構築・運用サービス「MapPenguin（マップペンギン）」が、札幌市円山動物園の新たな園内デジタルマップとして採用され、2026年3月2日（月）より提供開始されたことをお知らせいたします。

本導入により、来園者は専用アプリをダウンロードすることなくスマートフォンから簡単に現在地や目的地までのルートを確認できるようになりました。また、11言語への対応により、増加するインバウンド（訪日外国人観光客）の皆様にも快適にご利用いただける環境を整備するとともに、紙の園内マップを大幅に削減し、環境負荷の低減にも貢献します。

導入前の課題と背景

円山動物園では、これまで紙媒体の園内マップを配布していましたが、来園者が「現在地と目的地を把握しづらい」という案内不足の課題を抱えていました。 また、近年増加する外国人観光客へのスムーズな対応や、SDGsの観点からペーパーレス化を推進し、環境負荷を低減させる取り組みが求められていました。

導入による効果と主な機能

今回の「MapPenguin」導入により、従来の紙マップをデジタル化することで、以下の効果と機能を実現しております。

- リアルタイムGPSナビゲーション機能

園内の全体図や動物舎のグラフィックをマップ上に重ね合わせるオーバーレイ機能により、高い視認性を実現。GPS機能と連動し、現在地から目的の動物舎やレストランへの最短ルートをスマートフォン上でスムーズに案内します。

- 多言語対応によるインバウンド対策

日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語、スペイン語、フランス語、ドイツ語の計11言語に対応。自動翻訳機能に加え、専門的な動物の解説等にはネイティブチェック済みの翻訳データを一括登録することで、誤訳を防ぎ正確な情報を提供します。

- ペーパーレス化による環境負荷低減

デジタルマップへの移行により、これまで5種類あった紙媒体の園内マップのうち、中国語（繁体字・簡体字）版・韓国語版を廃止し、日本語版・英語版についても発行部数を133,000部から5割程度削減することで、環境負荷の低減を図ります。

- アプリダウンロード不要で簡単アクセス

専用アプリのインストールは不要です。円山動物園の公式ウェブサイト、または園内に掲示されている二次元コードをスマートフォン等で読み取るだけで、すぐにブラウザ上でデジタルマップを利用できます。

- イベント情報の案内と施設情報の充実

当日の動物ガイドやイベントスケジュールをマップ上で案内可能です。また、80件以上のスポット（獣舎、動物種、施設など）の詳細情報（名称、画像・動画など）が閲覧できます。

施設側（運用側）のメリット - ご担当者様コメント -

現在地から目的地への経路を表示（中央画像）インバウンドゲストの主要11言語表示に対応（右画像：タイ語での表示）

「MapPenguin」は直感的に操作できる管理画面を備えていますので、特別な知識や技術がなくても、施設スタッフ自身でスポット情報（画像、文章、位置）の編集や追加、イベント情報の更新が容易に行えます。また、CSVでの一括登録機能も備えており、園全体での情報変更時などの運用工数も大幅に削減できそうです。

札幌市環境局 円山動物園 佐々木様

「MapPenguin（マップペンギン）」について

「MapPenguin」は、探索力と方向感覚に優れた“ペンギン”と、「地図に落とし込む」という意味の「Mapping in」を掛け合わせたデジタルマップツールです。ゼンリン社地図をベースに、自社保有データや外部データを自由にマッピング可能。商業施設やレジャー施設のフロアマップ・パークマップのデジタル化をはじめ、経路案内、多言語対応、混雑状況表示など、理想のデジタルマップを実現するための豊富な機能をワンストップで提供します。

MapPenguin公式ページ

https://maps.smartpr.jp/

「札幌市円山動物園」デジタル園内マップを見る

https://maruyama-zoo.smartmap-pro.com/maps/574bp3oN/parcels/1/ja

施設概要

施設名：札幌市円山動物園

所在地：北海道札幌市中央区宮ヶ丘3番地1

公式サイト：https://www.city.sapporo.jp/zoo/

会社概要

社名：株式会社World Wide System

事業内容：

・デジタルマップ構築・運用サービス「MapPenguin」などの

システム開発・提供

・レシート応募キャンペーンやデジタル版スタンプラリーなどイベントキャンペーン主催企業向けのツール開発・提供

・フルスクラッチでのオリジナルシステム開発

WEBサイト：https://ww-system.com/

MapPenguinのお問い合わせ：https://maps.smartpr.jp/inquiry/